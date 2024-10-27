Почему бы и нет? Рожин рассказал, где северокорейцы помогут ВС РФ - 27.10.2024 Украина.ру
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Почему бы и нет? Рожин рассказал, где северокорейцы помогут ВС РФ
Почему бы и нет? Рожин рассказал, где северокорейцы помогут ВС РФ - 27.10.2024 Украина.ру
Почему бы и нет? Рожин рассказал, где северокорейцы помогут ВС РФ
“Пока их там нет. Понимайте, как хотите”. Но такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи
2024-10-27T08:00
2024-10-27T08:00
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Так в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин объяснил информационный фон вокруг присутствия военных из КНДР на фронте.Комментируя заявления Украины и Запады по поводу отправки северокорейских добровольцев на СВО, эксперт дал понять, что на текущий момент в зоне СВО солдаты и офицеры из Северной Кореи на фото и видео не фиксировались.По словам Рожина, Украине выгодно спекулировать на этой теме, чтобы выбить дополнительную западную помощь и отправку натовских войск на Украину.Он напомнил, что пока КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация". Размышляя над вопросом, нужны ли вообще в зоне СВО северокорейские добровольцы, эксперт отметил, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы.“Все-таки КНДР при всех своих особенностях ни с кем не воевала с 1953 года. И как северокорейцы покажут себя в современных боевых действиях с дронами и высокоточкой — вопрос. Если же их отправка все же произойдет, Пхеньян получит костяк армии с опытом современной войны, а потом внесет коррективы в свою военную доктрину. Так что такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи”, — поделился мыслями Рожин.Полный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html
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новости, россия, украина, кндр, детали
Новости, Россия, Украина, КНДР, детали

Почему бы и нет? Рожин рассказал, где северокорейцы помогут ВС РФ

08:00 27.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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“Пока их там нет. Понимайте, как хотите”. Но такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи
Так в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин объяснил информационный фон вокруг присутствия военных из КНДР на фронте.
Комментируя заявления Украины и Запады по поводу отправки северокорейских добровольцев на СВО, эксперт дал понять, что на текущий момент в зоне СВО солдаты и офицеры из Северной Кореи на фото и видео не фиксировались.
По словам Рожина, Украине выгодно спекулировать на этой теме, чтобы выбить дополнительную западную помощь и отправку натовских войск на Украину.

“Вообще с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками. Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — объяснил Рожин.

Он напомнил, что пока КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация". Размышляя над вопросом, нужны ли вообще в зоне СВО северокорейские добровольцы, эксперт отметил, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы.
Фото: Global Look Press/Xinhua/James Lee , Юн Сок Ёль
24 октября, 14:59
На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружиеПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО. Об этом 24 октября написала американская газета The Washington Times
“Все-таки КНДР при всех своих особенностях ни с кем не воевала с 1953 года. И как северокорейцы покажут себя в современных боевых действиях с дронами и высокоточкой — вопрос. Если же их отправка все же произойдет, Пхеньян получит костяк армии с опытом современной войны, а потом внесет коррективы в свою военную доктрину. Так что такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи”, — поделился мыслями Рожин.
Полный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
 
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