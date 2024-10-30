https://ukraina.ru/20241030/1058466783.html

Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября

Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру

Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября

СМИ пишут, что РФ и Украина якобы обсуждают прекращение ударов по энергоструктуре. Российские военные уничтожают националистов и технику, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ. Порошенко раскритиковал подход к формированию бюджета Украины, приведя в пример Россию

2024-10-30T09:00

2024-10-30T09:00

2024-10-30T09:07

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

сергей лавров

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/20/1033182048_0:56:2848:1657_1920x0_80_0_0_fe52848cac4622d883bdb5fa317c7be5.jpg.webp

Британская газета Financial Times утверждает, что Россия и Украина якобы ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической структуре.По утверждению источников, среди которых якобы есть и высокопоставленные украинские чиновники, Киев стремился "возобновить переговоры при посредничестве Катара". Они также заверяют, что Россия и Украина уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, якобы достигнутой их разведывательными службами.Как отмечает издание, "обсуждения при посредничестве Катара означают возобновление предыдущих усилий, прекращенных после нападения ВСУ на Курскую область".При этом утверждается, что Россия вряд ли согласится на подобную сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области.Еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров называл слухами подобные сообщения о "скрытых контактах" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции "для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины".При этом газета Washington Post ранее в октябре писала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины.А президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в конце октября заявил, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на Курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около двух тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.Атаки и провалы ВСУВ ночь на среду в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также сигнал звучал в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, Сумах и Харькове (вероятно, за пределами города).В Министерстве обороны рассказали, что российские десантники предотвратили попытку прорыва техники ВСУ в Глушковский район Курской области.По информации ведомства, артиллерия тульского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронетехники ВСУ, пытающихся прорваться в район со стороны Украины.В результате нанесения огневого поражения противник недосчитался нескольких единиц боевой бронетехники как советского, так и западного производства.Несмотря на неудачи, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Как уточняет ведомство, семь из них были сбиты над территорией Ростовской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, еще по три - над Орловской и Брянской областями и один дрон - над территорией Белгородской области.Обломки БПЛА упали в Железногорске Курской области, произошло небольшое возгорание на крыше одного из административных зданий, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Пожар оперативно ликвидировали.Кроме прочего, украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Три обстрела - на Донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего был выпущен 81 боеприпас. Поступила информации об одном погибшем и трех раненных.Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что при обстреле жилого массива "Комсомолец" в городе пострадала мирная жительница. Кроме того, по его словам, при обстреле в Никитовском районе города обесточены две котельные.Он указал также, что ВСУ атаковали автобус в городе. Причем Киев применил тактику "тихой атаки"."РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон - ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых", - сказал Приходько.Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА не менее 20 раз.Критика ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал подходы Киева к формированию госбюджета, приведя в противовес пример России - по его словам, на Украине приоритетом является не армия, а "прокуроры-инвалиды"."Посмотрите бюджет Российской Федерации... в 2025 году они... увеличивают на 35 процентов финансирование армии... А что же с армией, которая ей противостоит?.. Если вы переведете сумму по среднегодовому курсу доллара, то в 2024 году это было 37 миллиардов, а в 2025 году — 34", - говорится в телеграм-канале Порошенко.По его словам, в проекте бюджета на 2025 год финансирование расходов на оборону не в приоритете.Он указал, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются. При этом в Россия стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс.По его словам, оборонные расходы России достигли примерно 142 миллиардов долларов.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).Подробнее о коррупции на Украине - в материале ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241029/1058439885.html

https://ukraina.ru/20241028/1058416715.html

https://ukraina.ru/20241029/1058446616.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, сергей лавров, пво, атака, беспилотники, вс рф, бюджет, петр порошенко, владимир зеленский, энергетика, удары