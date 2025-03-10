https://ukraina.ru/20250310/1061655634.html

"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении

"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении - 10.03.2025 Украина.ру

"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении

Военную операцию на харьковском направлении командование группировки "Запад" проводит без резких движений. Российские войска уже находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-10T20:45

2025-03-10T20:45

2025-03-10T20:45

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оскол

купянск

купянское направление

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спецоперация

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река

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Купянск в Харьковской области, в боях за который сейчас огрызается украинская армия, постепенно проламывается в обороне. Штурмовые подразделения ВС РФ пошагово продвигаются вперед, рассказал эксперт.Не лучше ситуация у ВСУ и в Волчанске, где штурмовики армии РФ уже хозяйничают не только на окраинах, добавил он. Военную операцию на харьковском направлении командование группировки "Запад" проводит без резких движений, уточнил полковник запаса.Российские войска сейчас находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Город уже как на ладони, даже бинокль не нужен, чтобы рассмотреть его окраины. Бойцы проходят по двум берегам Оскола, уточнил эксперт.Он отметил, что Оскол — коварная река, перекаты глубиной в 50 сантиметров здесь сменяются десятиметровыми омутами. Свое название эта водная артерия, как полагают, получила от слова "скала", и её преодоление сопряжено с различными трудностями, указал Алехин."Непросто здесь приходится и врагу — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для войск противника усугубляется и тем, что личного состава у них не хватает", — резюмировал автор материала.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250308/1061635842.html

оскол

купянск

купянское направление

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новости, оскол, купянск, купянское направление, харьковская область, сво, спецоперация, наступление, плацдарм, река