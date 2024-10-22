Настроения в российской армии: СВО не прекращать, воевать до победного конца - 22.10.2024 Украина.ру
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Настроения в российской армии: СВО не прекращать, воевать до победного конца
Настроения в российской армии: СВО не прекращать, воевать до победного конца - 22.10.2024 Украина.ру
Настроения в российской армии: СВО не прекращать, воевать до победного конца
В мировых СМИ обсуждается возможность приостановки боевых действий и заключение Россией и Украиной то ли перемирия, то ли мира. Как к такой возможности относятся в российской армии и вообще, какие настроения сейчас там преобладают
2024-10-22T05:25
2024-10-22T05:25
эксклюзив
сво
александр чаленко
нато
спецоперация
украина
россия
киев
дмитрий табачник
украина.ру
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До победного конца! Все российские военнослужащие, с которыми корреспондент издания Украина.ру разговаривал в течение нескольких дней в ДНР и в Запорожской области, были категорически против остановки войны на нынешней линии фронта и замирения с Украиной."Этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно войну довести до победного конца. Мы должны взять Киев. Иначе нельзя. Если остановить СВО, то тогда и не нужно было ее начинать.По поводу отношения в армии к миру с Украиной, я вам так скажу. Случается, что в подразделениях попадаются бойцы, которые перегорели воевать. Не испугались, нет, а просто перегорели. Такое случается. Вот пришел боец добровольцем. Сам, никто его не мобилизовывал. Воевал хорошо, воевал храбро, а потом в какой-то момент перегорел, что-то в нем не то, чтобы сломалось, а просто куда-то пропал энтузиазм. Он дослуживает до конца полугодичного контракта и уходит. Но если вы его спросите: надо ли прекращать воевать с украинцами и договариваться с ними, он будет категорически против. Только Победа! И ничего больше", - поясняет нам настроения своих бойцов один из командиров с позывным "Солома", воюющих на Запорожском фронте.Примерно то же самое говорили корреспонденту нашего издания и другие собеседники. По их словам, они могут быть недовольны командирами, недовольны тем, что им ставят, по их мнению, неверные задачи, кто-то недоволен снабжением или еще чем-то, но никому и в голову не приходило из-за этого покинуть фронт, но вот чем никогда не выражали недовольство, так это самой войной. Она никогда не представлялась им бессмысленным действом. Война оправдана.Цели СВО видят по-разному. Для многих бойцов СВО – это почти какая-то религиозная миссия, которая преследует высшую, очень большую цель. Причем цели СВО большинство мотивированных бойцов видит по-разному: кто-то из них видит в ней борьбу за воссоединение СССР, кто-то - за Русский мир, кто-то – против капитализма и за социализм, кто-то – за православные ценности и против "западных ценностей" типа однополых браков, кто-то – чуть ли не продолжение или вторую часть Великой Отечественной. И вот пока все это реализовано не будет, останавливать войну, по их мнению, ни в коем случае нельзя.Воевать будем столько, сколько потребуется. Когда мы начинали обсуждать, где надо остановиться и сколько еще времени будут длиться боевые действия, кто-то в качестве цели называл Львов, кто-то Киев, кто-то, указывая сроки, называл цифру в два года, кто-то в три, при этом мы заметили, что длительные сроки войны никого не пугали. Если надо воевать пять лет, значит будем воевать пять лет. Никто не верит в то, что война закончится завтра, через месяц, через полгода. Все считают, что это надолго. Все, что происходит, очень серьезно. Решаются судьбы мира. Раз так, то это серьезное дело, а серьезное дело быстро закончится не может.К бою с НАТО готовы. Но самое интересное, что большинство наших собеседников верило в то, что рано или поздно российской армии придется столкнуться с войсками НАТО. И это не пугало, а наоборот воодушевляло. Даже в каком-то смысле в глазах наших собеседников облагораживало войну. СВО – это не какая-то разборка между Россией и Украиной, а нечто более серьезное – первый этап войны, в которой решаются судьбы и будущее мира."Я даже не сомневаюсь, что, когда мы возьмем Киев или только будем к нему подходить, НАТО введет свой контингент на Западную Украину. Как только мы подойдем к Западной Украине, боестолкновение неизбежно. Воевать с НАТО будем 5-7 лет. У нас к этому моменту должно быть все готово", - делится своими мыслями командир подразделения с позывным "Торс".Война, но не ядерная. В ходе рассуждений о предстоящей, как им кажется, войне с НАТО, никто из наших собеседников не вспоминал и не упоминал о возможности применения НАТО и Россией ядерного оружия, даже тактического. Не то, чтобы эту опасную тему бойцы старались обходить стороной, ее просто для них не существовало. Война, как она им виделась, будет вестись конвенциональным оружием, естественно, с применением каких-то прорывных технологических новинок. Особенно много говорили о БПЛА, каких-то диковинных роботах и ракетах. Все рассуждения об этом напоминали разговоры геймеров о компьютерных играх. При этом ни разу никакая ядерка не вспоминалась.Нет ненависти к украинцам. Бойцы, как правило, говоря о враге, называют его "хохлами". Бывает, что говорят с иронией, пренебрежением, свысока, но никакой ненависти в этих словах нет. Обычный враг. Никто из собеседников не говорил, что надо сносить города Украины, уничтожать население. В украинцах все же видят своих, просто с зашоренными бандеровской пропагандой мозгами. Часто можно услышать, что по другую сторону фронта воюют свои – русские. В этом-то и трагедия.Также читайте интервью Александра Чаленко с экс-вице-премьером Украины (2002-2008) Дмитрий Табачник: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура
https://ukraina.ru/20241018/1058179615.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, александр чаленко, нато, спецоперация, украина, россия, киев, дмитрий табачник, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Александр Чаленко, НАТО, Спецоперация, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Табачник, Украина.ру

