https://ukraina.ru/20250311/1061682713.html

Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР?

Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР? - 11.03.2025 Украина.ру

Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР?

Очередной раунд переговоров по Украине, встреча начальников генштабов армий стран Евросоюза и ядерные угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона России - вот наиболее популярные темы недели, к которым приковано внимание мировых СМИ. Пока ничего не случилось, но все же что-то происходит в другом конце света, вдали от украинской шахматной доски

2025-03-11T05:53

2025-03-11T05:53

2025-03-11T05:53

эксклюзив

кндр

сша

украина

дональд трамп

барак обама (старший)

мария захарова

ес

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Стратегический план США по так называемому Индо-Тихоокеанскому региону (ИТР, в России называют Азиатско-Тихоокеанским) не отошел в тень, даже если о регионе не пишут столько, сколько об Украине. Это выражается в совместных с Южной Кореей военных учениях, в молчании Японии из-за смены настроений в Вашингтоне, в ответном пуске баллистических ракет из Северной Кореи, в озабоченности Китая. И там, на Востоке, находят место для Украины."Щит свободы" разбомбил гражданскихПервыми самыми крупными учениями американской армии после вступления в должность президента США Дональда Трампа стали Freedom Shield 2025 ("Щит свободы"). И впервые после возвращения Трампа в Овальный кабинет Пхеньян запускает баллистику.Учения пройдут с 10 по 21 марта. За это время будут отработаны действия, имитирующие отражение атаки на Южную Корею, или, проще говоря, будет разыгран сценарий тотальной войны. Мероприятия организовали в штабе командования объединенных сил Республики Корея и США (ROK/US), действующего на полуострове с 1978 года.Часть учений началась за день до официального старта, 9 марта. Вместе с корейскими военнослужащими американцы отработают на полигонах и в оперативных центрах всей Южной Кореи боевые действия в городских условиях, развернут полевые госпитали и комплексы ПВО, проведут штурмовую подготовку. Участие принимают военнослужащие всех шести основных подчиненных командований 8-й армии США.Накануне учений два пилота модифицированных истребителей KF-16 случайно сбросили восемь 230-килограммовых бомб на жилой район населенного пункта Пхочхон в 25 километрах от границы с КНДР. По официальным данным, ранения получили 29 человек. Местные власти заявили об ошибке пилота при вводе координат цели - одну из семи цифр военнослужащий ввел неверно. Объявлено расследование, главком корейских ВВС склонил голову в качестве извинений. Снаряды должны были упасть на полигон.Учения Freedom Shield проводятся ежегодно в рамках договора о взаимной обороне от 1953 года и соглашения о перемирии. В КНДР учения оценили как провокацию. В ответ Пхеньян в понедельник, 10 марта выпустил, как утверждается корейскими СМИ, неопознанные баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Власти КНДР обвинили Сеул и Вашингтон в безрассудстве, которое нагнетает обстановку до крайне опасного уровня. Корейский полуостров может заштормить.Корейские вооруженные силы привели в состояние повышенной готовности. Военнослужащие следят за действиями КНДР, обмениваясь информацией с американскими и японскими коллегами, как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Кореи и США. В МИД Китая выступили за то, чтобы стороны приложили усилия по ослаблению напряженности на полуострове.Украина мерещится повсюдуКорейские журналисты предполагают, что одним из результатов военной активности в регионе может стать открытие пути к сделке по денуклеаризации КНДР, которую Дональд Трамп не смог заключить в первую каденцию. Хотя на самом деле это может оказаться попыткой выдать желаемое за действительное.В Национальном собрании Кореи 10 марта состоялась дискуссия о создании американо-корейской парламентской ассоциации. В мероприятии принимал участие Джозеф Юн, исполняющий обязанности главы американского посольства в Корее, дипломат-специалист по региону на разных должностях со времен Барака Обамы. Когда у него спросили, вдруг однажды Москва станет посредником между США и КНДР без Сеула, он ответил:"Президент Дональд Трамп не смог заключить сделку [с КНДР] во время своего последнего срока, и он хочет сделать это снова", - приводят его слова журналисты Yonhap. - "Условие заключается в том, что Северная Корея должна провести денуклеаризацию. Денуклеаризация не происходит в одночасье, и ее нельзя достичь обещанием, но США считают, что это их цель".