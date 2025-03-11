Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР? - 11.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250311/1061682713.html
Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР?
Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР? - 11.03.2025 Украина.ру
Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР?
Очередной раунд переговоров по Украине, встреча начальников генштабов армий стран Евросоюза и ядерные угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона России - вот наиболее популярные темы недели, к которым приковано внимание мировых СМИ. Пока ничего не случилось, но все же что-то происходит в другом конце света, вдали от украинской шахматной доски
2025-03-11T05:53
2025-03-11T05:53
эксклюзив
кндр
сша
украина
дональд трамп
барак обама (старший)
мария захарова
ес
ввс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058678152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12800c5d990ff0ebcb329f4967372fb7.jpg.webp
Стратегический план США по так называемому Индо-Тихоокеанскому региону (ИТР, в России называют Азиатско-Тихоокеанским) не отошел в тень, даже если о регионе не пишут столько, сколько об Украине. Это выражается в совместных с Южной Кореей военных учениях, в молчании Японии из-за смены настроений в Вашингтоне, в ответном пуске баллистических ракет из Северной Кореи, в озабоченности Китая. И там, на Востоке, находят место для Украины."Щит свободы" разбомбил гражданскихПервыми самыми крупными учениями американской армии после вступления в должность президента США Дональда Трампа стали Freedom Shield 2025 ("Щит свободы"). И впервые после возвращения Трампа в Овальный кабинет Пхеньян запускает баллистику.Учения пройдут с 10 по 21 марта. За это время будут отработаны действия, имитирующие отражение атаки на Южную Корею, или, проще говоря, будет разыгран сценарий тотальной войны. Мероприятия организовали в штабе командования объединенных сил Республики Корея и США (ROK/US), действующего на полуострове с 1978 года.Часть учений началась за день до официального старта, 9 марта. Вместе с корейскими военнослужащими американцы отработают на полигонах и в оперативных центрах всей Южной Кореи боевые действия в городских условиях, развернут полевые госпитали и комплексы ПВО, проведут штурмовую подготовку. Участие принимают военнослужащие всех шести основных подчиненных командований 8-й армии США.Накануне учений два пилота модифицированных истребителей KF-16 случайно сбросили восемь 230-килограммовых бомб на жилой район населенного пункта Пхочхон в 25 километрах от границы с КНДР. По официальным данным, ранения получили 29 человек. Местные власти заявили об ошибке пилота при вводе координат цели - одну из семи цифр военнослужащий ввел неверно. Объявлено расследование, главком корейских ВВС склонил голову в качестве извинений. Снаряды должны были упасть на полигон.Учения Freedom Shield проводятся ежегодно в рамках договора о взаимной обороне от 1953 года и соглашения о перемирии. В КНДР учения оценили как провокацию. В ответ Пхеньян в понедельник, 10 марта выпустил, как утверждается корейскими СМИ, неопознанные баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Власти КНДР обвинили Сеул и Вашингтон в безрассудстве, которое нагнетает обстановку до крайне опасного уровня. Корейский полуостров может заштормить.Корейские вооруженные силы привели в состояние повышенной готовности. Военнослужащие следят за действиями КНДР, обмениваясь информацией с американскими и японскими коллегами, как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Кореи и США. В МИД Китая выступили за то, чтобы стороны приложили усилия по ослаблению напряженности на полуострове.Украина мерещится повсюдуКорейские журналисты предполагают, что одним из результатов военной активности в регионе может стать открытие пути к сделке по денуклеаризации КНДР, которую Дональд Трамп не смог заключить в первую каденцию. Хотя на самом деле это может оказаться попыткой выдать желаемое за действительное.В Национальном собрании Кореи 10 марта состоялась дискуссия о создании американо-корейской парламентской ассоциации. В мероприятии принимал участие Джозеф Юн, исполняющий обязанности главы американского посольства в Корее, дипломат-специалист по региону на разных должностях со времен Барака Обамы. Когда у него спросили, вдруг однажды Москва станет посредником между США и КНДР без Сеула, он ответил:"Президент Дональд Трамп не смог заключить сделку [с КНДР] во время своего последнего срока, и он хочет сделать это снова", - приводят его слова журналисты Yonhap. - "Условие заключается в том, что Северная Корея должна провести денуклеаризацию. Денуклеаризация не происходит в одночасье, и ее нельзя достичь обещанием, но США считают, что это их цель".Предыдущая администрация Трампа смогла создать рамочную основу для будущего диалога, и к нему, заявил Юн, Вашингтон вернется - потребуются консультации Сеула. Причем Юн полагает, что часть сделки России и США по Украине косвенно, но касается КНДР. По его предположениям, речь идет о выводе из зоны специальной военной операции России якобы присутствующих там войск КНДР."