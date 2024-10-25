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Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина

Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина - 25.10.2024 Украина.ру

Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина

В четверг, 24 октября, в Казани завершился XVI саммит БРИКС. По его итогам президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы о том, воюют ли северные корейцы в зоне СВО, какими видит РФ мирные переговоры с Украиной и что он думает об угрозе Дональда Трампа ударить по Москве

2024-10-25T10:49

2024-10-25T10:49

2024-10-25T10:49

эксклюзив

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Итоги саммитаРоссийский лидер отметил, что состоявшийся саммит БРИКС стал "одним из самих заметных событий в мировом политическом календаре". В мероприятии приняли участие делегации 35 государств и 6 международных организаций."Мы (участники саммита БРИКС - ред.) обменялись мнениями по ключевым международным проблемам с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Посмотрели также перспективы взаимодействия между участниками БРИКС, странами глобального Юга и Востока в интересах устойчивого развития. Главное - все без исключения заседания и мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе", - сказал Путин.По его словам, члены объединения настроены на углубление партнерства в финансовой сфере: уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах.По итогам саммита была принята Казанская декларация БРИКС, Путин назвал ее "комплексным, концептуальным документом с позитивной повесткой, устремленной в будущее". Он подчеркнул, что в декларации "подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН"."В Казани мы подтвердили, что БРИКС - это не замкнутый по себе формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы", - заявил глава российского государства.Проблема расчетовРФ использует свою систему обмена финансовыми сообщениями, БРИКС не намерен создавать альтернативу системе SWIFT, рассказал Путин."Что касается SWIFT и каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный, на сегодняшний день одна из ключевых проблем - это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют - это хорошо известно. Что касается систем расчетов, то мы используем российскую систему обмена финансовой информации, созданной Центральным банком России", - отметил он.По его словам, российское руководство в курсе, какая обстановка складывается вокруг страны, но переносить свои проблемы на институты, в развитии которых она заинтересована, не станет."Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - сказал президент.Инфраструктуры платежей в БРИКС достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на административном уровне, добавил Путин.Он также рассказал, что Россия предложила продлить председательство Бразилии в Банке БРИКС, так как в следующем году этой стране предстоит председательствовать не только в БРИКС, а в этом она является председателем в "Большой двадцатке".Позиция БРИКС по конфликту на УкраинеВсе участники БРИКС настроены на то, чтобы конфликт на Украине "закончился как можно быстрее и, желательно, мирными средствами", подчеркнул глава российского государства."Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны-участницы БРИКС поддерживают эту инициативу. Мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения", - заявил Путин.Причины эскалации на УкраинеЭскалация украинского конфликта произошла не из-за действий России. Причина этого, подчеркнул президент РФ, в госперевороте в Киеве 2014 года, к которому прямое отношение имели Соединенные Штаты.По его словам, дальнейшие шаги по эскалации заключались в том, что Запад начал вооружать киевский режим."До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу", - заявил российский лидер.Он добавил, что украинская армия не может самостоятельно использовать поставленное ей западное вооружение, это невозможно "без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства, и только при прямом участии офицеров стран НАТО".Ситуация в Курской областиВ ходе пресс-конференции Путин озвучил число украинский потерь в ходе их нападения на Курскую область за последний месяц – около 26 тысяч человек, санитарных и безвозвратных."Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри — пока безуспешно", - рассказал он.Путин отметил, что российские подразделения приступили к ликвидации этой группировки.Вторжение ВСУ в Курскую область связано с выборами президента США, которые пройдут в начале ноября, полагает он."Даже их (ВСУ - ред.) провокации на курском направлении связаны с попытками вмешательства в внутриполитическую ситуацию и в выборный процесс в Соединенных Штатах. Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасны", - заявил Путин.Контакты с Западом"Мы получаем разные сигналы от западных партнеров по поводу возможных контактов. Мы не закрывались от этих контактов", - рассказал российский президент.Он назвал ложью утверждения, что Кремль и он лично отказываются от переговоров с Западом."Была [до начала СВО] гораздо худшая ситуация. Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения со странами западного мира всё время указывали на "своё место". Я могу вам совершенно определенно это сказать", - заявил Путин.Это место, на которое РФ указывал Запад, в конечном счете "привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков, с потерей в известной степени и в большом объеме суверенитета страны", пояснил глава государства."Укрепление своего суверенитета и независимости в экономике, в финансах, в военном деле и означает повышение нашей безопасности, и означает создание условий для ее (России - ред.) уверенного развития в будущем как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного с теми партнерами, каких мы имеем в БРИКС, которые уважают независимость России, уважают наши традиции, и к которым мы относимся таким же образом", - сказал Путин.