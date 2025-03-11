Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
У Северска есть своя стратегическая ценность в нынешней обстановке — он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск. Там расположен крупный центр агломерации, который контролируется киевским режимом. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в Северске, который был разрушен на 85% еще с боев 2014 года, рассказал эксперт. Численность ВСУ кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений, они прячут военную технику в заброшенных складских помещениях, уточнил он.
"Вся эта подготовка означает попытку создания мощных рубежей обороны и готовность к защите Северска. На грядущее наступление украинской армии, особенно с прекращением поставок военной техники со стороны США, это совсем не похоже, ВСУ будут стараться лишь удержать этот город", — отметил Алехин.
У Северска есть своя стратегическая ценность в нынешней обстановке — он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск. Там находится крупный центр агломерации, контролируемой киевским режимом, подчеркнул полковник запаса.
Местоположение Северска в географическом плане имеет важное значение для российской армии. Город расположен в 15 километрах от Лисичанска, в 25 километрах от Славянска, до Артёмовска от него 30 километров. При освобождении северо-западной части Донбасса войскам нужно будет заходить в Северск, резюмировал автор статьи.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега" на сайте Украина.ру.
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