https://ukraina.ru/20241030/1058469074.html

Что КНДР должна России? Лизан о военных из Северной Кореи на СВО

Что КНДР должна России? Лизан о военных из Северной Кореи на СВО - 30.10.2024 Украина.ру

Что КНДР должна России? Лизан о военных из Северной Кореи на СВО

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал рост ключевой ставки Центробанка и объяснил, почему она Украина.ру, 30.10.2024

2024-10-30T10:04

2024-10-30T10:04

2024-10-30T10:04

интервью

кндр

россия

северная корея

иван лизан

брикс

сво

украина

ес

оон

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал рост ключевой ставки Центробанка и объяснил, почему она будет ещё выше, а также рассказал о том, почему всё больше стран стремятся в БРИКС. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:44 - Почему Центробанк России поднимает ключевую ставку? 10:08 - О главном проинфляционном факторе; 12:15 - Куда движется БРИКС? 17:53 - О новом договоре по зерновой сделке; 20:26 - О слухах о военных из КНДР на СВО. ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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