Угрозы ТрампаРоссийского президента спросили о том, что он думает об угрозах бывшего президента США, а ныне кандидата на эту должность Дональда Трампа. Ранее экс-глава Белого дома вспомнил о телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого он пригрозил "нанести удар по центру Москвы", если РФ "нацелится" на Украину."Я такого разговора с господином Трампом не припомню", - ответил Путин.По его словам, он верит в искренность экс-президента США, когда он говорит о своем желании скорее завершить конфликт на Украине."То, о чем говорил господин Трамп совсем недавно, то, что я слышал - он говорил о стремлении сделать всё для того, чтобы закончить конфликт на Украине - мне кажется, что он говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем", - отметил он.Как будут строиться российско-американские отношения после выборов - это прежде всего зависит от США, отметил Путин."Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят - не надо. Но это - выбор за будущей администрацией", - сказал он.Несправедливость Запада по отношению к РоссииНикакой справедливости Запада по отношению к РФ нет, заявил Путин. Он напомнил, как в НАТО обещали не расширяться на восток."Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем, пусть, скажем, в ту же Украину, и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо?" – сказал он.Путин отметил, что Запад нарушает принципы международного права, финансируя Украину, нарушает нормы международной безопасности, нарушает взятые на себя в рамках ОБСЕ обязательства."Никакой справедливости здесь [со стороны Запада] нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого", - подчеркнул глава государства.Самое главное для России – сохранение ее суверенитета, отметил Путин."Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное. И выход России из этого состояния, укрепление своего суверенитета и независимости - в экономике, финансах, военном деле, - означает повышение нашей безопасности. И означает создание условий для ее уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного", - заявил он.Ситуация с энергоресурсамиОбвинения со стороны Запада, что Россия будто бы повинна в росте цен на энергоресурсы являются попыткой "свалить с больной головы на здоровую"."Это попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и сфере внутренней политики", - сказал Путин.Он рассказал, что на сегодняшний день после терактов на газопроводах "Северный поток" в рабочем состоянии находится одна нитка газопровода "Северного потока-2"."Ну и чего стоит-то немецким властям? Просто кнопку нажать - и всё пошло. Но они не делают этого по политическим соображениям"", - заявил российский лидер.Переговоры с УкраинойРоссия готова рассмотреть любые возможности переговоров с Украиной с украинской стороной, но только с учетом реалий на земле, рассказал президент РФ."Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готовы ни на что другое", - подчеркнул он, добавив, что именно украинские власти отказываются от диалога.Путин объяснил, почему такие переговоры не выгодны властям Украины."Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил... Главари киевского режима не хотят вести переговоры. Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", - заявил Путин.Он рассказал, что недавно Турция оповестила Москву о возможности проведения переговоров с Киевом, однако из этого в итоге ничего не вышло. Речь шла об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и заключении соглашений по безопасности объектов атомной энергетики."Недавно турецкая сторона — прямо помощник президента [Турции Тайипа] Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я сказал: "Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается", - заявил глава российского государства.Поведение украинской верхушки Путин назвал "очень иррациональным". Ее действия не соответствуют интересам украинского народа, отметил он."Они (власти Украины – ред.) хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации (США) и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасными. Во что бы то ни стало и любой ценой, в том числе и ценой жизни своих солдат. На них работают, а не на интересы украинского народа", - сказал он.КНДР и СВООдин из вопросов на пресс-конференции касался появившейся в западных СМИ информации о появлении в зоне спецоперации на Украине северокорейских военных. Утверждается, что их заметили на спутниковых снимках."Снимки - они вещь серьезная, если есть снимки, значит они что-то отражают", - прокомментировал Путин.Он рассказал, что в день этой пресс-конференции Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Путин обратил внимание, что в этом документе есть пункт за номером 4, в котором говорится, что "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации"."И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно", - резюмировал президент.Конфликт на Ближнем ВостокеРоссия очень озабочена тем, что происходит на Ближнем Востоке, Москва не заинтересована в углублении противостояния в этом регионе, отметил Путин."Стратегически мы от этого ничего не выиграем. Только увидим дополнительные проблемы", - констатировал он."Оценка наша известна, как выйти из ситуации. Мы тоже говорим об этом, это может... только путем устранения причин. А главная причина в отсутствии полноценного полноформатного государства Палестина. Нужно выполнить все решения Совета безопасности по этому направлению. Но мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта, в том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года", - заявил Путин.Никто на Ближнем Востоке не хочет расширения конфликта и начала большой войны, подытожил российский президент.О том, как эксперты восприняли итоги саммита БРИКС в Казани - в материале издания Украина.ру Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС.

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эксклюзив, владимир путин, брикс, пресс-конференция, сша, украина, дональд трамп, казань