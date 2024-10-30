Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру
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Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября
Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру
Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября
СМИ пишут, что РФ и Украина якобы обсуждают прекращение ударов по энергоструктуре. Российские военные уничтожают националистов и технику, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ. Порошенко раскритиковал подход к формированию бюджета Украины, приведя в пример Россию
2024-10-30T09:00
2024-10-30T09:07
хроники
эксклюзив
спецоперация
сво
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
сергей лавров
пво
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Британская газета Financial Times утверждает, что Россия и Украина якобы ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической структуре.По утверждению источников, среди которых якобы есть и высокопоставленные украинские чиновники, Киев стремился "возобновить переговоры при посредничестве Катара". Они также заверяют, что Россия и Украина уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, якобы достигнутой их разведывательными службами.Как отмечает издание, "обсуждения при посредничестве Катара означают возобновление предыдущих усилий, прекращенных после нападения ВСУ на Курскую область".При этом утверждается, что Россия вряд ли согласится на подобную сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области.Еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров называл слухами подобные сообщения о "скрытых контактах" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции "для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины".При этом газета Washington Post ранее в октябре писала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины.А президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в конце октября заявил, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на Курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около двух тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.Атаки и провалы ВСУВ ночь на среду в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также сигнал звучал в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, Сумах и Харькове (вероятно, за пределами города).В Министерстве обороны рассказали, что российские десантники предотвратили попытку прорыва техники ВСУ в Глушковский район Курской области.По информации ведомства, артиллерия тульского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронетехники ВСУ, пытающихся прорваться в район со стороны Украины.В результате нанесения огневого поражения противник недосчитался нескольких единиц боевой бронетехники как советского, так и западного производства.Несмотря на неудачи, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Как уточняет ведомство, семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.Обломки БПЛА упали в Железногорске Курской области, произошло небольшое возгорание на крыше одного из административных зданий, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Пожар оперативно ликвидировали.Кроме прочего, украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Три обстрела - на Донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего был выпущен 81 боеприпас. Поступила информации об одном погибшем и трех раненных.Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что при обстреле жилого массива "Комсомолец" в городе пострадала мирная жительница. Кроме того, по его словам, при обстреле в Никитовском районе города обесточены две котельные.Он указал также, что ВСУ атаковали автобус в городе. Причем Киев применил тактику "тихой атаки"."РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон - ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых", - сказал Приходько.Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА не менее 20 раз.Критика ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал подходы Киева к формированию госбюджета, приведя в противовес пример России - по его словам, на Украине приоритетом является не армия, а "прокуроры-инвалиды"."Посмотрите бюджет Российской Федерации... в 2025 году они... увеличивают на 35 процентов финансирование армии... А что же с армией, которая ей противостоит?.. Если вы переведете сумму по среднегодовому курсу доллара, то в 2024 году это было 37 миллиардов, а в 2025 году — 34", - говорится в телеграм-канале Порошенко.По его словам, в проекте бюджета на 2025 год финансирование расходов на оборону не в приоритете.Он указал, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются. При этом в Россия стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс.По его словам, оборонные расходы России достигли примерно 142 миллиардов долларов.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).Подробнее о коррупции на Украине - в материале ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241029/1058439885.html
https://ukraina.ru/20241028/1058416715.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, сергей лавров, пво, атака, беспилотники, вс рф, бюджет, петр порошенко, владимир зеленский, энергетика, удары
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, ПВО, атака, беспилотники, ВС РФ, бюджет, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, энергетика, удары

Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября

09:00 30.10.2024 (обновлено: 09:07 30.10.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
Все материалы
СМИ пишут, что РФ и Украина якобы обсуждают прекращение ударов по энергоструктуре. Российские военные уничтожают националистов и технику, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ. Порошенко раскритиковал подход к формированию бюджета Украины, приведя в пример Россию
Британская газета Financial Times утверждает, что Россия и Украина якобы ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической структуре.
"Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга", - говорится в публикации со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
По утверждению источников, среди которых якобы есть и высокопоставленные украинские чиновники, Киев стремился "возобновить переговоры при посредничестве Катара".
Они также заверяют, что Россия и Украина уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, якобы достигнутой их разведывательными службами.
Как отмечает издание, "обсуждения при посредничестве Катара означают возобновление предыдущих усилий, прекращенных после нападения ВСУ на Курскую область".
При этом утверждается, что Россия вряд ли согласится на подобную сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области.
Еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров называл слухами подобные сообщения о "скрытых контактах" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции "для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины".
Николай Рудьковский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Вчера, 09:00
Долг экс-министра транспорта, успехи ВС РФ, "аутотренинг" властей. Главное на Украине на утро 29 октябряЭкс-министр транспорта и связи Украины Рудьковский задолжал в РФ миллионы. Российские военные уничтожают противника и его технику. Рогов и Балицкий высмеяли заявления об украинских укреплениях в Запорожской области
При этом газета Washington Post ранее в октябре писала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины.
А президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в конце октября заявил, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на Курском направлении.
Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около двух тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.
Атаки и провалы ВСУ
В ночь на среду в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Также сигнал звучал в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, Сумах и Харькове (вероятно, за пределами города).
В Министерстве обороны рассказали, что российские десантники предотвратили попытку прорыва техники ВСУ в Глушковский район Курской области.
По информации ведомства, артиллерия тульского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронетехники ВСУ, пытающихся прорваться в район со стороны Украины.
"Расчетом беспилотных летательных аппаратов "крылатой пехоты" была обнаружена боевая бронированная техника ВСУ, движущаяся в направлении наших оборонительных позиций... Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику", - говорится в материале.
В результате нанесения огневого поражения противник недосчитался нескольких единиц боевой бронетехники как советского, так и западного производства.
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
28 октября, 13:01
Освобождение Цукурино, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 октябряРоссийская армия освободила Цукурино, что в ДНР. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Несмотря на неудачи, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.
Так, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточняет ведомство, семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.
Обломки БПЛА упали в Железногорске Курской области, произошло небольшое возгорание на крыше одного из административных зданий, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Пожар оперативно ликвидировали.
Кроме прочего, украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Три обстрела - на Донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.
Всего был выпущен 81 боеприпас. Поступила информации об одном погибшем и трех раненных.
Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что при обстреле жилого массива "Комсомолец" в городе пострадала мирная жительница. Кроме того, по его словам, при обстреле в Никитовском районе города обесточены две котельные.
Он указал также, что ВСУ атаковали автобус в городе. Причем Киев применил тактику "тихой атаки".
"РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон - ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых", - сказал Приходько.
Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА не менее 20 раз.
Критика Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал подходы Киева к формированию госбюджета, приведя в противовес пример России - по его словам, на Украине приоритетом является не армия, а "прокуроры-инвалиды".
"Посмотрите бюджет Российской Федерации... в 2025 году они... увеличивают на 35 процентов финансирование армии... А что же с армией, которая ей противостоит?.. Если вы переведете сумму по среднегодовому курсу доллара, то в 2024 году это было 37 миллиардов, а в 2025 году — 34", - говорится в телеграм-канале Порошенко.
По его словам, в проекте бюджета на 2025 год финансирование расходов на оборону не в приоритете.
"Приоритетом является рост финансирования наблюдательных советов государственных предприятий. Приоритетом являются силовики, коррупционный кэшбек с покупкой голосов избирателей, дорожный фонд, индустриальные парки, Инвест-няни, "Единый марафон" и прочее общей стоимостью более 100 миллиардов", - добавил Порошенко.
Он указал, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются. При этом в Россия стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс.
По его словам, оборонные расходы России достигли примерно 142 миллиардов долларов.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).
Подробнее о коррупции на Украине - в материале ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции на сайте Украина.ру.
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Вчера, 13:00
Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октябряВС РФ продолжают освобождать населенные пункты; фронт в Донбассе у ВСУ посыпался, говорит украинский военный; украинская армия отступает, оставляя на поле боя своих раненых и убитых; киевский режим продолжает обстреливать объекты на территории России
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября
08:09Главное за ночь 30 октября
08:08"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества
06:35Кавур, Хрущёв, светлое будущее и "украинская нация"
06:25Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты
06:20Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов
06:15Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе
06:10Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы
06:05Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
06:00Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор
05:55Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?
05:50Фронт может посыпаться за секунду. Украинские эксперты и военные с тревогой о ситуации в стране
05:45За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе
05:30Время Украины заканчивается: Анпилогов объяснил, почему стремительно выросли темпы операций ВС РФ
05:15Пока Киев генерирует солдат, НАТО будет воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией — эксперт
05:00Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье
04:45Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине
04:30Война закончится укреплением ВС РФ: германист разобрал интервью Каволи и Бройера для журнала "Шпигель"
04:15Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией
04:00"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса
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