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Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов
Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов - 10.03.2025 Украина.ру
Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов
Министерство обороны Украины планирует в 2025 году потратить $2,65 млрд на закупку дронов. Об этом министерство сообщило 10 марта.
2025-03-10T20:22
2025-03-10T20:22
2025-03-10T20:22
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"Минобороны закупит 4.5 млн FPV-дронов украинского производства в 2025 году", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что на эти цели будет потрачено почти три миллиарда долларов США в эквиваленте по нынешнему реальному обменному курсу.В начале СВО технологическую, техническую и иную помощь ВПК Украины в производстве беспилотников различных типов и видов оказали страны НАТО. Под эгидой США была создана коалиция по вооружению ВСУ ("формат "Рамштайн"), а в ней – "дроновая коалиция", объединяющая Британию, прибалтийские постсоветские республики и другие страны-поставщики БПЛА, морских дронов, оборудования и материалов для их производства.Страны НАТО поставляют на Украину дроны собственного производства и материалы для украинских предприятий, обучают украинских специалистов и проводят испытания своих беспилотников, а также систем РЭБ и РЭП в условиях СВО.Ранее в новостях: Литва потратила миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене
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новости, украина, сша, британия, нато, всу, минобороны украины, дроны, fpv-дрон, бпла, беспилотники, рамштайн, украина-нато, сво
Новости, Украина, США, Британия, НАТО, ВСУ, Минобороны Украины, дроны, fpv-дрон, БПЛА, беспилотники, Рамштайн, Украина-НАТО, СВО
Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов
Министерство обороны Украины планирует в 2025 году потратить $2,65 млрд на закупку дронов. Об этом министерство сообщило 10 марта.
"Минобороны закупит 4.5 млн FPV-дронов украинского производства в 2025 году", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что на эти цели будет потрачено почти три миллиарда долларов США
в эквиваленте по нынешнему реальному обменному курсу.
"В общей сложности на приобретение беспилотников планируется направить более 110 млрд грн, из них 102 млрд грн – через АОЗ. Все планы закупок получили бюджетные средства, что позволит поскорее насыщать фронт дронами", - сказано в публикации телеграм-канала Минобороны Украины.
В начале СВО технологическую, техническую и иную помощь ВПК
Украины в производстве беспилотников различных типов и видов оказали страны НАТО
. Под эгидой США была создана коалиция по вооружению ВСУ
("формат "Рамштайн
"), а в ней – "дроновая коалиция", объединяющая Британию
, прибалтийские постсоветские республики и другие страны-поставщики БПЛА, морских дронов, оборудования и материалов для их производства.
Страны НАТО поставляют на Украину дроны собственного производства и материалы для украинских предприятий, обучают украинских специалистов и проводят испытания своих беспилотников, а также систем РЭБ и РЭП в условиях СВО.