Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска - 11.03.2025 Украина.ру
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Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска
Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска - 11.03.2025 Украина.ру
Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска
У Северска есть своя стратегическая ценность в нынешней обстановке — он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск. Там расположен крупный центр агломерации, который контролируется киевским режимом. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-11T05:00
2025-03-11T05:00
новости
северск
славянск
украина
геннадий алехин
вс рф
всу
донбасс
лисичанск
наступление
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С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в Северске, который был разрушен на 85% еще с боев 2014 года, рассказал эксперт. Численность ВСУ кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений, они прячут военную технику в заброшенных складских помещениях, уточнил он.У Северска есть своя стратегическая ценность в нынешней обстановке — он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск. Там находится крупный центр агломерации, контролируемой киевским режимом, подчеркнул полковник запаса.Местоположение Северска в географическом плане имеет важное значение для российской армии. Город расположен в 15 километрах от Лисичанска, в 25 километрах от Славянска, до Артёмовска от него 30 километров. При освобождении северо-западной части Донбасса войскам нужно будет заходить в Северск, резюмировал автор статьи.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега" на сайте Украина.ру.
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славянск
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новости, северск, славянск, украина, геннадий алехин, вс рф, всу, донбасс, лисичанск, наступление, сво, спецоперация
Новости, Северск, Славянск, Украина, Геннадий Алехин, ВС РФ, ВСУ, Донбасс, Лисичанск, наступление, СВО, Спецоперация

Прикрывает дорогу на Славянск и Лиман: полковник запаса рассказал о стратегическом значении Северска

05:00 11.03.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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У Северска есть своя стратегическая ценность в нынешней обстановке — он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск. Там расположен крупный центр агломерации, который контролируется киевским режимом. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в Северске, который был разрушен на 85% еще с боев 2014 года, рассказал эксперт. Численность ВСУ кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений, они прячут военную технику в заброшенных складских помещениях, уточнил он.
"Вся эта подготовка означает попытку создания мощных рубежей обороны и готовность к защите Северска. На грядущее наступление украинской армии, особенно с прекращением поставок военной техники со стороны США, это совсем не похоже, ВСУ будут стараться лишь удержать этот город", — отметил Алехин.
У Северска есть своя стратегическая ценность в нынешней обстановке — он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск. Там находится крупный центр агломерации, контролируемой киевским режимом, подчеркнул полковник запаса.
Местоположение Северска в географическом плане имеет важное значение для российской армии. Город расположен в 15 километрах от Лисичанска, в 25 километрах от Славянска, до Артёмовска от него 30 километров. При освобождении северо-западной части Донбасса войскам нужно будет заходить в Северск, резюмировал автор статьи.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега" на сайте Украина.ру.
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
Вчера, 11:54
"Не считаются с потерями личного состава": Пушилин рассказал о происходящем в Часовом ЯреВ Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжаются городские бои, ВСУ предпринимают новые попытки перебросить туда резервы, не считаясь с потерями. Об этом 10 марта сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
 
НовостиСеверскСлавянскУкраинаГеннадий АлехинВС РФВСУДонбассЛисичанскнаступлениеСВОСпецоперация
 
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