Я уверен, что это будет одним из элементов, который администрация Трампа хочет и требует, независимо от сделки, которую она заключит с Россией", - сказал он.Пожалуй, если этот пункт действительно есть в неких условных требованиях, можно сказать, что он уже давным давно выполнен. В российском внешнеполитическом ведомстве многократно опровергали сообщения о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях на Украине. "Вбросы и шумиха", - так охарактеризовала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.А что японские коллеги?10 марта 1945 года американские войска бомбили Токио. Сегодня в японской столице проходят траурные мероприятия. Ковровая бомбардировка вошла в историю как одна из крупнейших по количеству жертв среди мирного населения при применении неатомного оружия. По оценкам местных властей, в тот день за два с половиной часа погибли около 100 тысяч человек - сгорели заживо.Ассоциация граждан КНДР, угнанных в годы Второй мировой войны и при японской оккупации (с 1910 по 1945 годы) на принудительные работы в Японию, потребовала от официального Токио извинений. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В КНДР настаивают: десять процентов погибших были корейцами, факты скрывают, нужны эксгумации, расследования и компенсации семьям."В то время японские империалисты держали корейцев под стражей группами, утверждая, что корейцы, подвергшиеся нечеловеческому обращению и унижениям, могли сбежать в неразберихе воздушных налетов, - говорится в заявлении. - В результате многие корейцы погибли случайной смертью".Возможно ли повторение какой-либо катастрофы масштабов "Токийского сожжения заживо"? Глава польского посольства в Токио Павел Милевский утверждает, что местные власти готовятся к потенциальному кризису, аналогичному украинскому, где-нибудь в Азии."Японские официальные лица с интересом изучают наш (польский. - Ред.) опыт, особенно в плане того, как Польше удалось не только разместить большое количество беженцев, но и стать важнейшим международным центром снабжения для нуждающегося соседа, - сказал он в интервью The Japan Times. - И японские официальные лица, и политики внимательно следят за этим, анализируют и пытаются учесть в своих собственных планах действий на случай непредвиденных обстоятельств, говоря, что наш опыт может дать ценные уроки, если Япония когда-либо столкнется с аналогичным сценарием в Азии".Ремарки Милевского больше касаются проблематики отношений Японии с Китаем (от Окинавы до Тайваня "рукой подать"), но премьер-министр Японии Исиба Сигэру еще осенью определил курс страны по усилению обороноспособности "перед лицом усиливающейся военной активности" России, Китая и КНДР.А потом, когда Трамп переизбрался, ситуация немного поменялась. Оппозиция в Японии предлагает солидаризироваться с усилиями возможной европейской коалиции. А для принятия какого-либо решения властям приходится подстраиваться под американского президента, так как Штаты что для Сеула, что для Токио - военный покровитель.Так что даже если кажется, что ничего не происходит, где-то на Востоке подул слабый ветерок перемен. Пока сохраняется существующий порядок дел, и сколько бы официалы Южной Кореи или Японии не пытались на словах "підтримувати незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України", из европейской игры они выключены необходимостью обеспечивать какое-то сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах США.А если нет - у Трампа найдутся такие же, как для Китая, если не похлестче, таможенные пошлины. В принципе, как и для Европы.
https://ukraina.ru/20250117/1060342849.html
кндр
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058678152_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f14058956a5513fbc6f3596044f2bd3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, кндр, сша, украина, дональд трамп, барак обама (старший), мария захарова, ес, ввс
Эксклюзив, КНДР, США, Украина, Дональд Трамп, Барак Обама (старший), Мария Захарова, ЕС, ВВС

Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР?

05:53 11.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛиквидация ядерного полигона Пхунгери в КНДР
Ликвидация ядерного полигона Пхунгери в КНДР - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Очередной раунд переговоров по Украине, встреча начальников генштабов армий стран Евросоюза и ядерные угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона России - вот наиболее популярные темы недели, к которым приковано внимание мировых СМИ. Пока ничего не случилось, но все же что-то происходит в другом конце света, вдали от украинской шахматной доски
Стратегический план США по так называемому Индо-Тихоокеанскому региону (ИТР, в России называют Азиатско-Тихоокеанским) не отошел в тень, даже если о регионе не пишут столько, сколько об Украине. Это выражается в совместных с Южной Кореей военных учениях, в молчании Японии из-за смены настроений в Вашингтоне, в ответном пуске баллистических ракет из Северной Кореи, в озабоченности Китая. И там, на Востоке, находят место для Украины.
