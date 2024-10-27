https://ukraina.ru/20241027/1058363200.html

Норин: Зеленский то ли выпрашивает доллар, чтобы дали цент, то ли пытается подстелить себе соломку

Норин: Зеленский то ли выпрашивает доллар, чтобы дали цент, то ли пытается подстелить себе соломку - 27.10.2024 Украина.ру

Норин: Зеленский то ли выпрашивает доллар, чтобы дали цент, то ли пытается подстелить себе соломку

План Владимира Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Но он не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация — это дорога с двусторонним движением. Россия же еще не трогала украинские АЭС, но при угрозе может к этому перейти

2024-10-27T06:00

2024-10-27T06:00

2024-10-27T06:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин.Он предположил, что мотивов составления “плана победы” у Зеленского могло быть несколько.Далее эксперт остановился на том, что Зеленский таким образом может попытаться продать своему обществу следующий посыл: "Я просил у Запада помощи, но Запад нас предал. Поэтому нам придется договариваться". И если ситуация для Украины будет совсем "аховой", ей нужно будет попробовать хоть как-то и хоть с чем-то выйти на переговоры, объяснил затею Норин.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Михеев заявил, что если ничего нового Зеленский не придумает, то он может сам стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов. Именно поэтому Зеленский так носился с “планом победы”, который ничего из себя не представляет.“Сейчас отношение Запада к украинскому конфликту напоминает качели: или перейти к новому уровню эскалации (разрешить ракетные удары вглубь России или ввести войска НАТО), или искать некий компромисс хотя бы на время. Достичь компромисса мешает Зеленский самим фактом своего существования, а перейти на новый уровень эскалации мешает новая ядерная доктрина России”, — подробно объяснил Михеев.По его словам, Запад взял паузу на раздумье, а Зеленский влез в эту паузу со своим планом. Те люди, которые его поддерживают, подумали, что сейчас можно толкнуть эти качели в сторону обострения, предположил эксперт.“Если ничего нового не произойдет, то сам Зеленский может стать разменной фигурой на доске возможных компромиссов”, — заключил Михеев.Подробнее о перспективах Зеленского — в интервью Сергей Михеев: Пока США поставили на паузу ядерную войну из-за Украины, Россия успеет сделать важную вещьВ интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин заявил, что “план победы” Зеленского наглядно демонстрирует его "просроченные хотелки".Он начал с того, что озвученный Зеленским план –это своего рода “эпохальный документ”. Наглядная демонстрация различий плана и бреда, добавил эксперт."Просроченный президент ярко и лапидарно высказал все свои просроченные хотелки: немедленное вступление в НАТО; полный доступ к западным военным возможностям, арсеналам и разведданным; бесконечное усиление санкций против России и прочее. Эти пожелания просрочены уже потому, что безрезультатно озвучиваются в десятый раз", – пояснил свою точку зрения Выдрин.По его словам, этот "план" пропитан страхом потерять власть. И излучает желание уничтожить народ, который невольно стал свидетелем помешательства своего "кормчего", отметил эксперт.Более подробно об этом — в интервью Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничестваВладимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде "мирный план" Украины, в котором среди прочего предложено разместить на территории Украины бомбардировщики и ракетные установки США для ударов по территории России.Подробнее об этом — в материале Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"Полный текст интервью — Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС

https://ukraina.ru/20241022/1058272651.html

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новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, верховная рада, нато, детали