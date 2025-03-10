Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах - 10.03.2025 Украина.ру
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Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах
Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах - 10.03.2025 Украина.ру
Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах
На этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры которые могут расставить все точки над I в вопросе мирного трека украинского кризиса. Заявлена встреча украинской делегации во главе с "серым кардиналом" режима Ермаком с представителями Трампа.
2025-03-10T20:32
2025-03-10T20:32
киев
украина
вашингтон
андрей ермак
дональд трамп
владимир зеленский
the economist
офис президента
мнения
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На этих переговорах, по мнению Трампа, его представители должны убедиться в подлинной готовности Киева к мирным переговорам. И тогда, как сказал Дональд Фредович, у Украины "все будет хорошо". Вот только услышат ли Уолтц и Ко то, что ожидают? Отчего-то, мне кажется, что наилучшим образом будущее действо можно проиллюстрировать классикой из Ильфа и Петрова."Остап сразу же понял, что монтер великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись.— Ну, — сказал Остап, — за все дело десятку!— Дуся! — удивился монтер. — Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.— Сколько же вы хотите?— Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный.— Хорошо. Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны.— Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.— Хорошо излагает, собака, — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, — учитесь.— Когда же вы стулья принесете?— Стулья против денег.— Это можно, — сказал Остап, не думая.— Деньги вперед, — заявил монтер, — утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья".В то, что сторонам удастся услышать друг друга и о чем-то сговорится я не верю совсем. Уж больно разные стартовые позиции у делегаций. И дело тут даже не в навязшей на зубах "сделке о ресурсах". По ней-то, как раз, какой-то прогресс и консенсус возможен. Со всем остальным – беда. Начиная с вопроса перемирия, где американцы требуют от Украины быть готовой к бессрочной остановке военных действий, а Киев пытается "впихнуть невпихуемое" - англо-франко-украинский "мораторий на атаки с воздуха и на море", и заканчивая вопросом выборов, где тоже полная противоположность взглядов. В целом, можно сказать, что скорее опять поругаются, чем договорятся. Чудеса в геополитике бывают, но в них веры мало.Вот и британские СМИ пишут о том, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать для Украины последней возможностью, чтобы восстановить отношения с Америкой и разблокировать военную помощь. The Economist считает, что переговоры будут "жесткими", и для Украины "наступает момент катарсиса — или новый виток жестоких санкций", если Киев не пойдет на условия США. По информации издания переговоры усложняет то, что главный представитель от Украины - глава Офиса президента Ермак - "не пользуется популярностью в команде Трампа". Однако главного они либо не знают, либо не договаривают. Перед тем как окончательно договориться о встрече в Джидде Белый дом настойчиво требовал не допускать к ним Ермака. А все потому, что перед встречей Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Ермак поручился за своего подопечного перед зятем Трампа Джаредом Кушнером (эту договоренность предваряла большая работа израильского лобби, к которым за помощью обратился глава офиса Зеленского) и главой крыла неоконов в республиканской партии Линдси Грэмом. Ну и все видели, что из этого вышло. В этот раз напряжение в адрес Ермака удалось снять только титаническими усилиями Лондона и Парижа. Но, если переговоры в Джидде не окончатся так, как того хочет Трамп, последствия для Ермака будут весьма плачевными. Все последние дни Киев готовился к этим переговорам при помощи Франции и Великобритании. В Киев прибыли специальные группы из Лондона и Парижа, а также, на выходных приехал советник Стармера Джонатан Пауэлл, чтобы провести совещание с Зеленским, как "избежать повторения катастрофического скандала в Овальном кабинете". Тот самый Пауэлл который брифовал Ермака после визита того в Вашингтон 4 декабря. Качество инструкций мы наблюдаем вот уже второй месяц. По задумке антитрамповского триумвирата, задача-минимум для Киева - подписать рамочное соглашение о совместной разработке полезных ископаемых с США. Также планируется продвигать идею частичного перемирия в воздухе и на море."Ставки на переговорах во вторник невероятно высоки. Если они провалятся, Украина, вероятно, не получит второго шанса: "Американцы перейдут в режим диктовки и навяжут нам все, что решат вместе с Россией"", - заявил упомянутому The Economist украинский чиновник.Но есть и еще один нюанс у саудовских мытарств Украины. Вопрос который, вероятно Зеленский хочет обсудить с Мухаммедом ибн Салманом лично. Наследный принц не первый раз выступает посредником между Киевом и Москвой, Киевом и Вашингтоном. Обычно в вопросах особого, щепетильного характера. По инсайдерской информации, Вашингтон категорически потребовал от Зеленского написать заявление по собственному. Он окончательно признан недоговороспособным и, как говорят непублично в Вашингтоне, для всех, и особенно для него, будет лучше если он сейчас уйдет.В общем, скучать на этой неделе точно не придется.О том, как идет подготовка к переговорам в Саудовской Аравии - в статье Евгении Кондаковой "Украина в сложном положении. Сорвут ли переговоры с США в Джидде? Что известно на 18:00 10 марта"
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Михаил Павлив
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, украина, вашингтон, андрей ермак, дональд трамп, владимир зеленский, the economist, офис президента, мнения
Киев, Украина, Вашингтон, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Economist, Офис президента, Мнения

Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах

20:32 10.03.2025
 
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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На этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры которые могут расставить все точки над I в вопросе мирного трека украинского кризиса. Заявлена встреча украинской делегации во главе с "серым кардиналом" режима Ермаком с представителями Трампа.
На этих переговорах, по мнению Трампа, его представители должны убедиться в подлинной готовности Киева к мирным переговорам. И тогда, как сказал Дональд Фредович, у Украины "все будет хорошо". Вот только услышат ли Уолтц и Ко то, что ожидают?