"Щит свободы" разбомбил гражданских
Первыми самыми крупными учениями американской армии после вступления в должность президента США Дональда Трампа стали Freedom Shield 2025 ("Щит свободы"). И впервые после возвращения Трампа в Овальный кабинет Пхеньян запускает баллистику.
Учения пройдут с 10 по 21 марта. За это время будут отработаны действия, имитирующие отражение атаки на Южную Корею, или, проще говоря, будет разыгран сценарий тотальной войны. Мероприятия организовали в штабе командования объединенных сил Республики Корея и США (ROK/US), действующего на полуострове с 1978 года.
Часть учений началась за день до официального старта, 9 марта. Вместе с корейскими военнослужащими американцы отработают на полигонах и в оперативных центрах всей Южной Кореи боевые действия в городских условиях, развернут полевые госпитали и комплексы ПВО, проведут штурмовую подготовку. Участие принимают военнослужащие всех шести основных подчиненных командований 8-й армии США.
Накануне учений два пилота модифицированных истребителей KF-16 случайно сбросили восемь 230-килограммовых бомб на жилой район населенного пункта Пхочхон в 25 километрах от границы с КНДР. По официальным данным, ранения получили 29 человек. Местные власти заявили об ошибке пилота при вводе координат цели - одну из семи цифр военнослужащий ввел неверно. Объявлено расследование, главком корейских ВВС склонил голову в качестве извинений. Снаряды должны были упасть на полигон.
Учения Freedom Shield проводятся ежегодно в рамках договора о взаимной обороне от 1953 года и соглашения о перемирии. В КНДР учения оценили как провокацию. В ответ Пхеньян в понедельник, 10 марта выпустил, как утверждается корейскими СМИ, неопознанные баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Власти КНДР обвинили Сеул и Вашингтон в безрассудстве, которое нагнетает обстановку до крайне опасного уровня. Корейский полуостров может заштормить.
Корейские вооруженные силы привели в состояние повышенной готовности. Военнослужащие следят за действиями КНДР, обмениваясь информацией с американскими и японскими коллегами, как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Кореи и США. В МИД Китая выступили за то, чтобы стороны приложили усилия по ослаблению напряженности на полуострове.
Украина мерещится повсюду
Корейские журналисты предполагают, что одним из результатов военной активности в регионе может стать открытие пути к сделке по денуклеаризации КНДР, которую Дональд Трамп не смог заключить в первую каденцию. Хотя на самом деле это может оказаться попыткой выдать желаемое за действительное.
В Национальном собрании Кореи 10 марта состоялась дискуссия о создании американо-корейской парламентской ассоциации. В мероприятии принимал участие Джозеф Юн, исполняющий обязанности главы американского посольства в Корее, дипломат-специалист по региону на разных должностях со времен Барака Обамы. Когда у него спросили, вдруг однажды Москва станет посредником между США и КНДР без Сеула, он ответил:
"Президент Дональд Трамп не смог заключить сделку [с КНДР] во время своего последнего срока, и он хочет сделать это снова", - приводят его слова журналисты Yonhap. - "Условие заключается в том, что Северная Корея должна провести денуклеаризацию. Денуклеаризация не происходит в одночасье, и ее нельзя достичь обещанием, но США считают, что это их цель".
Предыдущая администрация Трампа смогла создать рамочную основу для будущего диалога, и к нему, заявил Юн, Вашингтон вернется - потребуются консультации Сеула. Причем Юн полагает, что часть сделки России и США по Украине косвенно, но касается КНДР. По его предположениям, речь идет о выводе из зоны специальной военной операции России якобы присутствующих там войск КНДР.
"Я уверен, что это будет одним из элементов, который администрация Трампа хочет и требует, независимо от сделки, которую она заключит с Россией", - сказал он.
Пожалуй, если этот пункт действительно есть в неких условных требованиях, можно сказать, что он уже давным давно выполнен. В российском внешнеполитическом ведомстве многократно опровергали сообщения о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях на Украине. "Вбросы и шумиха", - так охарактеризовала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
А что японские коллеги?
10 марта 1945 года американские войска бомбили Токио. Сегодня в японской столице проходят траурные мероприятия. Ковровая бомбардировка вошла в историю как одна из крупнейших по количеству жертв среди мирного населения при применении неатомного оружия. По оценкам местных властей, в тот день за два с половиной часа погибли около 100 тысяч человек - сгорели заживо.
