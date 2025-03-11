Хроника энергетической войны: Европа выдвигает претензии "Газпрому", а США – Ирану - 11.03.2025 Украина.ру
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Хроника энергетической войны
https://ukraina.ru/20250311/1061690850.html
Хроника энергетической войны: Европа выдвигает претензии "Газпрому", а США – Ирану
Хроника энергетической войны: Европа выдвигает претензии "Газпрому", а США – Ирану - 11.03.2025 Украина.ру
Хроника энергетической войны: Европа выдвигает претензии "Газпрому", а США – Ирану
США хотят вместе с союзниками задерживать и проводить проверки иранских нефтяных танкеров в соответствии с международной программой, направленной на борьбу с распространением оружия массового уничтожения.
2025-03-11T06:25
2025-03-11T06:43
хроника энергетической войны
сша
россия
иран
дональд трамп
владимир путин
джордж буш
газпром
опек
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Европейские страны подали к "Газпрому" исков на 18 миллиардов евроОтказ стран ЕС рассчитываться за российский газ в рублях привело к прекращению прямых поставок "Газпрома" в европейские страны, и обернулось для российского газового монополиста судебными претензиями на сумму, почти вдвое превышающую имеющиеся у компании запасы наличных на счетах.В общей сложности европейские клиенты подали иски к российской компании на 18 миллиардов евро. Это следует из данных судебной картотеки судов РФ, в которые "Газпром" подал встречные иски – о запрете вести с ним разбирательства за пределами России. Как сообщило агентство "Интерфакс", всего от "Газпрома" поступило 13 встречных исков – столько же было подано против него самого. По 9 искам арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже выдал исполнительные листы.Крупнейший иск был подан немецким концерном Uniper, в прошлом главным клиентом "Газпрома" в Германии и со-инвестором проекта "Северный поток – 2". Компания, которая закупала в России 20 млрд кубометров газа в год, потребовала 14,312 млрд евро в виде компенсации за убытки от прекращения российских поставок. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил ее иск в полном объёме.1,547 млрд евро потребовал от "Газпрома" польский концерн Europol Gaz, управлявший польским участком трубопровода "Ямал – Европа". Иск на 305 млн евро поступил от французской Engie, на 575 млн евро – от австрийской OMV, которая продолжала закупать российский газ вплоть до конца 2024 года.В Чехии иск на 58 млн евро подала энергогруппа CEZ, в Словакии претензии на 9 и 4 млн евро соответственно поступили от ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika. Более 1 млрд евро в сумме потребовали от "Газпрома" швейцарские энерготрейдеры DXT Commodities (385 млн евро) и Axpo Solutions (623 млн евро).Общая сумма претензий к "Газпрому" практически сравнялась с его чистой выручкой от продаж газа на все внешние рынки вместе взятые: $10 млрд в год от экспорта в Европу и Турцию, $7 млрд от поставок в Китай и $2 млрд от экспорта в страны СНГ и Центральную Азию, согласно оценкам БКС.Запасов наличных на счетах "Газпрома", согласно его отчетности по международным стандартам, едва хватит на половину исков: по состоянию на 30 сентября 2024 года в виде денежных средств и их эквивалентов у компании было 933 млрд рублей, или $10,5 млрд по текущему курсу ЦБ РФ.Напомним, что весной 2022 года президент РФ Владимир Путин потребовал от европейских стран оплачивать газ "Газпрома" в рублях, что привело к отказу некоторых клиентов от поставок. А после диверсии на системе газопроводов "Северный поток" экспорт "Газпрома" в европейские страны снизился до уровней второй половины 1970х годов – 28,3 млрд кубометров в 2023 году. В прошлом году поставки "Газпрома" в Европу незначительно увеличились, до 32 млрд кубометров, оставаясь почти в 6 раз ниже рекордных уровней 2018-19 годов (тогда прокачка достигала 175-180 млрд кубометров в год).С 1 января 2025 года прекратился транзит газа через территорию Украины, и единственным маршрутом "Газпрома" в Европу остался "Турецкий поток". По данным Reuters, в январе экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС достиг рекордных 1,54 млрд кубометров в месяц.