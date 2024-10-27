https://ukraina.ru/20241027/1058377663.html

Почему бы и нет? Рожин рассказал, где северокорейцы помогут ВС РФ

Почему бы и нет? Рожин рассказал, где северокорейцы помогут ВС РФ - 27.10.2024 Украина.ру

Почему бы и нет? Рожин рассказал, где северокорейцы помогут ВС РФ

“Пока их там нет. Понимайте, как хотите”. Но такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи

2024-10-27T08:00

2024-10-27T08:00

2024-10-27T08:00

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Так в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин объяснил информационный фон вокруг присутствия военных из КНДР на фронте.Комментируя заявления Украины и Запады по поводу отправки северокорейских добровольцев на СВО, эксперт дал понять, что на текущий момент в зоне СВО солдаты и офицеры из Северной Кореи на фото и видео не фиксировались.По словам Рожина, Украине выгодно спекулировать на этой теме, чтобы выбить дополнительную западную помощь и отправку натовских войск на Украину.Он напомнил, что пока КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация". Размышляя над вопросом, нужны ли вообще в зоне СВО северокорейские добровольцы, эксперт отметил, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы.“Все-таки КНДР при всех своих особенностях ни с кем не воевала с 1953 года. И как северокорейцы покажут себя в современных боевых действиях с дронами и высокоточкой — вопрос. Если же их отправка все же произойдет, Пхеньян получит костяк армии с опытом современной войны, а потом внесет коррективы в свою военную доктрину. Так что такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи”, — поделился мыслями Рожин.Полный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции

https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html

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