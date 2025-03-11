Харьковский фронт: Алехин о том, почему заход в Купянск позволит ВС РФ активнее действовать в Волчанске
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
ВС РФ расширяют плацдармы на правом берегу Оскола, постепенно окружая Купянск, одновременно усиливая давление севернее Харькова. После освобождения города войска смогут более активно действовать и в Волчанске. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
ВС РФ продолжают расширять плацдармы на правом берегу Оскола, постепенно окружая Купянск, также усиливают давление севернее Харькова. Сейчас войска вышли на Казачью Лопань, от которой до Харькова по трассе всего 35 километров, сообщил эксперт.
"За [Казачью] Лопань ВСУ бьются с ожесточением, как и за Липцы. Там сложнее, в Липцах находится порядка двух бригад ВСУ, к тому же здесь имеются склады боеприпасов и бронетехники. Соответственно, оборона противника более сильная", — подчеркнул Алехин.
По его мнению, заход в Купянск значительно развяжет руки российским войскам. После освобождения города ВС РФ смогут более активно действовать в Волчанске. Там и так идёт нормальное продвижение, российские штурмовики контролируют большую часть города, отметил эксперт.
"Продвигаются и по берегам реки Волчьей. О продвижении армии РФ у Оскольского водохранилища в Харьковской области рассказывают наши военкоры на местах. К примеру, российские штурмовики прошли юго-восточнее поселка Загрызово, в лесопосадках западнее Лозовой и в направлении Новой Кругляковки", — резюмировал автор статьи.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале" на сайте Украина.ру.