Предыдущая администрация Трампа смогла создать рамочную основу для будущего диалога, и к нему, заявил Юн, Вашингтон вернется - потребуются консультации Сеула. Причем Юн полагает, что часть сделки России и США по Украине косвенно, но касается КНДР. По его предположениям, речь идет о выводе из зоны специальной военной операции России якобы присутствующих там войск КНДР."Я уверен, что это будет одним из элементов, который администрация Трампа хочет и требует, независимо от сделки, которую она заключит с Россией", - сказал он.Пожалуй, если этот пункт действительно есть в неких условных требованиях, можно сказать, что он уже давным давно выполнен. В российском внешнеполитическом ведомстве многократно опровергали сообщения о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях на Украине. "Вбросы и шумиха", - так охарактеризовала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.А что японские коллеги?10 марта 1945 года американские войска бомбили Токио. Сегодня в японской столице проходят траурные мероприятия. Ковровая бомбардировка вошла в историю как одна из крупнейших по количеству жертв среди мирного населения при применении неатомного оружия. По оценкам местных властей, в тот день за два с половиной часа погибли около 100 тысяч человек - сгорели заживо.Ассоциация граждан КНДР, угнанных в годы Второй мировой войны и при японской оккупации (с 1910 по 1945 годы) на принудительные работы в Японию, потребовала от официального Токио извинений. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В КНДР настаивают: десять процентов погибших были корейцами, факты скрывают, нужны эксгумации, расследования и компенсации семьям."В то время японские империалисты держали корейцев под стражей группами, утверждая, что корейцы, подвергшиеся нечеловеческому обращению и унижениям, могли сбежать в неразберихе воздушных налетов, - говорится в заявлении. - В результате многие корейцы погибли случайной смертью".Возможно ли повторение какой-либо катастрофы масштабов "Токийского сожжения заживо"? Глава польского посольства в Токио Павел Милевский утверждает, что местные власти готовятся к потенциальному кризису, аналогичному украинскому, где-нибудь в Азии."Японские официальные лица с интересом изучают наш (польский. - Ред.) опыт, особенно в плане того, как Польше удалось не только разместить большое количество беженцев, но и стать важнейшим международным центром снабжения для нуждающегося соседа, - сказал он в интервью The Japan Times. - И японские официальные лица, и политики внимательно следят за этим, анализируют и пытаются учесть в своих собственных планах действий на случай непредвиденных обстоятельств, говоря, что наш опыт может дать ценные уроки, если Япония когда-либо столкнется с аналогичным сценарием в Азии".Ремарки Милевского больше касаются проблематики отношений Японии с Китаем (от Окинавы до Тайваня "рукой подать"), но премьер-министр Японии Исиба Сигэру еще осенью определил курс страны по усилению обороноспособности "перед лицом усиливающейся военной активности" России, Китая и КНДР.А потом, когда Трамп переизбрался, ситуация немного поменялась. Оппозиция в Японии предлагает солидаризироваться с усилиями возможной европейской коалиции. А для принятия какого-либо решения властям приходится подстраиваться под американского президента, так как Штаты что для Сеула, что для Токио - военный покровитель.Так что даже если кажется, что ничего не происходит, где-то на Востоке подул слабый ветерок перемен. Пока сохраняется существующий порядок дел, и сколько бы официалы Южной Кореи или Японии не пытались на словах "підтримувати незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України", из европейской игры они выключены необходимостью обеспечивать какое-то сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах США.А если нет - у Трампа найдутся такие же, как для Китая, если не похлестче, таможенные пошлины. В принципе, как и для Европы.

https://ukraina.ru/20250117/1060342849.html

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эксклюзив, кндр, сша, украина, дональд трамп, барак обама (старший), мария захарова, ес, ввс