"Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку - 30.10.2024 Украина.ру
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"Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку
"Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку - 30.10.2024 Украина.ру
"Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку
Судья Ровенского района Алла Бандура, прославившаяся как "лицо судебной системы Украины", покинула кресло судьи спустя 39 лет работы. Об этом 30 октября сообщил телеграм-канал Mash
2024-10-30T11:38
2024-10-30T11:38
новости
украина
судья
мем
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Всеукраинскую славу Бандура получила в марте 2017-го, когда этот снимок появился в буклете, посвященном работе суда, а позже разлетелся по соцсетям. Результат - куча шуток, мемов и звание "лицо судебной системы Украины"."Фотка в сервант! Чтоб дети конфеты не воровали. А еще можно в витрину ликеро-водочного", "Явно поклонница Джокера", "Нет, похоже, давняя поклонника группы Kiss", "Урсула, ты ли это?", "Вот уж правда, сама Урсула вышла из воды", "Не знаю, что хуже - приговор, который она вынесет, или суд с ее участием", - такие комментарии писали украинские пользователи, добавляя к ним еще и мемы.Сама Бандура позже объяснила, что делала макияж на скорую руку, чтобы успеть продолжить судебное заседание, когда неожиданно объявили, что пришел фотограф, который сделает снимки для официального издания суда.Тем временем украинские активисты покопались в ее биографии и выяснили, что Бандура живет в квартире площадью 80 квадратных метров без семьи и детей, доход имеет скромный, а также оплачивает кредит.После этой информации один из украинских журналистов удалил свой шуточный пост про Бандуру, написав, что "судья оказалась нормальным человеком".Также в сети появлялась информация о том, что Алла Бандура однажды подверглась мести преступников, которые ранее получили от нее суровый приговор. Сообщалось, в частности, что женщина получила несколько ножевых ранений.Другие темы: Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного.
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новости, украина, судья, мем, инфографика
Новости, Украина, судья, мем

"Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку

11:38 30.10.2024
 
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Судья Ровенского района Алла Бандура, прославившаяся как "лицо судебной системы Украины", покинула кресло судьи спустя 39 лет работы. Об этом 30 октября сообщил телеграм-канал Mash
"Женщина устала от ухилянтов с дезертирами и отправилась на пенсию. Мемы с ней стрельнули в 2017-м. Теперь, как нам стало известно, Бандура оставляет пост судьи Ровенского района Украины спустя 39 лет работы (и семь лет в мемах). История массовая - из-за огромного количества дел в отношении уклонистов", - уточнило издание.
Всеукраинскую славу Бандура получила в марте 2017-го, когда этот снимок появился в буклете, посвященном работе суда, а позже разлетелся по соцсетям. Результат - куча шуток, мемов и звание "лицо судебной системы Украины".
"Фотка в сервант! Чтоб дети конфеты не воровали. А еще можно в витрину ликеро-водочного", "Явно поклонница Джокера", "Нет, похоже, давняя поклонника группы Kiss", "Урсула, ты ли это?", "Вот уж правда, сама Урсула вышла из воды", "Не знаю, что хуже - приговор, который она вынесет, или суд с ее участием", - такие комментарии писали украинские пользователи, добавляя к ним еще и мемы.
Сама Бандура позже объяснила, что делала макияж на скорую руку, чтобы успеть продолжить судебное заседание, когда неожиданно объявили, что пришел фотограф, который сделает снимки для официального издания суда.
"Я не в обиде на остряков из сети. Просто странно, что из-за какого-то неудачного макияжа приходится выслушивать шуточки, но ничего, я переживу", - сказала тогда судья.
Тем временем украинские активисты покопались в ее биографии и выяснили, что Бандура живет в квартире площадью 80 квадратных метров без семьи и детей, доход имеет скромный, а также оплачивает кредит.
После этой информации один из украинских журналистов удалил свой шуточный пост про Бандуру, написав, что "судья оказалась нормальным человеком".
Также в сети появлялась информация о том, что Алла Бандура однажды подверглась мести преступников, которые ранее получили от нее суровый приговор. Сообщалось, в частности, что женщина получила несколько ножевых ранений.
Другие темы: Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного.
 
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