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Украинский депутат рассказал об основах переговоров с Россией
Украинский депутат рассказал об основах переговоров с Россией - 27.10.2024 Украина.ру
Украинский депутат рассказал об основах переговоров с Россией
Чем раньше Киев начнёт переговоры с Москвой, тем лучше для него будут переговорные позиции. Об этом в своём телеграм-канале заявил украинский депутат Евгений Шевченко.
2024-10-27T11:32
2024-10-27T11:32
2024-10-27T11:32
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"Вы должны понять и уяснить одно. Не смотря на весь этот информационный туман войны, будущие переговоры неменуемое событие. И чем раньше вы это примете и осознаете, тем быстрее они начнутся. И чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы на этих переговорах условия для Украины", - сообщил Шевченко (орфография и пунктуация оригинала).Он указал на две существенные, по его мнению, основы для успеха переговоров."Первая основа - это наличие баланса интересов у враждебных и воюющих на тот момент сторон. (Речь идет и мирном договоре). Договор имеет двухстороннюю форму, с наличием обязательств у обеих сторон. А, не односторонний договор, возлагающий на одну сторону лишь совокупность прав, а на вторую - совокупность обязанностей", - сообщил депутат.По его мнению, капитуляция не является хорошей идеей при ведении переговоров."Вторая основа - это субъективное восприятие лиц, акцептирующий условия договора, в отношении друг друга. Речь идет не о доверии. Тут вопрос менталитетов. Как эти люди воспринимают те или иные явления, и как их характеризуют", - заявил Шевченко. Он уверен, что переговоры неминуемы и незаменимых людей нет. О каких людях речь в данном контексте, Шевченко не уточнил.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему переговоров в публикации Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина
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новости, киев, россия, москва, евгений шевченко, сво, переговоры, дипломатия
Новости, Киев, Россия, Москва, Евгений Шевченко, СВО, переговоры, дипломатия
Украинский депутат рассказал об основах переговоров с Россией
Чем раньше Киев начнёт переговоры с Москвой, тем лучше для него будут переговорные позиции. Об этом в своём телеграм-канале заявил украинский депутат Евгений Шевченко.
"Вы должны понять и уяснить одно. Не смотря на весь этот информационный туман войны, будущие переговоры неменуемое событие. И чем раньше вы это примете и осознаете, тем быстрее они начнутся. И чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы на этих переговорах условия для Украины", - сообщил
Шевченко (орфография и пунктуация оригинала).
Он указал на две существенные, по его мнению, основы для успеха переговоров.
"Первая основа - это наличие баланса интересов у враждебных и воюющих на тот момент сторон. (Речь идет и мирном договоре). Договор имеет двухстороннюю форму, с наличием обязательств у обеих сторон. А, не односторонний договор, возлагающий на одну сторону лишь совокупность прав, а на вторую - совокупность обязанностей", - сообщил депутат.
По его мнению, капитуляция не является хорошей идеей при ведении переговоров.
"Вторая основа - это субъективное восприятие лиц, акцептирующий условия договора, в отношении друг друга. Речь идет не о доверии. Тут вопрос менталитетов.
Как эти люди воспринимают те или иные явления, и как их характеризуют", - заявил Шевченко.
Он уверен, что переговоры неминуемы и незаменимых людей нет. О каких людях речь в данном контексте, Шевченко не уточнил.