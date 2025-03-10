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Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах

Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах - 10.03.2025 Украина.ру

Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах

На этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры которые могут расставить все точки над I в вопросе мирного трека украинского кризиса. Заявлена встреча украинской делегации во главе с "серым кардиналом" режима Ермаком с представителями Трампа.

2025-03-10T20:32

2025-03-10T20:32

2025-03-10T20:32

киев

украина

вашингтон

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владимир зеленский

the economist

офис президента

мнения

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На этих переговорах, по мнению Трампа, его представители должны убедиться в подлинной готовности Киева к мирным переговорам. И тогда, как сказал Дональд Фредович, у Украины "все будет хорошо". Вот только услышат ли Уолтц и Ко то, что ожидают? Отчего-то, мне кажется, что наилучшим образом будущее действо можно проиллюстрировать классикой из Ильфа и Петрова."Остап сразу же понял, что монтер великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись.— Ну, — сказал Остап, — за все дело десятку!— Дуся! — удивился монтер. — Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.— Сколько же вы хотите?— Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный.— Хорошо. Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны.— Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.— Хорошо излагает, собака, — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, — учитесь.— Когда же вы стулья принесете?— Стулья против денег.— Это можно, — сказал Остап, не думая.— Деньги вперед, — заявил монтер, — утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья".В то, что сторонам удастся услышать друг друга и о чем-то сговорится я не верю совсем. Уж больно разные стартовые позиции у делегаций. И дело тут даже не в навязшей на зубах "сделке о ресурсах". По ней-то, как раз, какой-то прогресс и консенсус возможен. Со всем остальным – беда. Начиная с вопроса перемирия, где американцы требуют от Украины быть готовой к бессрочной остановке военных действий, а Киев пытается "впихнуть невпихуемое" - англо-франко-украинский "мораторий на атаки с воздуха и на море", и заканчивая вопросом выборов, где тоже полная противоположность взглядов. В целом, можно сказать, что скорее опять поругаются, чем договорятся. Чудеса в геополитике бывают, но в них веры мало.Вот и британские СМИ пишут о том, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать для Украины последней возможностью, чтобы восстановить отношения с Америкой и разблокировать военную помощь. The Economist считает, что переговоры будут "жесткими", и для Украины "наступает момент катарсиса — или новый виток жестоких санкций", если Киев не пойдет на условия США. По информации издания переговоры усложняет то, что главный представитель от Украины - глава Офиса президента Ермак - "не пользуется популярностью в команде Трампа". Однако главного они либо не знают, либо не договаривают. Перед тем как окончательно договориться о встрече в Джидде Белый дом настойчиво требовал не допускать к ним Ермака. А все потому, что перед встречей Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Ермак поручился за своего подопечного перед зятем Трампа Джаредом Кушнером (эту договоренность предваряла большая работа израильского лобби, к которым за помощью обратился глава офиса Зеленского) и главой крыла неоконов в республиканской партии Линдси Грэмом. Ну и все видели, что из этого вышло. В этот раз напряжение в адрес Ермака удалось снять только титаническими усилиями Лондона и Парижа. Но, если переговоры в Джидде не окончатся так, как того хочет Трамп, последствия для Ермака будут весьма плачевными. Все последние дни Киев готовился к этим переговорам при помощи Франции и Великобритании. В Киев прибыли специальные группы из Лондона и Парижа, а также, на выходных приехал советник Стармера Джонатан Пауэлл, чтобы провести совещание с Зеленским, как "избежать повторения катастрофического скандала в Овальном кабинете". Тот самый Пауэлл который брифовал Ермака после визита того в Вашингтон 4 декабря. Качество инструкций мы наблюдаем вот уже второй месяц. По задумке антитрамповского триумвирата, задача-минимум для Киева - подписать рамочное соглашение о совместной разработке полезных ископаемых с США. Также планируется продвигать идею частичного перемирия в воздухе и на море."Ставки на переговорах во вторник невероятно высоки. Если они провалятся, Украина, вероятно, не получит второго шанса: "Американцы перейдут в режим диктовки и навяжут нам все, что решат вместе с Россией"", - заявил упомянутому The Economist украинский чиновник.Но есть и еще один нюанс у саудовских мытарств Украины. Вопрос который, вероятно Зеленский хочет обсудить с Мухаммедом ибн Салманом лично. Наследный принц не первый раз выступает посредником между Киевом и Москвой, Киевом и Вашингтоном. Обычно в вопросах особого, щепетильного характера. По инсайдерской информации, Вашингтон категорически потребовал от Зеленского написать заявление по собственному. Он окончательно признан недоговороспособным и, как говорят непублично в Вашингтоне, для всех, и особенно для него, будет лучше если он сейчас уйдет.В общем, скучать на этой неделе точно не придется.О том, как идет подготовка к переговорам в Саудовской Аравии - в статье Евгении Кондаковой "Украина в сложном положении. Сорвут ли переговоры с США в Джидде? Что известно на 18:00 10 марта"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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киев, украина, вашингтон, андрей ермак, дональд трамп, владимир зеленский, the economist, офис президента, мнения