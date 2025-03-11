"Армия окажется парализованной": Ищенко рассказал, что произойдет, если Маск отключит Украине Starlink
© LIBKOS
© LIBKOS
Больше всего украинцы боятся отключения Starlink. Потому что у них на кладах еще лежит какое-то количество снарядов, а разведданные ВСУ будут собирать через англичан и французов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Самое простое действие — отключение Starlink, которое руководитель Департамента эффективности правительств США Илон Маск может совершить "одним движением", на Украине пока не происходит. Хотя он постоянно говорит, как ему не нравится Владимир Зеленский, отметил эксперт.
"При том, что украинцы больше всего боятся отключения Starlink. Потому что снарядов какое-то количество у них на складах лежит, разведданные они будут собирать через англичан и французов", — подчеркнул Ищенко.
А вот отключение Starlink будет означать, что на фронте легла вся связь. Взаимодействие между подразделениями ВСУ, команды, поступающие отдельному солдату, тоже привязаны к этой системе, указал обозреватель.
И после этого нет необходимости даже останавливать военную помощь. Потому что пока она дойдёт, уже некому будет ей пользоваться. Тогда она приедет уже к России, а не к Украине, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Подробно о том, нанесет ли существенный ущерб ВСУ приостановка передачи разведданных от США — в материале "Сергей Храпач о том, как США следят за Россией и какие разведданные Европа передаст ВСУ" на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:56ЕС пообещал Киеву заменить Starlink. Но есть нюансЕвросоюз готов обеспечить киевский режим спутниковой военной связью, если вдруг Starlink Илона Маска прекратит эту миссию. Однако для замены потребуются новые контракты с частными компаниями. Об этом 10 марта заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе