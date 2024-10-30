Миллион выкупа или медицинские опыты: ВСУ потребовали выкуп за российского военнопленного
Украинские военные выставили условие семье военнопленного из России Игоря Щеголеватого: или родные платят ВСУ миллион рублей, или над мужчиной проведут медицинские опыты. Об этом агентству РИА Новости рассказал сводный брат пленного Александр Сериков
Он уточнил, что семье позвонила женщина, заявившая, что Щеголеватого держат в полевом бараке, где "очень много разъяренных украинцев хотят сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты". Звонившая добавила, что украинские военные не стали заявлять Щеголеватого как военнопленного и ждут от семьи выкуп.
"Он не признан военнопленным, понимаете, почему украинская сторона не подтверждает, что он у них? Потому что они не уверены, нужен он им живой или нет", - процитировал Сериков слова звонившей.
Подобное вымогательство уже стало привычным для ВСУ. За последние недели сразу несколько таких историй были преданы огласке. Так, пару дней назад родители пленного российского военнослужащего Николая Шепилова направили обращение к международным организациям с просьбой найти сына и не допустить пыток над ним и его гибели.
В октябре Шепилов позвонил родителям и сообщил, что находится в плену. По его словам, в ВСУ угрожают его убить, если не получат выкуп.
Чуть раньше украинские военные жестоко пытали пленного российского бойца, чтобы оказать давление на его супругу. В числе требований были обнаженные фотографии женщины, но когда она отказалась их прислать, мужчину застрелили, прислав видео с кадрами его смерти жене.
9 октября, 14:51За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его женеУкраинские военные жестоко пытали пленного российского бойца, чтобы оказать давление на его супругу. В числе требований были обнаженные фотографии женщины, но когда она отказалась их прислать, мужчину застрелили, прислав видео с кадрами его смерти жене
Еще за несколько дней до этого похожее видео с пытками своего супруга получила жительница Ессентуков Юлия Полий. От нее украинские военные потребовали поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни 47-летнего мужа.
"На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое - с отрезанной головой моего мужа", - рассказала женщина.
4 октября, 09:43Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООНЖительница Ессентуков Юлия Полий, которой ВСУ прислали видео с пытками ее мужа, записала видеообращение к Организации Объединенных Наций (ООН), с просьбой вернуть супруга домой, а Киев призвать к ответу за нарушение правил ведения войны. Ролик женщины 4 октября опубликовало агентство РИА Новости
Примерно в то же время стали шантажировать и сотрудницу Росгвардии Донецкой народной республики (ДНР) Валентину Иванченко. Женщина рассказала, что ей неоднократно звонили по видеосвязи и демонстрировали издевательства над ее сыном с требованием начать сотрудничество с украинскими спецслужбами.