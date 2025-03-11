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Хроника энергетической войны: Европа выдвигает претензии "Газпрому", а США – Ирану

Хроника энергетической войны: Европа выдвигает претензии "Газпрому", а США – Ирану - 11.03.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Европа выдвигает претензии "Газпрому", а США – Ирану

США хотят вместе с союзниками задерживать и проводить проверки иранских нефтяных танкеров в соответствии с международной программой, направленной на борьбу с распространением оружия массового уничтожения.

2025-03-11T06:25

2025-03-11T06:25

2025-03-11T06:43

хроника энергетической войны

сша

россия

иран

дональд трамп

владимир путин

джордж буш

газпром

опек

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Европейские страны подали к "Газпрому" исков на 18 миллиардов евроОтказ стран ЕС рассчитываться за российский газ в рублях привело к прекращению прямых поставок "Газпрома" в европейские страны, и обернулось для российского газового монополиста судебными претензиями на сумму, почти вдвое превышающую имеющиеся у компании запасы наличных на счетах.В общей сложности европейские клиенты подали иски к российской компании на 18 миллиардов евро. Это следует из данных судебной картотеки судов РФ, в которые "Газпром" подал встречные иски – о запрете вести с ним разбирательства за пределами России. Как сообщило агентство "Интерфакс", всего от "Газпрома" поступило 13 встречных исков – столько же было подано против него самого. По 9 искам арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже выдал исполнительные листы.Крупнейший иск был подан немецким концерном Uniper, в прошлом главным клиентом "Газпрома" в Германии и со-инвестором проекта "Северный поток – 2". Компания, которая закупала в России 20 млрд кубометров газа в год, потребовала 14,312 млрд евро в виде компенсации за убытки от прекращения российских поставок. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил ее иск в полном объёме.1,547 млрд евро потребовал от "Газпрома" польский концерн Europol Gaz, управлявший польским участком трубопровода "Ямал – Европа". Иск на 305 млн евро поступил от французской Engie, на 575 млн евро – от австрийской OMV, которая продолжала закупать российский газ вплоть до конца 2024 года.В Чехии иск на 58 млн евро подала энергогруппа CEZ, в Словакии претензии на 9 и 4 млн евро соответственно поступили от ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika. Более 1 млрд евро в сумме потребовали от "Газпрома" швейцарские энерготрейдеры DXT Commodities (385 млн евро) и Axpo Solutions (623 млн евро).Общая сумма претензий к "Газпрому" практически сравнялась с его чистой выручкой от продаж газа на все внешние рынки вместе взятые: $10 млрд в год от экспорта в Европу и Турцию, $7 млрд от поставок в Китай и $2 млрд от экспорта в страны СНГ и Центральную Азию, согласно оценкам БКС.Запасов наличных на счетах "Газпрома", согласно его отчетности по международным стандартам, едва хватит на половину исков: по состоянию на 30 сентября 2024 года в виде денежных средств и их эквивалентов у компании было 933 млрд рублей, или $10,5 млрд по текущему курсу ЦБ РФ.Напомним, что весной 2022 года президент РФ Владимир Путин потребовал от европейских стран оплачивать газ "Газпрома" в рублях, что привело к отказу некоторых клиентов от поставок. А после диверсии на системе газопроводов "Северный поток" экспорт "Газпрома" в европейские страны снизился до уровней второй половины 1970х годов – 28,3 млрд кубометров в 2023 году. В прошлом году поставки "Газпрома" в Европу незначительно увеличились, до 32 млрд кубометров, оставаясь почти в 6 раз ниже рекордных уровней 2018-19 годов (тогда прокачка достигала 175-180 млрд кубометров в год).С 1 января 2025 года прекратился транзит газа через территорию Украины, и единственным маршрутом "Газпрома" в Европу остался "Турецкий поток". По данным Reuters, в январе экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС достиг рекордных 1,54 млрд кубометров в месяц.Российский бюджет столкнулся с последствиями снижения нефтяных ценНизкие цены на нефть создают опасения для российской экономики. Бюджет страны на 2025 год рассчитывался из цены нефти марки Urals в $69,7 за баррель при среднем курсе доллара 96,5 рубля. Однако в феврале основной российский экспортный сорт стоил чуть менее $62 за баррель, а рубль укреплялся ниже 90 за доллар, что уже повлияло на нефтегазовые доходы.5 марта стоимость эталонного сорта нефти Brent падала до отметки $68,33 за баррель. Последний раз такой уровень наблюдался в декабре 2021 года, когда мировая экономика еще испытывала сложности с восстановлением в связи с пандемией COVID-19. 10 марта стоимость Brent торговалась около отметки $70 за баррель, то есть остается примерно на 15% ниже от пикового значения середины января.С точки зрения фундаментальных факторов, сейчас давление на нефтяные котировки оказывают тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа, опасения по поводу темпов роста экономики Китая и планы ОПЕК+ по возобновлению части добычи, заявила эксперт по фондовому рынку в БКС Людмила Рокотянская в комментарии российскому агентству ФИНАМ.