Российский бюджет столкнулся с последствиями снижения нефтяных ценНизкие цены на нефть создают опасения для российской экономики. Бюджет страны на 2025 год рассчитывался из цены нефти марки Urals в $69,7 за баррель при среднем курсе доллара 96,5 рубля. Однако в феврале основной российский экспортный сорт стоил чуть менее $62 за баррель, а рубль укреплялся ниже 90 за доллар, что уже повлияло на нефтегазовые доходы.5 марта стоимость эталонного сорта нефти Brent падала до отметки $68,33 за баррель. Последний раз такой уровень наблюдался в декабре 2021 года, когда мировая экономика еще испытывала сложности с восстановлением в связи с пандемией COVID-19. 10 марта стоимость Brent торговалась около отметки $70 за баррель, то есть остается примерно на 15% ниже от пикового значения середины января.С точки зрения фундаментальных факторов, сейчас давление на нефтяные котировки оказывают тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа, опасения по поводу темпов роста экономики Китая и планы ОПЕК+ по возобновлению части добычи, заявила эксперт по фондовому рынку в БКС Людмила Рокотянская в комментарии российскому агентству ФИНАМ.В частности, страны-участницы ОПЕК+, ранее придерживающиеся добровольных сокращениях добычи нефти, начнут постепенное ее увеличение с апреля. Члены соглашения приступят к постепенному возврату сокращенных добровольно объемов добычи в размере 2,2 млн баррелей в сутки. В ОПЕК+ заявили, что постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. "Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков", – говорится в сообщении ОПЕК+Пессимистические настроения в отношении китайской экономики также затрудняют ценам на нефть перейти к стабильному росту, указывает Bloomberg. Национальное бюро статистики КНР сообщило, что потребительская инфляция в стране впервые за 13 месяцев опустилась ниже нуля. В ближайшие дни Китай может быть объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики. "Если этого не произойдет, цены на нефть рискуют уйти в сторону $69 за баррель", – допустил аналитик банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.Снижение цен на нефть Urals до $61-62 за баррель против заложенных в бюджет $69,7 увеличивает вероятность роста бюджетного дефицита, считает аналитик компании "Цифра брокер" Кирилл Климентьев. "В январе 2025 года дефицит уже составил 1,7 трлн руб. – в 14 раз больше, чем годом ранее. Основная причина – резкий рост расходов (+73,6%). В такой ситуации у правительства остается два варианта: либо сокращать расходы, либо искать альтернативные источники финансирования. Резкое сокращение госрасходов сейчас маловероятно из-за приоритетных статей бюджета (социальные выплаты, оборонные траты). Поэтому, вероятнее всего, дефицит будут покрывать за счет новых заимствований на внутреннем рынке", – заявил эксперт в комментарии "Независимой газете" (НГ).При этом, по мнению главного экономиста Института экономики роста им. Столыпина Бориса Копейкина, и бюджет, и российская экономика в целом достаточно устойчивы к колебаниям на нефтяном рынке. "Это показал опыт 2015-2017 и 2020 годов, когда цены были заметно ниже текущих уровней. Однако сокращение экспортной выручки действительно может привести к определенному снижению бюджетных доходов, которое будет лишь частично компенсироваться ослаблением рубля и может привести к умеренному росту дефицита бюджета", – сказал он в комментарии НГ. Но в целом экономист не видит рисков для экономики РФ в связи с таким ростом.Кроме того, администрация Дональда Трампа явно не собирается препятствовать доступу российской нефти на мировой рынок даже в условиях сохранения санкций и "ценового потолка". Накануне встречи глав МИД G7 США наложили вето на канадскую инициативу о мерах против "теневого флота" российских нефтяных танкеров.США планируют задерживать и проверять иранские нефтяные танкерыБелый дом рассматривает возможность реализации плана, который позволит США и их союзникам задерживать и проводить проверки иранских нефтяных танкеров в соответствии с международной программой, направленной на борьбу с распространением оружия массового уничтожения. Об этом 6 марта сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на источники.Президент США Дональд Трамп подписал 4 февраля 2025 года указ, касающийся применения "максимального давления" на Иран, при этом выразив надежду, что Соединенным Штатам не придется часто прибегать к этим мерам.Как сообщается, американская администрация прорабатывает план остановки и проверки иранских нефтяных танкеров в рамках международного соглашения, известного как Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ).Согласно информации от источников агентства, на данный момент американские чиновники изучают варианты, по которым союзники США смогут осуществлять остановку и досмотр судов, особенно в стратегически важных морских коридорах, таких как Малаккский пролив.По словам одного из собеседников Reuters, в случае принятия данных мер иностранные правительства смогут действовать по запросу Вашингтона, что приведет к задержкам в поставках нефти и негативно отразится на доходах Ирана в этой сфере.Ранее администрация Трампа ввела новые санкции в отношении нефтяных брокеров, судов и физических лиц, которые, по словам властей, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках продолжения стратегии "максимального давления" на иранскую экономику.Намерения США в краткосрочной перспективе могут сократить экспорт Ирана примерно на 750 тысяч баррелей в сутки, что может привести к росту мировых цен на нефть. Но со временем эффективность санкций, скорее всего, снизится, так как Иран и покупатели его нефти найдут способы обхода ограничений, считают эксперты. В частности, несмотря на американское эмбарго на иранскую нефть, Иран в 2023 году получил около $53 млрд от экспорта нефти, а в 2022 году – $54 млрд, в основном за счет торговли с Китаем. Такие данные приводит Управление энергетической информации США.Напомним, ИБОР-ОМУ – международная программа, запущенная по предложению президент США Джорджа Буша-младшего в 2003 году. Цель – "создание механизма оперативного выявления и пресечения незаконных перевозок оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним материалов".ИБОР-ОМУ не оформлена как структура и не считается международной организацией. В числе других основателей программы – Австралия, Япония, Испания, Италия, Франция, Великобритания и другие страны. Россия присоединилась к инициативе в 2004 году, и прекратила участие в ней в 2023-м.О том, что в эти дни происходит в самой Украине - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Принуждение к миру вызвало эскалацию в Европе"
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сша, россия, иран, дональд трамп, владимир путин, джордж буш, газпром, опек, reuters, северный поток, brent, эксклюзив
Хроника энергетической войны, США, Россия, Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джордж Буш, Газпром, ОПЕК, Reuters, Северный поток, Brent, Эксклюзив

Хроника энергетической войны: Европа выдвигает претензии "Газпрому", а США – Ирану

06:25 11.03.2025 (обновлено: 06:43 11.03.2025)
 
© коллаж Украина.РуХроника энергетической войны
Хроника энергетической войны
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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США хотят вместе с союзниками задерживать и проводить проверки иранских нефтяных танкеров в соответствии с международной программой, направленной на борьбу с распространением оружия массового уничтожения.
Европейские страны подали к "Газпрому" исков на 18 миллиардов евро
Отказ стран ЕС рассчитываться за российский газ в рублях привело к прекращению прямых поставок "Газпрома" в европейские страны, и обернулось для российского газового монополиста судебными претензиями на сумму, почти вдвое превышающую имеющиеся у компании запасы наличных на счетах.
В общей сложности европейские клиенты подали иски к российской компании на 18 миллиардов евро. Это следует из данных судебной картотеки судов РФ, в которые "Газпром" подал встречные иски – о запрете вести с ним разбирательства за пределами России. Как сообщило агентство "Интерфакс", всего от "Газпрома" поступило 13 встречных исков – столько же было подано против него самого. По 9 искам арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже выдал исполнительные листы.
Крупнейший иск был подан немецким концерном Uniper, в прошлом главным клиентом "Газпрома" в Германии и со-инвестором проекта "Северный поток – 2". Компания, которая закупала в России 20 млрд кубометров газа в год, потребовала 14,312 млрд евро в виде компенсации за убытки от прекращения российских поставок. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил ее иск в полном объёме.
1,547 млрд евро потребовал от "Газпрома" польский концерн Europol Gaz, управлявший польским участком трубопровода "Ямал – Европа". Иск на 305 млн евро поступил от французской Engie, на 575 млн евро – от австрийской OMV, которая продолжала закупать российский газ вплоть до конца 2024 года.
