Ищенко обрисовал перспективы тех, кто всю жизнь прожил на Украине, а теперь — граждане России - 26.10.2024 Украина.ру
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Ищенко обрисовал перспективы тех, кто всю жизнь прожил на Украине, а теперь — граждане России
Ищенко обрисовал перспективы тех, кто всю жизнь прожил на Украине, а теперь — граждане России - 26.10.2024 Украина.ру
Ищенко обрисовал перспективы тех, кто всю жизнь прожил на Украине, а теперь — граждане России
Это не те, кто переехал, и про кого можно было бы сказать: "Вас не звали, вы сами приехали, значит, сами врастаете в новую жизнь, как хотите". Это люди, которых пригласили вместе с территориями
2024-10-26T06:10
2024-10-26T06:10
новости
россия
украина
крым
владимир зеленский
госдума
детали
украинцы
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Миллионы украинцев переехали и в Россию, получили гражданство, и в Госдуме профильный комитет по социальной политике рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект о включении стажа работы на Украине в страховой стаж для пенсии. Не все поддерживают эту инициативу.Рассуждаю на эту тему, Ищенко заявил, что основная проблема связана не с тем, что миллионы переехали и получили гражданство. "Когда у вас проблема пенсионного обеспечения большого количества людей, это становится социальной проблемой всего государства", — отметил эксперт.Далее он затронул такую тему, как проблема российских граждан на новых территориях.По его мнению, это проблема, которую стоит обсуждать с Минфином и с Пенсионным фондом, потому что мало принять закон, на основании которого людям должны будут выплачивать пенсию. Надо еще иметь возможность этой пенсией обеспечить, потому что лучше никаких законов не принимать, чем принять закон, который потом не будет обеспечен финансами, добавил эксперт.“Но если по разные стороны, то я тогда все-таки на стороне экономической прагматики, тогда социальной справедливостью лучше пожертвовать. Честно сказать: "Хотели бы, но не можем".Найти какие-то другие способы поддержки этих людей на пенсии. Например, принять закон об особом статусе пенсионеров на этих территориях, чтобы они имели возможность получить пенсию чуть выше. То есть по одежке протягивать ножки”, — заключил Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала, кто именно желает стать гражданином России и по каким причинам.“Прежде всего, как бы странно это ни звучало, главная причина переезда людей в Россию — это, например, возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели”, — прокомментировала Бутина.С какими проблемами сталкиваются граждане, желающие жить в России и как меняется их количество в интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит
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новости, россия, украина, крым, владимир зеленский, госдума, детали, украинцы
Новости, Россия, Украина, Крым, Владимир Зеленский, Госдума, детали, украинцы

Ищенко обрисовал перспективы тех, кто всю жизнь прожил на Украине, а теперь — граждане России

06:10 26.10.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Это не те, кто переехал, и про кого можно было бы сказать: "Вас не звали, вы сами приехали, значит, сами врастаете в новую жизнь, как хотите". Это люди, которых пригласили вместе с территориями
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Миллионы украинцев переехали и в Россию, получили гражданство, и в Госдуме профильный комитет по социальной политике рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект о включении стажа работы на Украине в страховой стаж для пенсии. Не все поддерживают эту инициативу.
Рассуждаю на эту тему, Ищенко заявил, что основная проблема связана не с тем, что миллионы переехали и получили гражданство.
"Когда у вас проблема пенсионного обеспечения большого количества людей, это становится социальной проблемой всего государства", отметил эксперт.
Далее он затронул такую тему, как проблема российских граждан на новых территориях.

“Это тоже миллионы. И вот это не те, кто переехал, и про кого можно было бы сказать: "Вас не звали, вы сами приехали, значит, сами врастаете в новую жизнь, как хотите". Это люди, которых пригласили вместе с территориями. Им так сказать нельзя, потому что тогда надо сказать: "Ну хорошо, значит, тогда уходите вместе с территориями, как пришли, так и уходите, с Крымом, с Севастополем, с Херсоном, с Запорожьем, со всем остальным". А они работали на Украине. Они там прожили жизнь, там работали, а теперь они в России”, — описал Ищенко.

По его мнению, это проблема, которую стоит обсуждать с Минфином и с Пенсионным фондом, потому что мало принять закон, на основании которого людям должны будут выплачивать пенсию. Надо еще иметь возможность этой пенсией обеспечить, потому что лучше никаких законов не принимать, чем принять закон, который потом не будет обеспечен финансами, добавил эксперт.
Но если по разные стороны, то я тогда все-таки на стороне экономической прагматики, тогда социальной справедливостью лучше пожертвовать. Честно сказать: "Хотели бы, но не можем".
Найти какие-то другие способы поддержки этих людей на пенсии. Например, принять закон об особом статусе пенсионеров на этих территориях, чтобы они имели возможность получить пенсию чуть выше. То есть по одежке протягивать ножки”, — заключил Ищенко.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала, кто именно желает стать гражданином России и по каким причинам.
“Прежде всего, как бы странно это ни звучало, главная причина переезда людей в Россию — это, например, возвращение наших бывших сограждан, которых во времена Советского Союза увезли за рубеж. Речь идет именно о тех людях, которые не имеют российского гражданства и в принципе его никогда не имели”, — прокомментировала Бутина.
С какими проблемами сталкиваются граждане, желающие жить в России и как меняется их количество в интервью — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит
 
НовостиРоссияУкраинаКрымВладимир ЗеленскийГосдумадеталиукраинцы
 
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