Настроения в российской армии: СВО не прекращать, воевать до победного конца

05:25 22.10.2024
 
Фото: "Думська", одесская 126-я бригада ВСУ
Фото: Думська, одесская 126-я бригада ВСУ
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В мировых СМИ обсуждается возможность приостановки боевых действий и заключение Россией и Украиной то ли перемирия, то ли мира. Как к такой возможности относятся в российской армии и вообще, какие настроения сейчас там преобладают
До победного конца! Все российские военнослужащие, с которыми корреспондент издания Украина.ру разговаривал в течение нескольких дней в ДНР и в Запорожской области, были категорически против остановки войны на нынешней линии фронта и замирения с Украиной.
"Этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно войну довести до победного конца. Мы должны взять Киев. Иначе нельзя. Если остановить СВО, то тогда и не нужно было ее начинать.
По поводу отношения в армии к миру с Украиной, я вам так скажу. Случается, что в подразделениях попадаются бойцы, которые перегорели воевать. Не испугались, нет, а просто перегорели. Такое случается. Вот пришел боец добровольцем. Сам, никто его не мобилизовывал. Воевал хорошо, воевал храбро, а потом в какой-то момент перегорел, что-то в нем не то, чтобы сломалось, а просто куда-то пропал энтузиазм. Он дослуживает до конца полугодичного контракта и уходит. Но если вы его спросите: надо ли прекращать воевать с украинцами и договариваться с ними, он будет категорически против. Только Победа! И ничего больше", - поясняет нам настроения своих бойцов один из командиров с позывным "Солома", воюющих на Запорожском фронте.
Боевая подготовка штурмовых подразделений в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 08:02
Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областейВоенный эксперт и донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему после освобождения Донбасса российская армия останавливаться в своем продвижении вглубь Украины не будет
Примерно то же самое говорили корреспонденту нашего издания и другие собеседники. По их словам, они могут быть недовольны командирами, недовольны тем, что им ставят, по их мнению, неверные задачи, кто-то недоволен снабжением или еще чем-то, но никому и в голову не приходило из-за этого покинуть фронт, но вот чем никогда не выражали недовольство, так это самой войной. Она никогда не представлялась им бессмысленным действом. Война оправдана.
Цели СВО видят по-разному. Для многих бойцов СВО – это почти какая-то религиозная миссия, которая преследует высшую, очень большую цель. Причем цели СВО большинство мотивированных бойцов видит по-разному: кто-то из них видит в ней борьбу за воссоединение СССР, кто-то - за Русский мир, кто-то – против капитализма и за социализм, кто-то – за православные ценности и против "западных ценностей" типа однополых браков, кто-то – чуть ли не продолжение или вторую часть Великой Отечественной. И вот пока все это реализовано не будет, останавливать войну, по их мнению, ни в коем случае нельзя.
Воевать будем столько, сколько потребуется. Когда мы начинали обсуждать, где надо остановиться и сколько еще времени будут длиться боевые действия, кто-то в качестве цели называл Львов, кто-то Киев, кто-то, указывая сроки, называл цифру в два года, кто-то в три, при этом мы заметили, что длительные сроки войны никого не пугали. Если надо воевать пять лет, значит будем воевать пять лет. Никто не верит в то, что война закончится завтра, через месяц, через полгода. Все считают, что это надолго. Все, что происходит, очень серьезно. Решаются судьбы мира. Раз так, то это серьезное дело, а серьезное дело быстро закончится не может.
К бою с НАТО готовы. Но самое интересное, что большинство наших собеседников верило в то, что рано или поздно российской армии придется столкнуться с войсками НАТО. И это не пугало, а наоборот воодушевляло. Даже в каком-то смысле в глазах наших собеседников облагораживало войну. СВО – это не какая-то разборка между Россией и Украиной, а нечто более серьезное – первый этап войны, в которой решаются судьбы и будущее мира.
"Я даже не сомневаюсь, что, когда мы возьмем Киев или только будем к нему подходить, НАТО введет свой контингент на Западную Украину. Как только мы подойдем к Западной Украине, боестолкновение неизбежно. Воевать с НАТО будем 5-7 лет. У нас к этому моменту должно быть все готово", - делится своими мыслями командир подразделения с позывным "Торс".
Коллаж: Дмитрий Табачник нтервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 11:53
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Война, но не ядерная. В ходе рассуждений о предстоящей, как им кажется, войне с НАТО, никто из наших собеседников не вспоминал и не упоминал о возможности применения НАТО и Россией ядерного оружия, даже тактического. Не то, чтобы эту опасную тему бойцы старались обходить стороной, ее просто для них не существовало. Война, как она им виделась, будет вестись конвенциональным оружием, естественно, с применением каких-то прорывных технологических новинок. Особенно много говорили о БПЛА, каких-то диковинных роботах и ракетах. Все рассуждения об этом напоминали разговоры геймеров о компьютерных играх. При этом ни разу никакая ядерка не вспоминалась.
Нет ненависти к украинцам. Бойцы, как правило, говоря о враге, называют его "хохлами". Бывает, что говорят с иронией, пренебрежением, свысока, но никакой ненависти в этих словах нет. Обычный враг. Никто из собеседников не говорил, что надо сносить города Украины, уничтожать население. В украинцах все же видят своих, просто с зашоренными бандеровской пропагандой мозгами. Часто можно услышать, что по другую сторону фронта воюют свои – русские. В этом-то и трагедия.
Также читайте интервью Александра Чаленко с экс-вице-премьером Украины (2002-2008) Дмитрий Табачник: Причина трагедии Украины – сельская, хуторянская, неурбанистическая культура
 
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