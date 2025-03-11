https://ukraina.ru/20250311/1061691574.html

Главное за ночь 11 марта

Главное за ночь 11 марта - 11.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 11 марта

Инфраструктура станции "Домодедово" получила незначительные повреждения в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщает МЖД. Украина.ру, 11.03.2025

2025-03-11T08:06

2025-03-11T08:06

2025-03-11T08:16

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Инфраструктура станции "Домодедово" получила незначительные повреждения в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщает МЖД.Российские военнослужащие, продвинувшись сразу на нескольких участках фронта под Купянском Харьковской области, взяли под огневой контроль более километра берега реки Оскол и три опорных пункта ВСУ. Об этом сообщил Андрей Марочко.Восемь дронов сбито над Калужской областью за ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор. В Перемышльском районе загорелось строение, в Жуковском районе повреждены окна в жилом доме, уточняет губернатор.ВСУ атаковали с помощью беспилотника поселок Красная Яруга в Белгородской области, из-за чего 36 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Почти 90 мирных жителей разных субъектов РФ за минувшую неделю пострадали от ударов со стороны ВСУ, еще 10 человек, включая ребенка, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным в Москве 13 марта. С таким утверждением выступил корреспондент портала Axios Барак Равид.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском — карта на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьковская область, купянск, андрей марочко, вячеслав гладков, родион мирошник, вооруженные силы украины