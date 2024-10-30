https://ukraina.ru/20241030/1058472534.html

Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного

Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного - 30.10.2024 Украина.ру

Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного

Украинские военные выставили условие семье военнопленного из России Игоря Щеголеватого: или родные платят ВСУ миллион рублей, или над мужчиной проведут медицинские опыты. Об этом агентству РИА Новости рассказал сводный брат пленного Александр Сериков

2024-10-30T11:03

2024-10-30T11:03

2024-10-30T11:03

россия

вооруженные силы украины

выкуп

плен

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Он уточнил, что семье позвонила женщина, заявившая, что Щеголеватого держат в полевом бараке, где "очень много разъяренных украинцев хотят сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты". Звонившая добавила, что украинские военные не стали заявлять Щеголеватого как военнопленного и ждут от семьи выкуп.Подобное вымогательство уже стало привычным для ВСУ. За последние недели сразу несколько таких историй были преданы огласке. Так, пару дней назад родители пленного российского военнослужащего Николая Шепилова направили обращение к международным организациям с просьбой найти сына и не допустить пыток над ним и его гибели.В октябре Шепилов позвонил родителям и сообщил, что находится в плену. По его словам, в ВСУ угрожают его убить, если не получат выкуп.Чуть раньше украинские военные жестоко пытали пленного российского бойца, чтобы оказать давление на его супругу. В числе требований были обнаженные фотографии женщины, но когда она отказалась их прислать, мужчину застрелили, прислав видео с кадрами его смерти жене.Еще за несколько дней до этого похожее видео с пытками своего супруга получила жительница Ессентуков Юлия Полий. От нее украинские военные потребовали поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни 47-летнего мужа."На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое - с отрезанной головой моего мужа", - рассказала женщина.Примерно в то же время стали шантажировать и сотрудницу Росгвардии Донецкой народной республики (ДНР) Валентину Иванченко. Женщина рассказала, что ей неоднократно звонили по видеосвязи и демонстрировали издевательства над ее сыном с требованием начать сотрудничество с украинскими спецслужбами.Другие темы: Закрыла дочь своим телом: женщина погибла при обстреле Курской области.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, вооруженные силы украины, выкуп, плен