"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом - 11.03.2025 Украина.ру
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"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом
"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом - 11.03.2025 Украина.ру
"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом
ВС РФ находятся уже буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Здесь врагу приходится непросто — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для противника усугубляется еще и тем, что у них не хватает личного состава. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-11T05:45
2025-03-11T05:45
новости
купянск
харьков
россия
геннадий алехин
наступление
оборона
оскол
вс рф
сво
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Сейчас российские войска находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Город уже как на ладони, чтобы рассмотреть его окраины, даже не нужен бинокль, рассказал эксперт. Российским военные продвигаются к Купянску по двум берегам Оскола. Это коварная река, перекаты глубиной в 50 сантиметров сменяются десятиметровыми омутами, преодоление ее сопряжено с различными трудностями, добавил он.Здесь врагу приходится непросто — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для войск противника усугубляется еще и тем, что у них не хватает личного состава, подчеркнул Алехин.ВСУ тяжело оборонять этот город. ВС РФ расширяют свои плацдармы на правом берегу Оскола, постепенно окружая Купянск, а также усиливают давление севернее Харькова. Российские войска вышли и на Казачью Лопань, которая также является знаковым местом, от нее до Харькова всего 35 километров, резюмировал автор статьи.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250310/1061673594.html
купянск
харьков
россия
оскол
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новости, купянск, харьков, россия, геннадий алехин, наступление, оборона, оскол, вс рф, сво, спецоперация, купянское направление, река
Новости, Купянск, Харьков, Россия, Геннадий Алехин, наступление, оборона, Оскол, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Купянское направление, река

"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом

05:45 11.03.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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ВС РФ находятся уже буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Здесь врагу приходится непросто — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для противника усугубляется еще и тем, что у них не хватает личного состава. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас российские войска находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Город уже как на ладони, чтобы рассмотреть его окраины, даже не нужен бинокль, рассказал эксперт.
Российским военные продвигаются к Купянску по двум берегам Оскола. Это коварная река, перекаты глубиной в 50 сантиметров сменяются десятиметровыми омутами, преодоление ее сопряжено с различными трудностями, добавил он.
Здесь врагу приходится непросто — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для войск противника усугубляется еще и тем, что у них не хватает личного состава, подчеркнул Алехин.
"У нас с силами всё в порядке, но идём поступательно. ВСУ кряхтят в бессилии, и порой наши штурмовики заходят на позиции противника, где находят лишь пустующие окопы, которые и занимают", — констатировал полковник запаса.
ВСУ тяжело оборонять этот город. ВС РФ расширяют свои плацдармы на правом берегу Оскола, постепенно окружая Купянск, а также усиливают давление севернее Харькова. Российские войска вышли и на Казачью Лопань, которая также является знаковым местом, от нее до Харькова всего 35 километров, резюмировал автор статьи.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега" на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 13:27
Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале Еще три дня назад никто же не мог предсказать, что после прохода русского спецназа по газовой трубе произойдет такой резкий обвал Курского выступа. Надеюсь, наши командиры придумают еще что-нибудь интересное, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов
 
НовостиКупянскХарьковРоссияГеннадий АлехиннаступлениеоборонаОсколВС РФСВОСпецоперацияКупянское направлениерека
 
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