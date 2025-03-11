Главное за ночь 11 марта - 11.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 11 марта
Главное за ночь 11 марта - 11.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 11 марта
Инфраструктура станции "Домодедово" получила незначительные повреждения в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщает МЖД. Украина.ру, 11.03.2025
2025-03-11T08:06
2025-03-11T08:16
новости
россия
харьковская область
купянск
андрей марочко
вячеслав гладков
родион мирошник
вооруженные силы украины
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Инфраструктура станции "Домодедово" получила незначительные повреждения в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщает МЖД.Российские военнослужащие, продвинувшись сразу на нескольких участках фронта под Купянском Харьковской области, взяли под огневой контроль более километра берега реки Оскол и три опорных пункта ВСУ. Об этом сообщил Андрей Марочко.Восемь дронов сбито над Калужской областью за ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор. В Перемышльском районе загорелось строение, в Жуковском районе повреждены окна в жилом доме, уточняет губернатор.ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красная Яруга в Белгородской области, из-за чего 36 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Почти 90 мирных жителей разных субъектов РФ за минувшую неделю пострадали от ударов со стороны ВСУ, еще 10 человек, включая ребенка, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным в Москве 13 марта. С таким утверждением выступил корреспондент портала Axios Барак Равид.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта на сайте Украина.ру.
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харьковская область
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Новости
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новости, россия, харьковская область, купянск, андрей марочко, вячеслав гладков, родион мирошник, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьковская область, Купянск, Андрей Марочко, Вячеслав Гладков, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 11 марта

08:06 11.03.2025 (обновлено: 08:16 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Инфраструктура станции "Домодедово" получила незначительные повреждения в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщает МЖД.
Российские военнослужащие, продвинувшись сразу на нескольких участках фронта под Купянском Харьковской области, взяли под огневой контроль более километра берега реки Оскол и три опорных пункта ВСУ. Об этом сообщил Андрей Марочко.
Восемь дронов сбито над Калужской областью за ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор. В Перемышльском районе загорелось строение, в Жуковском районе повреждены окна в жилом доме, уточняет губернатор.
ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красная Яруга в Белгородской области, из-за чего 36 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Почти 90 мирных жителей разных субъектов РФ за минувшую неделю пострадали от ударов со стороны ВСУ, еще 10 человек, включая ребенка, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным в Москве 13 марта. С таким утверждением выступил корреспондент портала Axios Барак Равид.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХарьковская областьКупянскАндрей МарочкоВячеслав ГладковРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
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