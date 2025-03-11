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Будет истерить и обещать уничтожить Россию. Как поведет себя кандидат Зеленский на новых выборах

Будет истерить и обещать уничтожить Россию. Как поведет себя кандидат Зеленский на новых выборах - 11.03.2025 Украина.ру

Будет истерить и обещать уничтожить Россию. Как поведет себя кандидат Зеленский на новых выборах

В феврале новая администрация США начала активно требовать от Зеленского проведения выборов. Дональд Трамп утверждал, что у того только 4% поддержки. После этого на следующий же день Киевский международный институт социологии оперативно выкатил результаты "опроса", показавшие поддержку 57%.

2025-03-11T06:42

2025-03-11T06:42

2025-03-11T06:42

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сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

валерий залужный

нато

демократическая партия

the times

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Илон Маск в свою очередь обратил внимание, что КМИС финансировался агентством USAID, где засели представители Демократической партии США. Вслед за этим обменом любезностями европейские лидеры начали хором заявлять о легитимности Зеленского. Демпартия США начала собирать своих активистов в Вашингтоне, которые, завернутые в украинские флаги, раскачивают ситуацию в Штатах.Британская The Times 7 марта сообщила, что данные о 4% поддержки Дональд Трамп мог взять из публикаций опального нардепа Александра Дубинского, который в своем Telegram-канале организовал шуточный опрос, предлагая выбрать между Зеленским и шваброй. Именно там Зеленский набрал лишь 4%. Аналогичную статью выкатила и New York Times.Сам Дубинский утверждает, что обе статьи – заказные и опубликованы Офисом президента на деньги, украденные из украинского бюджета. Также, по его словам, полностью контролируя медиа-пространство, и запугав людей силовой мобилизацией, Зеленский может требовать от социологов любых показателей. Кто не покажет "любовь народа", поедет отбивать посадки под Покровском.И эта перепалка показывает не только, что вопрос выборов на Украине уже перезрел, но и то, что результаты их будут определять не украинцы, а та или иная фракция западных элит. Если Великобритании и Евросоюзу выгодно будет сохранять Зеленского, после длительных препираний формальные выборы могут провести, а их результаты нарисовать на коленке. "Демократические" СМИ, ручные социологические службы и западные НПО их обязательно признают.Администрация Трампа результаты может и не признать, что станет еще одним поводом внутриамериканского противостояния, а в Вашингтоне ковбои и феминистки будут снова тузить друг друга древками звездно-полосатых флагов.Зеленскому, возможно, снова придется напрячься, играть роль жертвы, пускать слезу на публику. Все вероятные оппоненты будут объявлены пророссийскими. Таковым может стать даже бывший главком ВСУ Валерий Залужный. И самое главное – Зеленский консолидировал власть, подавил местное самоуправление и бесконтрольно использует механизм санкций. По этой причине его вероятные оппоненты не будут слишком уж стараться выиграть выборы, опасаясь новых санкций.На вероятных украинских выборах Зеленский, Залужный, Порошенко, Тимошенко и Буданов будут концентрироваться исключительно на вопросе тактики по уничтожению России.Зеленский снова будет много обещать. Ни одно из своих предыдущих обещаний он не выполнял, но как бывший актер он знает, насколько коротка память его аудитории. Например, только в феврале Зеленский обещал снизить с 1 марта цены на лекарства украинских производителей, но по результатам проверки, которую провели украинские журналисты, этого не произошло. Был исключительно словесный пиар и ничего более. Однако сейчас уже даже никто не вспомнит о его инициативе высадить миллиард деревьев или снизить тарифа на газ. И уж тем более все забыли, что в 2019 году кандидат Зеленский обещал повысить учителям школ зарплату до $ 4000.Очевидно, что добровольно власть Зеленский не отдаст, хотя его могут вынудить соблюсти некоторые формальности по выборам. Зеленский боится оказаться тем самым "попередником", которые на Украине традиционно виновны во всех бедах.Его возможный преемник, какой-нибудь условный Залужный, может не побояться погасить недовольство народа и армии, пожертвовав Зеленским.Политолог Кость Бондаренко на днях рассказывал, что Зеленский никого не слушает и всё более нервничает. "Как говорят сейчас люди, которые знают хорошо ситуацию внутри украинской политики, Зеленский сегодня не слушает никого. Зеленский сегодня истеричен, капризен. Он понимает только свою правоту. Он не слышит даже Ермака. И в этом отношении его эгоцентризм стал сегодня тем элементом, который сделал Украину заложницей ситуации", – говорит политолог.Немецкая Bild* на этой неделе сообщила, что Трамп не намерен возобновлять поставки оружия Украине, пока Зеленский остается президентом.Но еще в начале марта в интервью британским СМИ глава киевского режима выдвинул заранее невыполнимое условие для своей отставки, предложив сменять себя на членство в НАТО. "Что касается того, чтобы уйти с должности – менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. Это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной, а я сказал, что меняюсь на НАТО", - заявил просроченный президент Украины.В этом заявлении снова прозвучал эгоцентризм Зеленского, считающего себя пупом земли. Он откровенно говорит, что важна не конституция Украины, не закон, не мнение граждан, а нужно лишь договариваться с ним лично.Подробнее о том, что происходит во властных коридорах Украины - в статье Михаила Павлива "Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах"

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украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, валерий залужный, нато, демократическая партия, the times, эксклюзив