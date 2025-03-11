Как Россия и США поделят Украину: Тамир Шейх о главных опасностях и устройстве мира после войны - 11.03.2025 Украина.ру
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Как Россия и США поделят Украину: Тамир Шейх о главных опасностях и устройстве мира после войны
Как Россия и США поделят Украину: Тамир Шейх о главных опасностях и устройстве мира после войны - 11.03.2025 Украина.ру
Как Россия и США поделят Украину: Тамир Шейх о главных опасностях и устройстве мира после войны
Политический блогер Тамир Шейх в эфире Украина.ру объяснил, как Россия и США организуют раздел Украины, чего хочет добиться Европа и почему спортсмены, живущие на территории, подконтрольной киевскому режиму, отреклись от своих взглядов. Также эксперт рассказал, к чему могут привести провокации Зеленского в попытке удержать власть
2025-03-11T09:47
2025-03-11T09:47
видео
россия
сша
украина
владимир зеленский
петр порошенко
ес
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алексей арестович
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00:37 – Почему США так жёстко взялись за Зеленского?&nbsp; 03:25 – Станет ли Украина "козлом отпущения" для России и США?&nbsp; 04:51 – О роли Европы в украинском конфликте.10:38 – Как Зеленский "выкрутится" между партиями мира и войны? 12:34 – Почему украинские спортсмены отрекаются от своих взглядов?17:03 – Насколько близок мир?&nbsp; * В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено. ** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также - об Алексее Арестовиче, который признан экстремистом и террористом.
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видео, россия, сша, украина, владимир зеленский, петр порошенко, ес, вооруженные силы украины, алексей арестович, сво, спецоперация, всу, видео
Видео, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, ЕС, Вооруженные силы Украины, Алексей Арестович, СВО, Спецоперация, ВСУ

Как Россия и США поделят Украину: Тамир Шейх о главных опасностях и устройстве мира после войны

09:47 11.03.2025
 
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Политический блогер Тамир Шейх в эфире Украина.ру объяснил, как Россия и США организуют раздел Украины, чего хочет добиться Европа и почему спортсмены, живущие на территории, подконтрольной киевскому режиму, отреклись от своих взглядов. Также эксперт рассказал, к чему могут привести провокации Зеленского в попытке удержать власть
00:37 – Почему США так жёстко взялись за Зеленского? 
03:25 – Станет ли Украина "козлом отпущения" для России и США? 
04:51 – О роли Европы в украинском конфликте.
10:38 – Как Зеленский "выкрутится" между партиями мира и войны?
12:34 – Почему украинские спортсмены отрекаются от своих взглядов?
17:03 – Насколько близок мир? 
* В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено.
** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также - об Алексее Арестовиче, который признан экстремистом и террористом.
 
ВидеоРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕСВооруженные силы УкраиныАлексей АрестовичСВОСпецоперацияВСУ
 
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