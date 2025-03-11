https://ukraina.ru/20250311/1061674555.html

Трамп устраняет всех врагов "американской Перестройки". Украинские эксперты о происходящем

Трамп устраняет всех врагов "американской Перестройки". Украинские эксперты о происходящем - 11.03.2025 Украина.ру

Трамп устраняет всех врагов "американской Перестройки". Украинские эксперты о происходящем

На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают противоречивые заявления Дональда Трампа и Зеленского, и думают над тем, куда и как могут уйти США, если Киев не захочет мира – и что тогда может случиться с самим Киевом.

2025-03-11T06:07

2025-03-11T06:07

2025-03-11T06:07

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андрей ермолаев

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Ранее Дональд Трамп заявил, что если Киев не хочет мирного соглашения, то США выходят из этой истории. Позднее он сказал, что ожидает положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые должны состояться в Эр-Рияде. А Зеленский дал понять, что Украина готова к ограниченному перемирию в небе и на море (так называемый план Зеленского-Макрона), а также к обмену пленными.Стороны действительно входят в переговорный процесс, но он будет "многослойный", он не сразу начинается со встреч воюющих сторон, "много опосредованных будет коннектов", считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, Трамп действительно выдвинул, по сути, ультиматум – либо стороны садятся за стол переговоров, либо США уходят с Украины."Я бы связал эту позицию Трампа с недавно заявленной и срезонировавшей репликой Рубио о том, что российско-украинская война – это по сути прокси-война России и США. Если продолжить эту мысль, то нынешняя позиция Штатов означает, что команда Трампа и США в целом намерены завершить эту прокси, они выходят из этой войны, но они хотят теперь стать игроком, связанным с прекращением вообще военных действий между воюющими сторонами, между Россией и Украиной", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.Ермолаев добавил, что США при этом демонстрируют некую равноудаленность – так, Вэнс сказал, что Вашингтон будет принуждать силой обе стороны - в частности, речь о приостановке поставок боеприпасов и разведданных для Киева и возможности введения новых санкций в отношении России. Последнее, по мнению эксперта, "скорее политико-идеологический ход", санкции уже не будут болезненны для России, поскольку "все, что можно принять, Западом принято".Отметим, что подтверждаются предположения ряда экспертов, говоривших, что на самом деле Киев продолжает получать разведданные от США. Во всяком случае, Трамп заявил, что его администрация "уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной", информирует агентство Reuters.Ермолаев добавил, что организовать прекращение огня не так просто - это не единовременный акт, а процесс. Что касается плана Зеленского по прекращению военных действий в каких-то сферах (в небе и на море), то эксперт счел его трудно реализуемым, поскольку военные действия носят сейчас комплексный характер. Он предположил, что переговоры о прекращении горячей фазы конфликта займут достаточно много времени – если стороны вообще готовы договариваться.Во всяком случае, пока нет ответа на вопрос, насколько долгосрочным может быть перемирие. Кроме того, нельзя исключать, что США продолжат оказывать давления на Киев "и по другим вопросам, в частности, по общей позиции власти, по теме выборов, которые должны быть гарантированы через какое-то время".В свою очередь, украинский политолог Вадим Карасев в эфире одного из ютуб-каналов подчеркнул, что игра сейчас идет очень сложная. По его словам, "на кону не только мир (на Украине – Ред.), на кону проект Трампа по преобразованию, по перестройке Америки… на кону будущее Запада, на кону будущее Европы, на кону будущее России, на кону - все".При этом он подчеркнул, что Трамп рассматривает в качестве главной угрозы отнюдь не Россию, а те силы, которые могут сорвать его планы американской перестройки.Очень важными считает переговоры в Эр-Рияде украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире канала Politeka, "эти переговоры будут определенным Рубиконом для дальнейшего развития ситуации вокруг Украины и внутри Украины".В США прекрасно понимают, чего хочет киевское руководство, в Киеве прекрасно понимают, чего хочет руководство США – дело теперь лишь за политическими решениями, все уже "лежит на столе", сказал эксперт. Он продолжил: "И если ты не берешь то, что лежит на столе, значит – ты враг, ты не хочешь договариваться".Киев надеется, что после подписания договора о природных ископаемых удастся вернуть хоть частично поддержку США, потому Киев готов демонстрировать готовность к перемирию, считает Бортник. По его словам, это именно франко-британская идея "пошагового" перемирия – сначала в воздухе, потом в море и т.д."Если эти переговоры будут успешны, то, скорее всего, ситуация на Украине будет стабилизироваться, и война будет затухать", - предположил политолог. Он добавил - если же переговоры провалятся, и в Вашингтоне посчитают, что они провалены по вине Киева, то это дорого обойдется Украине. Эксперт пояснил, что в таком случае "нас ожидает новый виток эскалации с возможными санкциями в отношении украинских олигархов, некоторых украинских топ-чиновников Украины, с неформальными призывами к Москве – так сделайте с ними что-то".Бортник также считает, что если украинско-американские переговоры пройдут успешно и, например, "пошаговое" перемирие предложит уже Трамп, то это будет проблемой для России. Но это – как сложится. А вот для нынешнего украинского руководства эти переговоры могут быть последним шансом наладить нормальные отношения с Трампом и его окружением, которое к этому самому руководству, по словам эксперта, сейчас относится "очень, скептично и даже… с элементом пренебрежения".Бортник добавил, что "если шанс будет упущен, то "нас (киевский режим – Ред.) ждут огромные проблемы на фронте и огромные проблемы с внутренней стабильностью".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в материале Сергея Зуева "Фронт может рухнуть в любой момент". Украинские эксперты и политики о вариантах остановки войны"

https://ukraina.ru/20250310/1061629050.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, сша, переговоры, дональд трамп, владимир зеленский, вадим карасев, андрей ермолаев, руслан бортник, политика, эксперты