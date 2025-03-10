Орлов: "У нас нет 200 тысяч штыков в резерве, которые могли бы осуществить глубокий прорыв фронта"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
На сегодняшний день все боевые действия в зоне СВО происходят в тактической полосе. Мы видим небольшие группы бойцов, которые штурмуют посадку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Для стратегической наступательной операции всегда необходимы резервы. В зоне СВО обе стороны примерно равны по количеству бронетехники, танков, личного состава, отметил эксперт.
Поэтому на сегодняшний день все боевые действия происходят в тактической полосе. Сейчас мы видим небольшие группы бойцов, которые штурмуют посадку, добавил он.
"За эти годы не было не только стратегической, но и оперативной наступательной операции. Но если мы углубимся в историю, то и во время Великой Отечественной войны как такового перевеса в живой силе и военной технике именно на линии фронта не было. Стратегические операции, что со стороны нацистской Германии, что со стороны Советского Союза, проводились силами резервных фронтов", — подчеркнул Орлов.
То есть когда пробивался фронт, в прорыв устремлялись подразделения, которые находились в резерве. И дальше шли наступления на 100-200 километров, добавил он.
По словам эксперта, сейчас у армии нет дополнительных 200 тысяч штыков в резерве, которые могли бы при благоприятных условиях осуществить прорыв фронта на 100-200 километров.
Но возможно, что мы многого не знаем, и в ближайшем времени увидим некие сюрпризы на линии боевого соприкосновения, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink" на сайте Украина.ру.
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