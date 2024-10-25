Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
В четверг, 24 октября, в Казани завершился XVI саммит БРИКС. По его итогам президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы о том, воюют ли северные корейцы в зоне СВО, какими видит РФ мирные переговоры с Украиной и что он думает об угрозе Дональда Трампа ударить по Москве
Итоги саммита
Российский лидер отметил, что состоявшийся саммит БРИКС стал "одним из самих заметных событий в мировом политическом календаре". В мероприятии приняли участие делегации 35 государств и 6 международных организаций.
"Мы (участники саммита БРИКС - ред.) обменялись мнениями по ключевым международным проблемам с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Посмотрели также перспективы взаимодействия между участниками БРИКС, странами глобального Юга и Востока в интересах устойчивого развития. Главное - все без исключения заседания и мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе", - сказал Путин.
По его словам, члены объединения настроены на углубление партнерства в финансовой сфере: уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах.
По итогам саммита была принята Казанская декларация БРИКС, Путин назвал ее "комплексным, концептуальным документом с позитивной повесткой, устремленной в будущее". Он подчеркнул, что в декларации "подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН".
"В Казани мы подтвердили, что БРИКС - это не замкнутый по себе формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы", - заявил глава российского государства.
Проблема расчетов
РФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, БРИКС не намерен создавать альтернативу системе SWIFT, рассказал Путин.
"Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный, на сегодняшний день одна из ключевых проблем - это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют - это хорошо известно. Что касается систем расчетов, то мы используем российскую систему обмена финансовой информации, созданной Центральным банком России", - отметил он.
По его словам, российское руководство в курсе, какая обстановка складывается вокруг страны, но переносить свои проблемы на институты, в развитии которых она заинтересована, не станет.
"Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - сказал президент.
Инфраструктуры платежей в БРИКС достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на административном уровне, добавил Путин.
Он также рассказал, что Россия предложила продлить председательство Бразилии в Банке БРИКС, так как в следующем году этой стране предстоит председательствовать не только в БРИКС, а в этом она является председателем в "Большой двадцатке".
Позиция БРИКС по конфликту на Украине
Все участники БРИКС настроены на то, чтобы конфликт на Украине "закончился как можно быстрее и, желательно, мирными средствами", подчеркнул глава российского государства.
"Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны-участницы БРИКС поддерживают эту инициативу. Мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения", - заявил Путин.
Причины эскалации на Украине
Эскалация украинского конфликта произошла не из-за действий России. Причина этого, подчеркнул президент РФ, в госперевороте в Киеве 2014 года, к которому прямое отношение имели Соединенные Штаты.
"Было даже публично объявлено, сколько денег тогдашняя администрация США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации?" – задался вопросом Путин.
По его словам, дальнейшие шаги по эскалации заключались в том, что Запад начал вооружать киевский режим.
"До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу", - заявил российский лидер.
Он добавил, что украинская армия не может самостоятельно использовать поставленное ей западное вооружение, это невозможно "без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства, и только при прямом участии офицеров стран НАТО".
Ситуация в Курской области
В ходе пресс-конференции Путин озвучил число украинский потерь в ходе их нападения на Курскую область за последний месяц – около 26 тысяч человек, санитарных и безвозвратных.
"Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри — пока безуспешно", - рассказал он.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Путин отметил, что российские подразделения приступили к ликвидации этой группировки.
Вторжение ВСУ в Курскую область связано с выборами президента США, которые пройдут в начале ноября, полагает он.
"Даже их (ВСУ - ред.) провокации на курском направлении связаны с попытками вмешательства в внутриполитическую ситуацию и в выборный процесс в Соединенных Штатах. Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасны", - заявил Путин.
Контакты с Западом
"Мы получаем разные сигналы от западных партнеров по поводу возможных контактов. Мы не закрывались от этих контактов", - рассказал российский президент.
Он назвал ложью утверждения, что Кремль и он лично отказываются от переговоров с Западом.
"Была [до начала СВО] гораздо худшая ситуация. Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения со странами западного мира всё время указывали на "своё место". Я могу вам совершенно определенно это сказать", - заявил Путин.
Это место, на которое РФ указывал Запад, в конечном счете "привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков, с потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны", пояснил глава государства.
"Укрепление своего суверенитета и независимости в экономике, в финансах, в военном деле и означает повышение нашей безопасности, и означает создание условий для ее (России - ред.) уверенного развития в будущем как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного с теми партнерами, каких мы имеем в БРИКС, которые уважают независимость России, уважают наши традиции, и к которым мы относимся таким же образом", - сказал Путин.