В Чехии иск на 58 млн евро подала энергогруппа CEZ, в Словакии претензии на 9 и 4 млн евро соответственно поступили от ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika. Более 1 млрд евро в сумме потребовали от "Газпрома" швейцарские энерготрейдеры DXT Commodities (385 млн евро) и Axpo Solutions (623 млн евро).
Общая сумма претензий к "Газпрому" практически сравнялась с его чистой выручкой от продаж газа на все внешние рынки вместе взятые: $10 млрд в год от экспорта в Европу и Турцию, $7 млрд от поставок в Китай и $2 млрд от экспорта в страны СНГ и Центральную Азию, согласно оценкам БКС.
Запасов наличных на счетах "Газпрома", согласно его отчетности по международным стандартам, едва хватит на половину исков: по состоянию на 30 сентября 2024 года в виде денежных средств и их эквивалентов у компании было 933 млрд рублей, или $10,5 млрд по текущему курсу ЦБ РФ.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Напомним, что весной 2022 года президент РФ Владимир Путин потребовал от европейских стран оплачивать газ "Газпрома" в рублях, что привело к отказу некоторых клиентов от поставок. А после диверсии на системе газопроводов "Северный поток" экспорт "Газпрома" в европейские страны снизился до уровней второй половины 1970х годов – 28,3 млрд кубометров в 2023 году. В прошлом году поставки "Газпрома" в Европу незначительно увеличились, до 32 млрд кубометров, оставаясь почти в 6 раз ниже рекордных уровней 2018-19 годов (тогда прокачка достигала 175-180 млрд кубометров в год).
С 1 января 2025 года прекратился транзит газа через территорию Украины, и единственным маршрутом "Газпрома" в Европу остался "Турецкий поток". По данным Reuters, в январе экспорт газа по "Турецкому потоку" в ЕС достиг рекордных 1,54 млрд кубометров в месяц.
Российский бюджет столкнулся с последствиями снижения нефтяных цен
Низкие цены на нефть создают опасения для российской экономики. Бюджет страны на 2025 год рассчитывался из цены нефти марки Urals в $69,7 за баррель при среднем курсе доллара 96,5 рубля. Однако в феврале основной российский экспортный сорт стоил чуть менее $62 за баррель, а рубль укреплялся ниже 90 за доллар, что уже повлияло на нефтегазовые доходы.
5 марта стоимость эталонного сорта нефти Brent падала до отметки $68,33 за баррель. Последний раз такой уровень наблюдался в декабре 2021 года, когда мировая экономика еще испытывала сложности с восстановлением в связи с пандемией COVID-19. 10 марта стоимость Brent торговалась около отметки $70 за баррель, то есть остается примерно на 15% ниже от пикового значения середины января.
С точки зрения фундаментальных факторов, сейчас давление на нефтяные котировки оказывают тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа, опасения по поводу темпов роста экономики Китая и планы ОПЕК+ по возобновлению части добычи, заявила эксперт по фондовому рынку в БКС Людмила Рокотянская в комментарии российскому агентству ФИНАМ.
В частности, страны-участницы ОПЕК+, ранее придерживающиеся добровольных сокращениях добычи нефти, начнут постепенное ее увеличение с апреля. Члены соглашения приступят к постепенному возврату сокращенных добровольно объемов добычи в размере 2,2 млн баррелей в сутки. В ОПЕК+ заявили, что постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. "Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков", – говорится в сообщении ОПЕК+
Пессимистические настроения в отношении китайской экономики также затрудняют ценам на нефть перейти к стабильному росту, указывает Bloomberg. Национальное бюро статистики КНР сообщило, что потребительская инфляция в стране впервые за 13 месяцев опустилась ниже нуля. В ближайшие дни Китай может быть объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики. "Если этого не произойдет, цены на нефть рискуют уйти в сторону $69 за баррель", – допустил аналитик банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.
Снижение цен на нефть Urals до $61-62 за баррель против заложенных в бюджет $69,7 увеличивает вероятность роста бюджетного дефицита, считает аналитик компании "Цифра брокер" Кирилл Климентьев. "В январе 2025 года дефицит уже составил 1,7 трлн руб. – в 14 раз больше, чем годом ранее. Основная причина – резкий рост расходов (+73,6%). В такой ситуации у правительства остается два варианта: либо сокращать расходы, либо искать альтернативные источники финансирования. Резкое сокращение госрасходов сейчас маловероятно из-за приоритетных статей бюджета (социальные выплаты, оборонные траты). Поэтому, вероятнее всего, дефицит будут покрывать за счет новых заимствований на внутреннем рынке", – заявил эксперт в комментарии "Независимой газете" (НГ).
При этом, по мнению главного экономиста Института экономики роста им. Столыпина Бориса Копейкина, и бюджет, и российская экономика в целом достаточно устойчивы к колебаниям на нефтяном рынке. "Это показал опыт 2015-2017 и 2020 годов, когда цены были заметно ниже текущих уровней. Однако сокращение экспортной выручки действительно может привести к определенному снижению бюджетных доходов, которое будет лишь частично компенсироваться ослаблением рубля и может привести к умеренному росту дефицита бюджета", – сказал он в комментарии НГ. Но в целом экономист не видит рисков для экономики РФ в связи с таким ростом.
Кроме того, администрация Дональда Трампа явно не собирается препятствовать доступу российской нефти на мировой рынок даже в условиях сохранения санкций и "ценового потолка". Накануне встречи глав МИД G7 США наложили вето на канадскую инициативу о мерах против "теневого флота" российских нефтяных танкеров.
США планируют задерживать и проверять иранские нефтяные танкеры
Белый дом рассматривает возможность реализации плана, который позволит США и их союзникам задерживать и проводить проверки иранских нефтяных танкеров в соответствии с международной программой, направленной на борьбу с распространением оружия массового уничтожения. Об этом 6 марта сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп подписал 4 февраля 2025 года указ, касающийся применения "максимального давления" на Иран, при этом выразив надежду, что Соединенным Штатам не придется часто прибегать к этим мерам.
Как сообщается, американская администрация прорабатывает план остановки и проверки иранских нефтяных танкеров в рамках международного соглашения, известного как Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ).
Согласно информации от источников агентства, на данный момент американские чиновники изучают варианты, по которым союзники США смогут осуществлять остановку и досмотр судов, особенно в стратегически важных морских коридорах, таких как Малаккский пролив.
По словам одного из собеседников Reuters, в случае принятия данных мер иностранные правительства смогут действовать по запросу Вашингтона, что приведет к задержкам в поставках нефти и негативно отразится на доходах Ирана в этой сфере.
Ранее администрация Трампа ввела новые санкции в отношении нефтяных брокеров, судов и физических лиц, которые, по словам властей, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках продолжения стратегии "максимального давления" на иранскую экономику.
Намерения США в краткосрочной перспективе могут сократить экспорт Ирана примерно на 750 тысяч баррелей в сутки, что может привести к росту мировых цен на нефть. Но со временем эффективность санкций, скорее всего, снизится, так как Иран и покупатели его нефти найдут способы обхода ограничений, считают эксперты. В частности, несмотря на американское эмбарго на иранскую нефть, Иран в 2023 году получил около $53 млрд от экспорта нефти, а в 2022 году – $54 млрд, в основном за счет торговли с Китаем. Такие данные приводит Управление энергетической информации США.
Напомним, ИБОР-ОМУ – международная программа, запущенная по предложению президент США Джорджа Буша-младшего в 2003 году. Цель – "создание механизма оперативного выявления и пресечения незаконных перевозок оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним материалов".
ИБОР-ОМУ не оформлена как структура и не считается международной организацией. В числе других основателей программы – Австралия, Япония, Испания, Италия, Франция, Великобритания и другие страны. Россия присоединилась к инициативе в 2004 году, и прекратила участие в ней в 2023-м.
О том, что в эти дни происходит в самой Украине - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Принуждение к миру вызвало эскалацию в Европе"
 
Хроника энергетической войныСШАРоссияИранДональд ТрампВладимир ПутинДжордж БушГазпромОПЕКReutersСеверный потокBrentЭксклюзив
 
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