Отчего-то, мне кажется, что наилучшим образом будущее действо можно проиллюстрировать классикой из Ильфа и Петрова.

"Остап сразу же понял, что монтер великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись.
— Ну, — сказал Остап, — за все дело десятку!
— Дуся! — удивился монтер. — Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
— Сколько же вы хотите?
— Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный.
— Хорошо. Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны.
— Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
— Хорошо излагает, собака, — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, — учитесь.
— Когда же вы стулья принесете?
— Стулья против денег.
— Это можно, — сказал Остап, не думая.
— Деньги вперед, — заявил монтер, — утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья".
В то, что сторонам удастся услышать друг друга и о чем-то сговорится я не верю совсем. Уж больно разные стартовые позиции у делегаций. И дело тут даже не в навязшей на зубах "сделке о ресурсах". По ней-то, как раз, какой-то прогресс и консенсус возможен. Со всем остальным – беда. Начиная с вопроса перемирия, где американцы требуют от Украины быть готовой к бессрочной остановке военных действий, а Киев пытается "впихнуть невпихуемое" - англо-франко-украинский "мораторий на атаки с воздуха и на море", и заканчивая вопросом выборов, где тоже полная противоположность взглядов. В целом, можно сказать, что скорее опять поругаются, чем договорятся. Чудеса в геополитике бывают, но в них веры мало.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Вот и британские СМИ пишут о том, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать для Украины последней возможностью, чтобы восстановить отношения с Америкой и разблокировать военную помощь. The Economist считает, что переговоры будут "жесткими", и для Украины "наступает момент катарсиса — или новый виток жестоких санкций", если Киев не пойдет на условия США. По информации издания переговоры усложняет то, что главный представитель от Украины - глава Офиса президента Ермак - "не пользуется популярностью в команде Трампа".
Однако главного они либо не знают, либо не договаривают. Перед тем как окончательно договориться о встрече в Джидде Белый дом настойчиво требовал не допускать к ним Ермака. А все потому, что перед встречей Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Ермак поручился за своего подопечного перед зятем Трампа Джаредом Кушнером (эту договоренность предваряла большая работа израильского лобби, к которым за помощью обратился глава офиса Зеленского) и главой крыла неоконов в республиканской партии Линдси Грэмом. Ну и все видели, что из этого вышло. В этот раз напряжение в адрес Ермака удалось снять только титаническими усилиями Лондона и Парижа. Но, если переговоры в Джидде не окончатся так, как того хочет Трамп, последствия для Ермака будут весьма плачевными.

Все последние дни Киев готовился к этим переговорам при помощи Франции и Великобритании. В Киев прибыли специальные группы из Лондона и Парижа, а также, на выходных приехал советник Стармера Джонатан Пауэлл, чтобы провести совещание с Зеленским, как "избежать повторения катастрофического скандала в Овальном кабинете". Тот самый Пауэлл который брифовал Ермака после визита того в Вашингтон 4 декабря. Качество инструкций мы наблюдаем вот уже второй месяц.
По задумке антитрамповского триумвирата, задача-минимум для Киева - подписать рамочное соглашение о совместной разработке полезных ископаемых с США. Также планируется продвигать идею частичного перемирия в воздухе и на море.
"Ставки на переговорах во вторник невероятно высоки. Если они провалятся, Украина, вероятно, не получит второго шанса: "Американцы перейдут в режим диктовки и навяжут нам все, что решат вместе с Россией"", - заявил упомянутому The Economist украинский чиновник.
Но есть и еще один нюанс у саудовских мытарств Украины. Вопрос который, вероятно Зеленский хочет обсудить с Мухаммедом ибн Салманом лично. Наследный принц не первый раз выступает посредником между Киевом и Москвой, Киевом и Вашингтоном. Обычно в вопросах особого, щепетильного характера. По инсайдерской информации, Вашингтон категорически потребовал от Зеленского написать заявление по собственному. Он окончательно признан недоговороспособным и, как говорят непублично в Вашингтоне, для всех, и особенно для него, будет лучше если он сейчас уйдет.

В общем, скучать на этой неделе точно не придется.
О том, как идет подготовка к переговорам в Саудовской Аравии - в статье Евгении Кондаковой "Украина в сложном положении. Сорвут ли переговоры с США в Джидде? Что известно на 18:00 10 марта"

 
КиевУкраинаВашингтонАндрей ЕрмакДональд ТрампВладимир ЗеленскийThe EconomistОфис президентаМнения
 
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