В частности, страны-участницы ОПЕК+, ранее придерживающиеся добровольных сокращениях добычи нефти, начнут постепенное ее увеличение с апреля. Члены соглашения приступят к постепенному возврату сокращенных добровольно объемов добычи в размере 2,2 млн баррелей в сутки. В ОПЕК+ заявили, что постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. "Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков", – говорится в сообщении ОПЕК+Пессимистические настроения в отношении китайской экономики также затрудняют ценам на нефть перейти к стабильному росту, указывает Bloomberg. Национальное бюро статистики КНР сообщило, что потребительская инфляция в стране впервые за 13 месяцев опустилась ниже нуля. В ближайшие дни Китай может быть объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики. "Если этого не произойдет, цены на нефть рискуют уйти в сторону $69 за баррель", – допустил аналитик банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.Снижение цен на нефть Urals до $61-62 за баррель против заложенных в бюджет $69,7 увеличивает вероятность роста бюджетного дефицита, считает аналитик компании "Цифра брокер" Кирилл Климентьев. "В январе 2025 года дефицит уже составил 1,7 трлн руб. – в 14 раз больше, чем годом ранее. Основная причина – резкий рост расходов (+73,6%). В такой ситуации у правительства остается два варианта: либо сокращать расходы, либо искать альтернативные источники финансирования. Резкое сокращение госрасходов сейчас маловероятно из-за приоритетных статей бюджета (социальные выплаты, оборонные траты). Поэтому, вероятнее всего, дефицит будут покрывать за счет новых заимствований на внутреннем рынке", – заявил эксперт в комментарии "Независимой газете" (НГ).При этом, по мнению главного экономиста Института экономики роста им. Столыпина Бориса Копейкина, и бюджет, и российская экономика в целом достаточно устойчивы к колебаниям на нефтяном рынке. "Это показал опыт 2015-2017 и 2020 годов, когда цены были заметно ниже текущих уровней. Однако сокращение экспортной выручки действительно может привести к определенному снижению бюджетных доходов, которое будет лишь частично компенсироваться ослаблением рубля и может привести к умеренному росту дефицита бюджета", – сказал он в комментарии НГ. Но в целом экономист не видит рисков для экономики РФ в связи с таким ростом.Кроме того, администрация Дональда Трампа явно не собирается препятствовать доступу российской нефти на мировой рынок даже в условиях сохранения санкций и "ценового потолка". Накануне встречи глав МИД G7 США наложили вето на канадскую инициативу о мерах против "теневого флота" российских нефтяных танкеров.США планируют задерживать и проверять иранские нефтяные танкерыБелый дом рассматривает возможность реализации плана, который позволит США и их союзникам задерживать и проводить проверки иранских нефтяных танкеров в соответствии с международной программой, направленной на борьбу с распространением оружия массового уничтожения. Об этом 6 марта сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на источники.Президент США Дональд Трамп подписал 4 февраля 2025 года указ, касающийся применения "максимального давления" на Иран, при этом выразив надежду, что Соединенным Штатам не придется часто прибегать к этим мерам.Как сообщается, американская администрация прорабатывает план остановки и проверки иранских нефтяных танкеров в рамках международного соглашения, известного как Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ).Согласно информации от источников агентства, на данный момент американские чиновники изучают варианты, по которым союзники США смогут осуществлять остановку и досмотр судов, особенно в стратегически важных морских коридорах, таких как Малаккский пролив.По словам одного из собеседников Reuters, в случае принятия данных мер иностранные правительства смогут действовать по запросу Вашингтона, что приведет к задержкам в поставках нефти и негативно отразится на доходах Ирана в этой сфере.Ранее администрация Трампа ввела новые санкции в отношении нефтяных брокеров, судов и физических лиц, которые, по словам властей, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках продолжения стратегии "максимального давления" на иранскую экономику.Намерения США в краткосрочной перспективе могут сократить экспорт Ирана примерно на 750 тысяч баррелей в сутки, что может привести к росту мировых цен на нефть. Но со временем эффективность санкций, скорее всего, снизится, так как Иран и покупатели его нефти найдут способы обхода ограничений, считают эксперты. В частности, несмотря на американское эмбарго на иранскую нефть, Иран в 2023 году получил около $53 млрд от экспорта нефти, а в 2022 году – $54 млрд, в основном за счет торговли с Китаем. Такие данные приводит Управление энергетической информации США.Напомним, ИБОР-ОМУ – международная программа, запущенная по предложению президент США Джорджа Буша-младшего в 2003 году. Цель – "создание механизма оперативного выявления и пресечения незаконных перевозок оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним материалов".ИБОР-ОМУ не оформлена как структура и не считается международной организацией. В числе других основателей программы – Австралия, Япония, Испания, Италия, Франция, Великобритания и другие страны. Россия присоединилась к инициативе в 2004 году, и прекратила участие в ней в 2023-м.О том, что в эти дни происходит в самой Украине - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Принуждение к миру вызвало эскалацию в Европе"

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сша, россия, иран, дональд трамп, владимир путин, джордж буш, газпром, опек, reuters, северный поток, brent, эксклюзив