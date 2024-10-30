https://ukraina.ru/20241030/1058469074.html
Что КНДР должна России? Лизан о военных из Северной Кореи на СВО
Что КНДР должна России? Лизан о военных из Северной Кореи на СВО - 30.10.2024 Украина.ру
Что КНДР должна России? Лизан о военных из Северной Кореи на СВО
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал рост ключевой ставки Центробанка и объяснил, почему она Украина.ру, 30.10.2024
2024-10-30T10:04
2024-10-30T10:04
2024-10-30T10:04
интервью
кндр
россия
северная корея
иван лизан
брикс
сво
украина
ес
оон
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал рост ключевой ставки Центробанка и объяснил, почему она будет ещё выше, а также рассказал о том, почему всё больше стран стремятся в БРИКС. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:44 - Почему Центробанк России поднимает ключевую ставку? 10:08 - О главном проинфляционном факторе; 12:15 - Куда движется БРИКС? 17:53 - О новом договоре по зерновой сделке; 20:26 - О слухах о военных из КНДР на СВО. ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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интервью, кндр, россия, северная корея, иван лизан, брикс, сво, украина, ес, оон, центробанк рф, финансы, зерновая сделка, видео
Интервью, КНДР, Россия, Северная Корея, Иван Лизан, БРИКС, СВО, Украина, ЕС, ООН, Центробанк РФ, финансы, зерновая сделка
Что КНДР должна России? Лизан о военных из Северной Кореи на СВО
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал рост ключевой ставки Центробанка и объяснил, почему она будет ещё выше, а также рассказал о том, почему всё больше стран стремятся в БРИКС.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube
. А все, кто размещает там контент Украина
.ру, делают это незаконно.
00:44 - Почему Центробанк России поднимает ключевую ставку?
10:08 - О главном проинфляционном факторе;
12:15 - Куда движется БРИКС?
17:53 - О новом договоре по зерновой сделке;
20:26 - О слухах о военных из КНДР на СВО.
ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan
Наш канал Вконтакте
: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru