https://ukraina.ru/20241030/1058461518.html

Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?

Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя? - 30.10.2024 Украина.ру

Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?

Донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, почему Украина идет к своему поражению, а Россия - к победе

2024-10-30T05:55

2024-10-30T05:55

2024-10-30T05:55

эксклюзив

запад

александр "варяг" матюшин

вооруженные силы украины

нато

александр чаленко

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Если раньше российская армия могла месяцами сражаться за то или иное бабко-село, то теперь по темпам продвижения в ДНР она поистина ставит рекорды, освобождая в день по десятку квадратных километров. В выходные было освобождено Селидово. Вот-вот падет Курахово. Еще 20 км, и российские подразделения войдут на территорию Днепропетровской области. Что случилось с украинской армией? Почему она ничего не может противопоставить российскому наступлению? Никто уже ни у нас, ни на Украине, ни на Западе не сомневается, что Украине не выиграть у России, и не вернуть себе потерянные территории? Мало того, все уже понимают, что ВСУ стоит сегодня на грани катастрофы.По мнению Александра "Варяга" Матюшина, тому есть следующие причины:Усталость и проблема с мотивацией. Если в первый год войны, когда у ВСУ были успехи на фронте (Херсон, Харьковская область), и победа над российской армией казалась близка, военкоматы были полны добровольцами. Это были мотивированные граждане, которые считали, что им есть за что сражаться. После провала "контрнаступа" 2023 года на Запорожском фронте оптимизма, а вслед за ним и желающих идти воевать с Россией поубавилось.К тому же надо понимать, что, учитывая большие потери ВСУ, значительное количество мотивированных бойцов погибло на фронте или осталось калеками. Их стали замещать теми, кто воевать не желал, и кого призвали против его воли. Такие бойцы воюют, как правило, из-под палки, у них будет отсутствовать стойкость и упорство. Поэтому при первом же натиске противника они будут покидать оборонительные позиции, что сейчас и происходит в Донбассе.К тому же даже мотивированные бойцы уже почти три года воюют без ротаций. Следствием этого стала накопившаяся у них усталость, ведущая к апатии и ощущению бессмысленности своего пребывания в окопах. Все это не способствует желанию хорошо воевать.Некомплект. Когда в информационных сообщениях говорят о той или иной украинской бригаде, или о батальоне, или роте, о том, что ее перебросили на тот или иной участок фронта, чтобы сдержать российское наступление, то это не должно вводить в нас в заблуждение. Почему? Потому что в этой бригаде может быть не 5 тысяч бойцов, как положено по штатному расписанию, а 700, так как остальные выбыли из нее двухсотыми или трехсотыми.Проблема таких подразделений в том, что они не выводятся по ротации в тыл на доукомплектацию и пополнение. В итоге они просто стачиваются. В результате растянутую линию фронта просто некому защищать.Плохое обучение. К проблеме с отсутствием мотивации у нынешних мобилизованных прибавляется еще и проблема плохого обучения пополнения. В первую очередь это касается пехоты. Ему просто не хватает времени усвоить теорию и практику. Известны случаи, когда после нескольких дней "обучения" новобранцев посылали затыкать дыры на самых горячих участках фронта, где они просто гибли в течение нескольких дней. Отсутствие навыков современного боя также становится причиной самовольного оставления позиций во время боевых действий.Дефицит оружия и боеприпасов. Главным поставщиком вооружений и боеприпасов к ним стал для ВСУ Запад. Советское вооружение за три года войны частично уничтожено, частично износилось. Советские боеприпасы израсходованы. Западным странам даже пришлось выкупать у стран, в которые когда-то СССР, а потом и бывшие советские республики поставляли оружие и боеприпасы к ним, выкупать их, чтобы отправить Украине, или поставлять вместо этой техники новейшую западную.Что касается западной техники и боеприпасов к ней, то давно не секрет, что западные арсеналы исчерпаны, остается тот минимум, который странам НАТО нужно для собственной обороны. При этом натовцы не спешат тратить деньги на новое производство оружия с тем, чтобы передать его Украине.В украинских СМИ сегодня часто слышны жалобы на то, что Запад хоть и передает вооружения и боеприпасы ВСУ, но в ограниченном количестве.Отсутствие авиации. Не то, чтобы ее у Украины совсем не было. Она есть, но у России все равно тотальное превосходство в воздухе. Авиация поддерживает российское наступление, а до этого во время "контрнаступов" уничтожала живую силу и технику ВСУ.Западное тоже горит.Украину не спасла западная "чудо-техника". Во время СВО рухнул миф о превосходстве западного оружия над российским, и о том, что западное оружие может радикально поменять ситуацию на фронте. Ничего не поменяло. Оказалось, что западные "Леопарды" и "Абрамсы" спокойно горят на поле боя, а российская ПВО научилась бороться с "Хаймарсами" и "Шторм Шедоу". F-16 тоже не спасли украинскую армию от поражений.Усталость Запада. У стран НАТО больше нет того энтузиазма, что был у них в 2022-23 годах. Почти никто не верит больше в победу Украины и в ее способность победить Россию. Без западной помощи Украина не продержится против России и нескольких недель. Усталость приводит к тому, что уменьшилась не только помощь летальным оружием, но западные спецы все меньше и меньше участвуют в разработке военных операциях ВСУ и обучении ее состава.Перестройка российской армии. Российская армия в отличие от украинской смогла полностью перестроиться, избавившись от ненужного ей баласта, прежде всего, от военных, которые видели в ней возможность исправить свое материальное положение. Очень значительный процент в ней составляли жители неблагополучных регионов, которые видели в службе возможность получить квартиру, льготы и хорошую зарплату, которую не могли получать у себя в регионе. Службу они себе представляли не как войну, а как мирную жизнь - хождение в наряды и караулы, участие в парадах и в немногочисленных учениях. Никто из них не представлял, что надо будет на полном серьезе воевать и рисковать своей жизнью. Поэтому в армии в первые месяцы СВО было много пятисотых. Мотивации воевать не было никакой.И только после начала боевых действий российская армия начала пополняться мотивированными добровольцами. К тому же государство стало очень хорошо платить за риск, что также мотивировало идти на СВО. Именно приход таких людей сыграло основную роль не только в провале украинского "контрнаступа", но и в желании и способности наступать в 2024 году на почти всех участках фронта.Переход на военные рельсы. Военная промышленность смогла перестроиться на график и ритм военного времени. Военные заводы перешли на работу в три смены. Российская промышленность сейчас производит оружия больше, чем страны НАТО. Не говоря уже про Украину. В настоящий момент на один украинский выстрел из пушки приходится десять российских. Превосходство России над Украиной, как в технике, так и в боеприпасах тотальный. Причем, есть такое оружие, которое отсутствует у украинцев – например, "Ланцеты".Применение ФАБов.Если раньше во время наступления российская армия в основном применяла артиллерию, чтобы разбить укрепы ВСУ, то теперь фугасные авиабомбы произвели просто революцию на поле боя. Теперь чтобы снести укреп, достаточно одного трехтонного ФАБа. Освобождение ДНР в этом году это наглядно показало.Новая тактика. И самое главное – российская армия стала применять новую тактику на поле боя. Теперь больше никто не водит бойцов в мясные штурмы. Теперь армия перед тем, как взять населенный пункт, берет его с флангов в клещи, изолирует театр военных действий, перерезая всю украинскую логистику, разносит укрепы ФАБами, подходит к селу или городу малыми штурмовыми группами в 2-3 человека, закрепляется, а потом при поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники быстро, малой кровью берет населенный пункт.Также читайте статью Александра Чаленко Настроения в российской армии: СВО не прекращать, воевать до победного конца

https://ukraina.ru/20241022/1058262705.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, запад, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, нато, александр чаленко