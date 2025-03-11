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Победа России, провалы ВСУ, проблемы оставленного Вашингтоном Киева. Главное на Украине на утро 11 марта

Победа России, провалы ВСУ, проблемы оставленного Вашингтоном Киева. Главное на Украине на утро 11 марта - 11.03.2025 Украина.ру

Победа России, провалы ВСУ, проблемы оставленного Вашингтоном Киева. Главное на Украине на утро 11 марта

Эксперты признают успехи РФ, журналист Карлсон заверил, что Россия уже победила США на Украине, несмотря на американское оружие и наемников. Российские военные уничтожают противника и технику. Сенатор Келли заявил о проблемах с F-16 на Украине после отмены разведданных США

2025-03-11T09:00

2025-03-11T09:00

2025-03-11T09:14

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Американский журналист Такер Карлсон в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо заявил, что Россия уже победила США в конфликте на Украине."Россия попросту победила. Они одолели нас... Если вы не заметили, то Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем. Так что мы просто проиграли войну и не ведем переговоры с позиции силы… это ужасно для нас", - признал он.По словам Карлсона, США показали свою слабость в ходе конфликта, несмотря на военную помощь ВСУ, "наведение оружия на Россию", а также тот факт, что "многие американцы сражаются на Украине".Также он подчеркнул, что своим желанием воевать с Россией США уничтожили Украину.Однако, по словам Карлсона, в Америке есть люди, испытывающие "глубокую, эмоциональную ненависть к России". Журналист отметил, что США потратили свыше 100 миллиардов долларов на помощь Киеву, "будучи банкротом", Украина потеряла более миллиона человек погибшими, а вся страна оказалась полностью разрушена в ходе конфликта."Все, чего мы достигли - это разрушение данной страны… это ужасно", - резюмировал Карлсон.Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун также отметил успехи России на поле боя.По его мнению, Москва "увеличила ставки за столом переговоров", а также создала дисбаланс сил, нарушая планы США по переговорам."В этой связи пространство для маневра США в мирных переговорах между Россией и Украиной еще больше ограничивается из-за неясных перспектив", - приводит слова эксперта китайская государственная газета Global Times.Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой Офиса Владимира Зеленсокго Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.Как уточняет Global Times, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии пройдут на фоне успехов России в Курской области.Причем опубликованное расписание госдепартамента свидетельствует, что Владимир Зеленский не значится в списке участников встречи.Марко Рубио подтвердил, что Зеленский не является частью делегации Украины на предстоящих встречах."Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи с делегацией, которую они послали: их советник по национальной безопасности, их министр обороны и их министр иностранных дел", - сообщил Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию.При этом Рубио не исключил потенциальной возможности неформального разговора с Зеленским в Саудовской Аравии.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, указал, что администрация президента США Дональда Трампа понимает, что Зеленскому не будет отведено никакой роли после урегулирования конфликта на Украине."Есть понимание, что любое урегулирование, которое возникнет, не будет включать последующей роли для Зеленского", - написал Херш в своей колонке на платформе Substack.По его данным, американская разведка уже продолжительное время считает Зеленского членом группы политических и военных лидеров Украины, которые "выкачивают" миллионы долларов помощи, поставляемой США и Европой.Как отмечает информированный источник Херша, американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу поставлена задача донести до европейских союзников Киева требование Вашингтона воздержаться от новой военной помощи Украине и предоставления ей денег на восстановление, если Зеленский будет оставаться у власти."В конце концов, по словам инсайдера, Зеленский останется на некоторое время, но в течение года его заменят и стрельба прекратится", - пишет журналист.Провалы ВСУВ ночь на вторник воздушную тревогу объявили в украинской столице, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информируют о взрывах в Киевской области, Одессе и других регионах.Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале сообщил о возгорании в Одессе резервуара с горючим после взрывов.Военный корреспондент RT Саргон Хадая в своем репортаже из российского региона указал, что ВС России проводят массированное наступление на всех участках боевых действий в Курской области."Российская армия перекрыла пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а вокруг Суджи сжимается кольцо", — говорится в сообщении.Военкор отметил, что положение противника в Курской области ухудшается быстрыми темпами.Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем телеграм-канале рассказал, что российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в сторону Кондрашовки и Малой Шапковки.Он добавил, что российским войскам удалось перерезать важный для логистики Вооруженных сил Украины участок трассы Голубовка — Кондрашовка.Операторы дронов добровольческого отряда Б.А.Р.С "Сармат" успешными ударами беспилотников блокировали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении."Удар был нанесен ночью. Подвезли ротацию к своим позициям. Мы вовремя заметили и сорвали их планы, а также сожгли транспорт", - рассказал командир расчета с позывным "Феникс".Дрон с прибором ночного видения уничтожил бронированный автомобиль "Козак".Кроме того, российские военнослужащие при освобождении Лебедевки в Курской области уничтожили вскрытые пункты управления, а также нанесли удары по фортификационным сооружениям украинских военных, которые затем сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."Артиллерия и ударные БПЛА соединения подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удары по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления, десантники с нескольких направлений пошли на штурм населенного пункта", - сообщили в ведомстве.Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения."Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели населенным пунктом. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - добавили в Минобороны.В знак освобождения населенного пункта Лебедевка от украинских формирований на мемориале Победы в Великой Отечественной войне в центре села были установлены флаги Российской Федерации и ВДВ.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, за минувшие сутки они 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 46 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.Также противник пытался атаковать при помощи беспилотников. Однако российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что 91 беспилотник перехватили и уничтожили над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 — над Брянской, 25 – над Белгородской, 22 - над Рязанской, 10 - над Калужской, по восемь - над Липецкой и Орловской областями, шесть - над территорией Воронежской области и три БПЛА - над территорией Нижегородской области.Проблемы брошенной УкраиныНедавно, по данным СМИ, США перестали предоставлять разведданные Украине, а также запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. Также Штаты приостановили поставки Украине всех видов военной помощи.Американский сенатор Марк Келли по итогам визита на Украину заявил, что приостановка военной помощи от США и прекращение передачи разведданных сказались на способности ВСУ обороняться и значительно затруднили миссии с использованием истребителей F-16Как пишет портал Axios, Келли заявил журналистам, что всего за несколько дней приостановка обмена разведданными "уже нанесла ущерб способности Украины защищать себя" и "значительно затруднила украинские миссии F-16".В то же время посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что плотность ударов ВСУ по гражданским объектам России не снизилась, несмотря на приостановку США поставок вооружений и разведданных Украине.Он отметил, что наибольшее число атак на прошедшей неделе пришлось на ДНР, Белгородскую и Херсонскую области, а больше всего мирных жителей пострадало в Херсонской области и ДНР."ВСУ для нанесения ударов по гражданским объектам использовали артиллерию, в том числе кассетные боеприпасы, РСЗО, ударные беспилотники и FPV-дроны", - уточнил посол.Мирошник добавил, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 96 мирных жителей: ранены 86 человек, в том числе два ребенка, погибли 10 человек, в том числе один несовершеннолетний."Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1572 боеприпасов…", - подчеркнул он.Посол напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений — западного производства.В свою очередь американский госсекретарь Марко Рубио накануне встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии отметил, что решение по возобновлению военных поставок Украине может быть принято в том случае, если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева.Подробнее о переговорах - в материале Павла Котова Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии на сайте Украина.ру.

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