"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении
Военную операцию на харьковском направлении командование группировки "Запад" проводит без резких движений. Российские войска уже находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Купянск в Харьковской области, в боях за который сейчас огрызается украинская армия, постепенно проламывается в обороне. Штурмовые подразделения ВС РФ пошагово продвигаются вперед, рассказал эксперт.
"Хотя, как судить, переправа через реку Оскол российским десантом на лодках позволила захватить два плацдарма. Продвигаются подразделения армии РФ сейчас и в районе Двуречной", — подчеркнул Алехин.
Российские войска сейчас находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Город уже как на ладони, даже бинокль не нужен, чтобы рассмотреть его окраины. Бойцы проходят по двум берегам Оскола, уточнил эксперт.
Он отметил, что Оскол — коварная река, перекаты глубиной в 50 сантиметров здесь сменяются десятиметровыми омутами. Свое название эта водная артерия, как полагают, получила от слова "скала", и её преодоление сопряжено с различными трудностями, указал Алехин.
"Непросто здесь приходится и врагу — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для войск противника усугубляется и тем, что личного состава у них не хватает", — резюмировал автор материала.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
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