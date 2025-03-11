"Ручной президент на веревочке": Ищенко о том, почему Трампу не нужно, чтобы Россия "добивала" Зеленского
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
На Украине США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели бы, как Россия его добивает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Целью Трампа не является облегчение жизни России. Его целью является получение на нашем направлении мира, приемлемого для Америки. И пока что всё, что формулирует президент США, абсолютно неприемлемо для РФ, отметил эксперт.
"Потому что тогда мы получаем вместо Запада, консолидированного под Байденом, Запад, консолидированный под Трампом. А сейчас там внутренняя борьба, выяснение отношений", — подчеркнул Ищенко.
И здесь у России резко расширяется пространство для манёвров, а возможности Украины резко ослабевают, добавил он. Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что на Украине установлен диктаторский режим, указал обозреватель.
"Но прозрели они сейчас, потому что они решили, что сейчас это поможет им оказать давление на него. А зачем им давление? Они хотят, чтобы он пришел покаялся, начал туфли целовать", — заявил Ищенко.
По его словам, США хотят получить "ручного президента на веревочке", с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили помощь Зеленскому и смотрели, "как Россия его добивает", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
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