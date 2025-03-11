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Депутат Безуглая испугалась переговоров США и Украины

Депутат Безуглая испугалась переговоров США и Украины - 11.03.2025 Украина.ру

Депутат Безуглая испугалась переговоров США и Украины

Украинский парламентарий Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале выразила опасения по поводу переговоров Украины с США

2025-03-11T09:24

2025-03-11T09:24

2025-03-11T09:26

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украина

марьяна безуглая

сша

саудовская аравия

марко рубио

майк уолтц

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"Не ждите ничего от переговоров - должны вынужденно привыкнуть воспринимать власть США как нашего врага и союзника России", - написала Безуглая.Она предупредила, что любая подпись Украины при текущих обстоятельствах будет воспринята как "шаг к капитуляции".На днях в Госдепе США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой Офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.Как уточняет Global Times, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии пройдут на фоне успехов России в Курской области.Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников информировало, что американская делегация на встрече намерена выяснить, готова ли Украина пойти "на материальные уступки" России. Один из источников агентства подчеркнул, что США хотят увидеть, заинтересованы ли украинцы "не просто в мире, а в реалистичном мире".Подробнее о переговорах - в материале Павла Котова Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии на сайте Украина.ру.

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новости, украина, марьяна безуглая, сша, саудовская аравия, марко рубио, майк уолтц