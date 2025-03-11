"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского - 11.03.2025 Украина.ру
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"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского
"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского - 11.03.2025 Украина.ру
"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского
На Украине США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, как Россия его добивает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-11T04:30
2025-03-11T04:30
россия
запад
америка
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
джо байден
власти украины
ростислав ищенко
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Целью Трампа не является облегчение жизни России. Его целью является получение на нашем направлении мира, приемлемого для Америки. И пока что всё, что формулирует президент США, абсолютно неприемлемо для РФ, отметил эксперт.И здесь у России резко расширяется пространство для манёвров, а возможности Украины резко ослабевают, добавил он. Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что на Украине установлен диктаторский режим, указал обозреватель. "Но прозрели они сейчас, потому что они решили, что сейчас это поможет им оказать давление на него. А зачем им давление? Они хотят, чтобы он пришел покаялся, начал туфли целовать", — заявил Ищенко.По его словам, США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели, "как Россия его добивает", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Подробно о том, нанесет ли существенный ущерб ВСУ приостановка передачи разведданных от США — в материале "Сергей Храпач о том, как США следят за Россией и какие разведданные Европа передаст ВСУ" на сайте Украина.ру.
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россия, запад, америка, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, джо байден, власти украины, ростислав ищенко
Россия, Запад, Америка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Украина, Джо Байден, власти Украины, Ростислав Ищенко

"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского

04:30 11.03.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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На Украине США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, как Россия его добивает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Целью Трампа не является облегчение жизни России. Его целью является получение на нашем направлении мира, приемлемого для Америки. И пока что всё, что формулирует президент США, абсолютно неприемлемо для РФ, отметил эксперт.
"Потому что тогда мы получаем вместо Запада, консолидированного под Байденом, Запад, консолидированный под Трампом. А сейчас там внутренняя борьба, выяснение отношений", — подчеркнул Ищенко.
И здесь у России резко расширяется пространство для манёвров, а возможности Украины резко ослабевают, добавил он. Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что на Украине установлен диктаторский режим, указал обозреватель.
"Но прозрели они сейчас, потому что они решили, что сейчас это поможет им оказать давление на него. А зачем им давление? Они хотят, чтобы он пришел покаялся, начал туфли целовать", — заявил Ищенко.
По его словам, США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели, "как Россия его добивает", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Подробно о том, нанесет ли существенный ущерб ВСУ приостановка передачи разведданных от США — в материале "Сергей Храпач о том, как США следят за Россией и какие разведданные Европа передаст ВСУ" на сайте Украина.ру.
Фото: president.gov.ua
Вчера, 20:32
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РоссияЗападАмерикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаДжо Байденвласти УкраиныРостислав Ищенко
 
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