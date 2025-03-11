https://ukraina.ru/20250311/1061675482.html

"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом

"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом - 11.03.2025 Украина.ру

"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом

ВС РФ находятся уже буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Здесь врагу приходится непросто — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для противника усугубляется еще и тем, что у них не хватает личного состава. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-11T05:45

2025-03-11T05:45

2025-03-11T05:45

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оскол

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сво

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Сейчас российские войска находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Город уже как на ладони, чтобы рассмотреть его окраины, даже не нужен бинокль, рассказал эксперт. Российским военные продвигаются к Купянску по двум берегам Оскола. Это коварная река, перекаты глубиной в 50 сантиметров сменяются десятиметровыми омутами, преодоление ее сопряжено с различными трудностями, добавил он.Здесь врагу приходится непросто — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для войск противника усугубляется еще и тем, что у них не хватает личного состава, подчеркнул Алехин.ВСУ тяжело оборонять этот город. ВС РФ расширяют свои плацдармы на правом берегу Оскола, постепенно окружая Купянск, а также усиливают давление севернее Харькова. Российские войска вышли и на Казачью Лопань, которая также является знаковым местом, от нее до Харькова всего 35 километров, резюмировал автор статьи.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061673594.html

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