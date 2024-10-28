Зеленский внес в Раду предложение уволить генпрокурора Украины - 28.10.2024 Украина.ру
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Зеленский внес в Раду предложение уволить генпрокурора Украины
Зеленский внес в Раду предложение уволить генпрокурора Украины - 28.10.2024 Украина.ру
Зеленский внес в Раду предложение уволить генпрокурора Украины
Владимир Зеленский 28 октября внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Андрея Костина с поста генпрокурора Украины
2024-10-28T14:02
2024-10-28T14:12
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В приложении к постановлению прикреплено заявление Костина о снятии с должности, которое он подписал на прошлой неделе на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области.На Украине распространено оформление фиктивных документов для уклонения от мобилизации, стоимость колеблется от нескольких до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.В середине месяца депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в Офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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новости, украина, хмельницкая область, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, рада, верховная рада, офис генпрокурора
Новости, Украина, Хмельницкая область, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Рада, Верховная Рада, Офис генпрокурора

Зеленский внес в Раду предложение уволить генпрокурора Украины

14:02 28.10.2024 (обновлено: 14:12 28.10.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский 28 октября внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Андрея Костина с поста генпрокурора Украины
В приложении к постановлению прикреплено заявление Костина о снятии с должности, которое он подписал на прошлой неделе на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области.
На Украине распространено оформление фиктивных документов для уклонения от мобилизации, стоимость колеблется от нескольких до десяти тысяч долларов.
При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
В середине месяца депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа.
Позже в Офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
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