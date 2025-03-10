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Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов

Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов - 10.03.2025 Украина.ру

Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов

Министерство обороны Украины планирует в 2025 году потратить $2,65 млрд на закупку дронов. Об этом министерство сообщило 10 марта.

2025-03-10T20:22

2025-03-10T20:22

2025-03-10T20:22

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"Минобороны закупит 4.5 млн FPV-дронов украинского производства в 2025 году", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что на эти цели будет потрачено почти три миллиарда долларов США в эквиваленте по нынешнему реальному обменному курсу.В начале СВО технологическую, техническую и иную помощь ВПК Украины в производстве беспилотников различных типов и видов оказали страны НАТО. Под эгидой США была создана коалиция по вооружению ВСУ ("формат "Рамштайн"), а в ней – "дроновая коалиция", объединяющая Британию, прибалтийские постсоветские республики и другие страны-поставщики БПЛА, морских дронов, оборудования и материалов для их производства.Страны НАТО поставляют на Украину дроны собственного производства и материалы для украинских предприятий, обучают украинских специалистов и проводят испытания своих беспилотников, а также систем РЭБ и РЭП в условиях СВО.Ранее в новостях: Литва потратила миллионы евро на дроны для ВСУ - Шакалене

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