"Армия окажется парализованной": Ищенко рассказал, что произойдет, если Маск отключит Украине Starlink - 11.03.2025 Украина.ру
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"Армия окажется парализованной": Ищенко рассказал, что произойдет, если Маск отключит Украине Starlink
"Армия окажется парализованной": Ищенко рассказал, что произойдет, если Маск отключит Украине Starlink - 11.03.2025 Украина.ру
"Армия окажется парализованной": Ищенко рассказал, что произойдет, если Маск отключит Украине Starlink
Больше всего украинцы боятся отключения Starlink. Потому что у них на кладах еще лежит какое-то количество снарядов, а разведданные ВСУ будут собирать через англичан и французов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-11T06:00
2025-03-11T06:00
новости
украина
сша
россия
ростислав ищенко
илон маск
спутник
starlink
вс рф
дональд трамп
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Самое простое действие — отключение Starlink, которое руководитель Департамента эффективности правительств США Илон Маск может совершить "одним движением", на Украине пока не происходит. Хотя он постоянно говорит, как ему не нравится Владимир Зеленский, отметил эксперт.А вот отключение Starlink будет означать, что на фронте легла вся связь. Взаимодействие между подразделениями ВСУ, команды, поступающие отдельному солдату, тоже привязаны к этой системе, указал обозреватель."Армия окажется парализованной. И для этого не надо выступать в Конгрессе, идти в Сенат, получать большинство голосов. Не надо даже указы подписывать. Достаточно, чтобы большой друг Трампа Илон Маск отключил Starlink", — отметил Ищенко.И после этого нет необходимости даже останавливать военную помощь. Потому что пока она дойдёт, уже некому будет ей пользоваться. Тогда она приедет уже к России, а не к Украине, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Подробно о том, нанесет ли существенный ущерб ВСУ приостановка передачи разведданных от США — в материале "Сергей Храпач о том, как США следят за Россией и какие разведданные Европа передаст ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, илон маск, спутник, starlink, вс рф, дональд трамп, конгресс сша, военная помощь, связь, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Россия, Ростислав Ищенко, Илон Маск, спутник, Starlink, ВС РФ, Дональд Трамп, Конгресс США, военная помощь, связь, СВО, Спецоперация

"Армия окажется парализованной": Ищенко рассказал, что произойдет, если Маск отключит Украине Starlink

06:00 11.03.2025
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Больше всего украинцы боятся отключения Starlink. Потому что у них на кладах еще лежит какое-то количество снарядов, а разведданные ВСУ будут собирать через англичан и французов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Самое простое действие — отключение Starlink, которое руководитель Департамента эффективности правительств США Илон Маск может совершить "одним движением", на Украине пока не происходит. Хотя он постоянно говорит, как ему не нравится Владимир Зеленский, отметил эксперт.

"При том, что украинцы больше всего боятся отключения Starlink. Потому что снарядов какое-то количество у них на складах лежит, разведданные они будут собирать через англичан и французов", — подчеркнул Ищенко.

А вот отключение Starlink будет означать, что на фронте легла вся связь. Взаимодействие между подразделениями ВСУ, команды, поступающие отдельному солдату, тоже привязаны к этой системе, указал обозреватель.
"Армия окажется парализованной. И для этого не надо выступать в Конгрессе, идти в Сенат, получать большинство голосов. Не надо даже указы подписывать. Достаточно, чтобы большой друг Трампа Илон Маск отключил Starlink", — отметил Ищенко.
И после этого нет необходимости даже останавливать военную помощь. Потому что пока она дойдёт, уже некому будет ей пользоваться. Тогда она приедет уже к России, а не к Украине, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Подробно о том, нанесет ли существенный ущерб ВСУ приостановка передачи разведданных от США — в материале "Сергей Храпач о том, как США следят за Россией и какие разведданные Европа передаст ВСУ" на сайте Украина.ру.
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Вчера, 16:56
ЕС пообещал Киеву заменить Starlink. Но есть нюансЕвросоюз готов обеспечить киевский режим спутниковой военной связью, если вдруг Starlink Илона Маска прекратит эту миссию. Однако для замены потребуются новые контракты с частными компаниями. Об этом 10 марта заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе
 
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