Ассоциация граждан КНДР, угнанных в годы Второй мировой войны и при японской оккупации (с 1910 по 1945 годы) на принудительные работы в Японию, потребовала от официального Токио извинений. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В КНДР настаивают: десять процентов погибших были корейцами, факты скрывают, нужны эксгумации, расследования и компенсации семьям.
"В то время японские империалисты держали корейцев под стражей группами, утверждая, что корейцы, подвергшиеся нечеловеческому обращению и унижениям, могли сбежать в неразберихе воздушных налетов, - говорится в заявлении. - В результате многие корейцы погибли случайной смертью".
Возможно ли повторение какой-либо катастрофы масштабов "Токийского сожжения заживо"? Глава польского посольства в Токио Павел Милевский утверждает, что местные власти готовятся к потенциальному кризису, аналогичному украинскому, где-нибудь в Азии.
"Японские официальные лица с интересом изучают наш (польский. - Ред.) опыт, особенно в плане того, как Польше удалось не только разместить большое количество беженцев, но и стать важнейшим международным центром снабжения для нуждающегося соседа, - сказал он в интервью The Japan Times. - И японские официальные лица, и политики внимательно следят за этим, анализируют и пытаются учесть в своих собственных планах действий на случай непредвиденных обстоятельств, говоря, что наш опыт может дать ценные уроки, если Япония когда-либо столкнется с аналогичным сценарием в Азии".
Ремарки Милевского больше касаются проблематики отношений Японии с Китаем (от Окинавы до Тайваня "рукой подать"), но премьер-министр Японии Исиба Сигэру еще осенью определил курс страны по усилению обороноспособности "перед лицом усиливающейся военной активности" России, Китая и КНДР.
А потом, когда Трамп переизбрался, ситуация немного поменялась. Оппозиция в Японии предлагает солидаризироваться с усилиями возможной европейской коалиции. А для принятия какого-либо решения властям приходится подстраиваться под американского президента, так как Штаты что для Сеула, что для Токио - военный покровитель.
Так что даже если кажется, что ничего не происходит, где-то на Востоке подул слабый ветерок перемен. Пока сохраняется существующий порядок дел, и сколько бы официалы Южной Кореи или Японии не пытались на словах "підтримувати незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України", из европейской игры они выключены необходимостью обеспечивать какое-то сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах США.
А если нет - у Трампа найдутся такие же, как для Китая, если не похлестче, таможенные пошлины. В принципе, как и для Европы.
Американские морские пехотинцы на базе Гуам, США, погрузка на корабль USS Harpers Ferry
17 января, 17:28
Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?Американские войска перебрасывают морскую пехоту из Окинавы (Япония) на Гуам (США) спустя 19 лет после заключения межправительственных договоренностей. Передислокация сопровождается вооружением Японии американскими военно-техническими новинками, недовольством в рядах военнослужащих армии США и среди жителей Окинавы
 
ЭксклюзивКНДРСШАУкраинаДональд ТрампБарак Обама (старший)Мария ЗахароваЕСВВС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:59Михаил Горбачёв: 40 лет с момента прихода к власти третьего украинца во главе СССР
07:00Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
06:42Будет истерить и обещать уничтожить Россию. Как поведет себя кандидат Зеленский на новых выборах
06:25Хроника энергетической войны: Европа выдвигает претензии "Газпрому", а США – Ирану
06:15"Шоу одного актера": Ищенко рассказал, почему по артистическим данным Трамп превосходит Зеленского
06:07Трамп устраняет всех врагов "американской Перестройки". Украинские эксперты о происходящем
06:00"Армия окажется парализованной": Ищенко рассказал, что произойдет, если Маск отключит Украине Starlink
05:53Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР?
05:45"ВСУ кряхтят в бессилии": Алехин раскрыл, как ВС РФ окружают Купянск и усиливают давление под Харьковом
05:00Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска
04:30"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского
03:30Харьковский фронт: Алехин о том, почему заход в Купянск позволит ВС РФ активнее действовать в Волчанске
20:45"Купянск проламывается в обороне": Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении
20:32Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах
20:30Орлов: "У нас нет 200 тысяч штыков в резерве, которые могли бы осуществить глубокий прорыв фронта"
20:22Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов
20:15Эксперт из Франции о том, сколько ВСУ продержатся без помощи США, если Россия пойдет в наступление
20:00"Пусть еще приезжают": Насонов о том, как удар по полигону в Новомосковске отразится на состоянии ВСУ
19:53Непримиримые союзники. Почему украинская делегация едет на встречу с американской без оптимизма
19:49Президент России подписал указ о выплатах ополченцам Донбасса
Лента новостейМолния