https://ukraina.ru/20250311/1061674102.html

Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска

Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска - 11.03.2025 Украина.ру

Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска

У Северска есть своя стратегическая ценность в нынешней обстановке — он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск. Там расположен крупный центр агломерации, который контролируется киевским режимом. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-11T05:00

2025-03-11T05:00

2025-03-11T05:00

новости

северск

славянск

украина

геннадий алехин

вс рф

всу

донбасс

лисичанск

наступление

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С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в Северске, который был разрушен на 85% еще с боев 2014 года, рассказал эксперт. Численность ВСУ кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений, они прячут военную технику в заброшенных складских помещениях, уточнил он.У Северска есть своя стратегическая ценность в нынешней обстановке — он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск. Там находится крупный центр агломерации, контролируемой киевским режимом, подчеркнул полковник запаса.Местоположение Северска в географическом плане имеет важное значение для российской армии. Город расположен в 15 километрах от Лисичанска, в 25 километрах от Славянска, до Артёмовска от него 30 километров. При освобождении северо-западной части Донбасса войскам нужно будет заходить в Северск, резюмировал автор статьи.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250310/1061669276.html

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