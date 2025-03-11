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Как Россия и США поделят Украину: Тамир Шейх о главных опасностях и устройстве мира после войны
Как Россия и США поделят Украину: Тамир Шейх о главных опасностях и устройстве мира после войны - 11.03.2025 Украина.ру
Как Россия и США поделят Украину: Тамир Шейх о главных опасностях и устройстве мира после войны
Политический блогер Тамир Шейх в эфире Украина.ру объяснил, как Россия и США организуют раздел Украины, чего хочет добиться Европа и почему спортсмены, живущие на территории, подконтрольной киевскому режиму, отреклись от своих взглядов. Также эксперт рассказал, к чему могут привести провокации Зеленского в попытке удержать власть
2025-03-11T09:47
2025-03-11T09:47
2025-03-11T09:47
видео
россия
сша
украина
владимир зеленский
петр порошенко
ес
вооруженные силы украины
алексей арестович
сво
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00:37 – Почему США так жёстко взялись за Зеленского? 03:25 – Станет ли Украина "козлом отпущения" для России и США? 04:51 – О роли Европы в украинском конфликте.10:38 – Как Зеленский "выкрутится" между партиями мира и войны? 12:34 – Почему украинские спортсмены отрекаются от своих взглядов?17:03 – Насколько близок мир? * В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено. ** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также - об Алексее Арестовиче, который признан экстремистом и террористом.
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Как Россия и США поделят Украину: Тамир Шейх о главных опасностях и устройстве мира после войны
Политический блогер Тамир Шейх в эфире Украина.ру объяснил, как Россия и США организуют раздел Украины, чего хочет добиться Европа и почему спортсмены, живущие на территории, подконтрольной киевскому режиму, отреклись от своих взглядов. Также эксперт рассказал, к чему могут привести провокации Зеленского в попытке удержать власть
00:37 – Почему США так жёстко взялись за Зеленского?
03:25 – Станет ли Украина "козлом отпущения" для России и США?
04:51 – О роли Европы в украинском конфликте.
10:38 – Как Зеленский "выкрутится" между партиями мира и войны?
12:34 – Почему украинские спортсмены отрекаются от своих взглядов?
17:03 – Насколько близок мир?
* В интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено.
** В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также - об Алексее Арестовиче, который признан экстремистом и террористом.