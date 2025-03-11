"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
ВС РФ находятся уже буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Здесь врагу приходится непросто — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для противника усугубляется еще и тем, что у них не хватает личного состава. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас российские войска находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Город уже как на ладони, чтобы рассмотреть его окраины, даже не нужен бинокль, рассказал эксперт.
Российским военные продвигаются к Купянску по двум берегам Оскола. Это коварная река, перекаты глубиной в 50 сантиметров сменяются десятиметровыми омутами, преодоление ее сопряжено с различными трудностями, добавил он.
Здесь врагу приходится непросто — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для войск противника усугубляется еще и тем, что у них не хватает личного состава, подчеркнул Алехин.
"У нас с силами всё в порядке, но идём поступательно. ВСУ кряхтят в бессилии, и порой наши штурмовики заходят на позиции противника, где находят лишь пустующие окопы, которые и занимают", — констатировал полковник запаса.
ВСУ тяжело оборонять этот город. ВС РФ расширяют свои плацдармы на правом берегу Оскола, постепенно окружая Купянск, а также усиливают давление севернее Харькова. Российские войска вышли и на Казачью Лопань, которая также является знаковым местом, от нее до Харькова всего 35 километров, резюмировал автор статьи.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега" на сайте Украина.ру.
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