Угрозы Трампа
Российского президента спросили о том, что он думает об угрозах бывшего президента США, а ныне кандидата на эту должность Дональда Трампа. Ранее экс-глава Белого дома вспомнил о телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого он пригрозил "нанести удар по центру Москвы", если РФ "нацелится" на Украину.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
"Я такого разговора с господином Трампом не припомню", - ответил Путин.
По его словам, он верит в искренность экс-президента США, когда он говорит о своем желании скорее завершить конфликт на Украине.
"То, о чем говорил господин Трамп совсем недавно, то, что я слышал - он говорил о стремлении сделать всё для того, чтобы закончить конфликт на Украине - мне кажется, что он говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем", - отметил он.
Как будут строиться российско-американские отношения после выборов - это прежде всего зависит от США, отметил Путин.
"Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят - не надо. Но это - выбор за будущей администрацией", - сказал он.
Несправедливость Запада по отношению к России
Никакой справедливости Запада по отношению к РФ нет, заявил Путин. Он напомнил, как в НАТО обещали не расширяться на восток.
"Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем, пусть, скажем, в ту же Украину, и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо?" – сказал он.
Путин отметил, что Запад нарушает принципы международного права, финансируя Украину, нарушает нормы международной безопасности, нарушает взятые на себя в рамках ОБСЕ обязательства.
"Никакой справедливости здесь [со стороны Запада] нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого", - подчеркнул глава государства.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Самое главное для России – сохранение ее суверенитета, отметил Путин.
"Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное. И выход России из этого состояния, укрепление своего суверенитета и независимости - в экономике, финансах, военном деле, - означает повышение нашей безопасности. И означает создание условий для ее уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного", - заявил он.
Ситуация с энергоресурсами
Обвинения со стороны Запада, что Россия будто бы повинна в росте цен на энергоресурсы являются попыткой "свалить с больной головы на здоровую".
"Это попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и сфере внутренней политики", - сказал Путин.
Он рассказал, что на сегодняшний день после терактов на газопроводах "Северный поток" в рабочем состоянии находится одна нитка газопровода "Северного потока-2".
"Ну и чего стоит-то немецким властям? Просто кнопку нажать - и всё пошло. Но они не делают этого по политическим соображениям"", - заявил российский лидер.
Переговоры с Украиной
Россия готова рассмотреть любые возможности переговоров с Украиной с украинской стороной, но только с учетом реалий на земле, рассказал президент РФ.
"Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готовы ни на что другое", - подчеркнул он, добавив, что именно украинские власти отказываются от диалога.
Путин объяснил, почему такие переговоры не выгодны властям Украины.
"Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил... Главари киевского режима не хотят вести переговоры. Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", - заявил Путин.
Он рассказал, что недавно Турция оповестила Москву о возможности проведения переговоров с Киевом, однако из этого в итоге ничего не вышло. Речь шла об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и заключении соглашений по безопасности объектов атомной энергетики.
"Недавно турецкая сторона — прямо помощник президента [Турции Тайипа] Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я сказал: "Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается", - заявил глава российского государства.
Поведение украинской верхушки Путин назвал "очень иррациональным". Ее действия не соответствуют интересам украинского народа, отметил он.
"Они (власти Украины – ред.) хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации (США) и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасными. Во что бы то ни стало и любой ценой, в том числе и ценой жизни своих солдат. На них работают, а не на интересы украинского народа", - сказал он.
КНДР и СВО
Один из вопросов на пресс-конференции касался появившейся в западных СМИ информации о появлении в зоне спецоперации на Украине северокорейских военных. Утверждается, что их заметили на спутниковых снимках.
"Снимки - они вещь серьезная, если есть снимки, значит они что-то отражают", - прокомментировал Путин.
© POOL
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Он рассказал, что в день этой пресс-конференции Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Путин обратил внимание, что в этом документе есть пункт за номером 4, в котором говорится, что "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".
"И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно", - резюмировал президент.
Конфликт на Ближнем Востоке
Россия очень озабочена тем, что происходит на Ближнем Востоке, Москва не заинтересована в углублении противостояния в этом регионе, отметил Путин.
"Стратегически мы от этого ничего не выиграем. Только увидим дополнительные проблемы", - констатировал он.
"Оценка наша известна, как выйти из ситуации. Мы тоже говорим об этом, это может... только путем устранения причин. А главная причина в отсутствии полноценного полноформатного государства Палестина. Нужно выполнить все решения Совета безопасности по этому направлению. Но мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта, в том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года", - заявил Путин.
Никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта и начала большой войны, подытожил российский президент.
О том, как эксперты восприняли итоги саммита БРИКС в Казани - в материале издания Украина.ру Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС.