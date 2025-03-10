"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении - 10.03.2025 Украина.ру
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"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении
"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении - 10.03.2025 Украина.ру
"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении
Военную операцию на харьковском направлении командование группировки "Запад" проводит без резких движений. Российские войска уже находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-10T20:45
2025-03-10T20:45
новости
оскол
купянск
купянское направление
харьковская область
сво
спецоперация
наступление
плацдарм
река
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Купянск в Харьковской области, в боях за который сейчас огрызается украинская армия, постепенно проламывается в обороне. Штурмовые подразделения ВС РФ пошагово продвигаются вперед, рассказал эксперт.Не лучше ситуация у ВСУ и в Волчанске, где штурмовики армии РФ уже хозяйничают не только на окраинах, добавил он. Военную операцию на харьковском направлении командование группировки "Запад" проводит без резких движений, уточнил полковник запаса.Российские войска сейчас находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Город уже как на ладони, даже бинокль не нужен, чтобы рассмотреть его окраины. Бойцы проходят по двум берегам Оскола, уточнил эксперт.Он отметил, что Оскол — коварная река, перекаты глубиной в 50 сантиметров здесь сменяются десятиметровыми омутами. Свое название эта водная артерия, как полагают, получила от слова "скала", и её преодоление сопряжено с различными трудностями, указал Алехин."Непросто здесь приходится и врагу — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для войск противника усугубляется и тем, что личного состава у них не хватает", — резюмировал автор материала.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, оскол, купянск, купянское направление, харьковская область, сво, спецоперация, наступление, плацдарм, река
Новости, Оскол, Купянск, Купянское направление, Харьковская область, СВО, Спецоперация, наступление, плацдарм, река

"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении

20:45 10.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б 25 армии на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военную операцию на харьковском направлении командование группировки "Запад" проводит без резких движений. Российские войска уже находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Купянск в Харьковской области, в боях за который сейчас огрызается украинская армия, постепенно проламывается в обороне. Штурмовые подразделения ВС РФ пошагово продвигаются вперед, рассказал эксперт.
Не лучше ситуация у ВСУ и в Волчанске, где штурмовики армии РФ уже хозяйничают не только на окраинах, добавил он. Военную операцию на харьковском направлении командование группировки "Запад" проводит без резких движений, уточнил полковник запаса.
"Хотя, как судить, переправа через реку Оскол российским десантом на лодках позволила захватить два плацдарма. Продвигаются подразделения армии РФ сейчас и в районе Двуречной", — подчеркнул Алехин.
Российские войска сейчас находятся буквально в двух-трёх километрах от Купянска. Город уже как на ладони, даже бинокль не нужен, чтобы рассмотреть его окраины. Бойцы проходят по двум берегам Оскола, уточнил эксперт.
Он отметил, что Оскол — коварная река, перекаты глубиной в 50 сантиметров здесь сменяются десятиметровыми омутами. Свое название эта водная артерия, как полагают, получила от слова "скала", и её преодоление сопряжено с различными трудностями, указал Алехин.
"Непросто здесь приходится и врагу — ВСУ выстроили линию обороны, но она прерывистая. Ситуация для войск противника усугубляется и тем, что личного состава у них не хватает", — резюмировал автор материала.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
8 марта, 07:00
Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с РоссиейЦелью Трампа не является облегчение жизни России. Целью Трампа является получение на нашем направлении мира приемлемого для Америки. И пока что всё, что формулирует Трамп, абсолютно неприемлемо для нас. Поэтому какие бы то ни было успехи Трампа по окучиванию Зеленского или по победе над Европой, это для нас хуже.
 
НовостиОсколКупянскКупянское направлениеХарьковская областьСВОСпецоперациянаступлениеплацдармрека
 
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20:45"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении
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