https://ukraina.ru/20250311/1061685402.html

"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского

"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского - 11.03.2025 Украина.ру

"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского

На Украине США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, как Россия его добивает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-11T04:30

2025-03-11T04:30

2025-03-11T04:30

россия

запад

америка

дональд трамп

владимир зеленский

сша

украина

джо байден

власти украины

ростислав ищенко

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Целью Трампа не является облегчение жизни России. Его целью является получение на нашем направлении мира, приемлемого для Америки. И пока что всё, что формулирует президент США, абсолютно неприемлемо для РФ, отметил эксперт.И здесь у России резко расширяется пространство для манёвров, а возможности Украины резко ослабевают, добавил он. Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что на Украине установлен диктаторский режим, указал обозреватель. "Но прозрели они сейчас, потому что они решили, что сейчас это поможет им оказать давление на него. А зачем им давление? Они хотят, чтобы он пришел покаялся, начал туфли целовать", — заявил Ищенко.По его словам, США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели, "как Россия его добивает", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Подробно о том, нанесет ли существенный ущерб ВСУ приостановка передачи разведданных от США — в материале "Сергей Храпач о том, как США следят за Россией и какие разведданные Европа передаст ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061690188.html

россия

запад

америка

сша

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, запад, америка, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, джо байден, власти украины, ростислав ищенко