https://ukraina.ru/20241021/1058252578.html

Выборы Санду и референдум о ЕС. Молдавия - против, диаспора - за

Выборы Санду и референдум о ЕС. Молдавия - против, диаспора - за - 21.10.2024 Украина.ру

Выборы Санду и референдум о ЕС. Молдавия - против, диаспора - за

В Молдавии подсчитано почти 100% протоколов на выборах президента страны и референдуме о евроинтеграции. В известной степени их итоги можно назвать сенсационными. Так, главу государства будут выбирать во втором туре, а сторонников и противников курса в ЕС оказалось практически поровну. При этом ход голосования вызвал вопросы

2024-10-21T15:45

2024-10-21T15:45

2024-10-21T15:45

эксклюзив

молдавия

ес

президентские выборы

евроинтеграция

санду майя

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Второму туру - бытьВыборы президента Молдавии прошли в минувшее воскресенье, 20 октября. Параллельно с этим голосованием проводился плебисцист по вопросу о том, поддерживают ли молдаване курс на интеграцию в Евросоюз.Накануне выборов часть экспертов пророчила уверенную победу действующего президента Майи Санду, которую поддерживает проевропейская партия "Действие и солидарность" (PАS). По некоторым прогнозам, она могла набрать более 50% и одержать верх уже в первом туре.В пользу этого сценария играла разобщенность оппозиции, которая не сумела выдвинуть единого сильного кандидата, а также отказ в регистрации со стороны Центризбиркома выдвиженцу оппозиционного блока "Победа" Василию Боле.В итоге победы в первом туре не случилось. После подсчета 98% протоколов, Санду набирает 42,07% голосов.Кто еще вышел во второй турВторое место, по данным ЦИК, занимает представитель партии социалистов Александр Стояногло с 26,27% голосов. Он – уроженец Гагаузии, бывший генпрокурор страны, со скандалом отстраненный от должности в 2021 году. Его обвинили в коррупции и арестовали прямо в здании Генеральной прокуратуры.Оппозиция в лице соцпартии поддержала Стояногло, связав атаку на него с тем, что он как раз и боролся с коррупцией и никаким коррупционером не был, чем мешал Санду и ее ставленникам.Экс-генпрокурор критикует Санду за ее социально-экономическую политику и невнимание к внутренним вопросам. Во внешней политике он выступает за взвешенный курс, заявлял, что не является противником евроинтеграции, но на референдуме бюллетень брать отказался, выразив этим свой протест против действующего президента. Выступает против антироссийских санкций.Третью позицию занял бывший примар (мэр) города Бельцы Ренато Усатый с результатом около 13%. Когда-то он имел бизнес в РФ, после чего вернулся в Молдавию и основал там собственную партию, которая выступала за нейтралитет страны. В 2020 году он уже баллотировался в президенты республики, также замкнув тройку лидеров.На родине политик фигурировал в ряде скандалов и уголовных дел. В 2020 году Россия объявила его в международный розыск. По версии следствия, Усатый входил в преступное сообщество, которое вывело из РФ 500 млрд рублей. После этого молдавский оппозиционер изменил свою риторику, с началом СВО он поддержал Украину и попросил Владимира Путина лишь его и его родителей российского гражданства.Остальные три кандидата набрали не более 5% голосов избирателей.Итоговая явка составила свыше 51%, в голосовании приняли участие 1 562 284 молдаван.Во второй тур выходят Санду и Стояногло, он состоится 3 ноября.Заграница им поможетВ ходе выборов ключевым фактором стало голосование в столице, а также заграницей. После подсчета почти 30% протоколов, Санду опережала Стояногло лишь на 6%. Такие результаты, судя по всему, стали для действующего президента и ее штаба сюрпризом.Санду перенесла свой первый после завершения голосования брифинг, после чего вышла вышла к журналистам и заявила, что Молдавия в последнее время сталкивается с "беспрецедентной атакой на свободу и демократию". По ее словам, в стране якобы действует некая организованная преступная группа.Санду подчеркнула, что свои дальнейшие действия она будет планировать после того, как будут озвучены финальные результаты выборов.Ближе к утру ситуация с подсчетом голосов начала резко меняться. В систему стали поступать протоколы с голосования за границей, главным образом в Европе, а также в Кишиневе. Эти данные и позволили переломить ситуацию.В итоге, к моменту подсчета почти всех протоколов, Санду стала опережать своего ближайшего конкурента на 16%.Эксперты обратили внимание, что голосование в европейских странах не пользовалось большой популярностью, многие участки практически простаивали весь день голосования. Появились версии о возможных фальсификациях и вбросах.При этом в РФ было открыто всего два участка из изначально планировавшихся 29, весь день возле них стояли очереди из желающих проголосовать, хотя в других странах, например в США и Канаде, было разрешено голосовать даже удаленно, по почте. Многие из пришедших проголосовать в Москве не скрывали, что настроены резко против Санду и собираются высказаться против курса в ЕС. На всю Россию молдавский ЦИК отпечатал только 10 тысяч бюллетеней, при этом число проживающих в стране молдаван составляет примерно 400 тысяч человек. Работу этих двух участков даже пришлось продлить на два часа, однако далеко не все успели проголосовать."Реакция евроблюстителей "демократии" на выборы в Молдове позорна – глаза они прикрыли, рты свои заткнули, с совестью расстались... Или как сквозь "игольное ушко" двух избирательных участков пытались "прогнать" полмиллиона избирателей. P.S. Кстати, слово "прогнать" в данном случае ключевое", - привел телеграм-канал ЦИК РФ слова главы российского Центризбиркома Эллы Памфиловой.Еще в ходе подсчета голосов бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин заявили о фальсификациях и призвали остановить подведение итогов.Труднообъяснимыми темпы прироста голосов в пользу Санду назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это вызывает много вопросов.Интеграция за счет уехавшихЧто касается референдума об интеграции с Европейским союзом, то в ходе подсчета с ним произошла такая же метаморфоза, что и с голосованием по президенту. После подведения итогов по первым 20% протоколов, противников курса в ЕС было почти на 10% больше, однако затем соотношение поменялось, выйдя на отметку 50 на 50.По итогам обработки 99,55% протоколов, 50,43% проголосовавших сказали "да" евроинтеграции, 49,57% – против."Внутри страны, без диаспоры, на референдуме люди сказали "нет": 56% на 44%. Эти данные мы с вами увидели около полуночи. Потом начали считать диаспоры", - прокомментировал СМИ молдавский политик Илан Шор.Референдум предполагает, что в случае победы сторонников евроинтеграции, Конституция страны будет дополнена словами о "европейской идентичности" народа Молдавии, интеграция в ЕС закрепляется как стратегический курс государства.Кроме того, появится положение о присоединении к учредительным договорам и актам, изменяющим учредительные договоры ЕС, а также о приоритете актов ЕС над противоречащими им молдавскими законами.Для утверждения этих изменений в Конституцию достаточно простого большинства голосов.После того, как образовался микроскопический перевес в пользу евроинтеграции, Санду заявила, что молдавский народ сделал свой выбор."Голоса граждан за рубежом не позволили украсть европейский выбор Молдовы", - сказала она.Из 35 районов Молдавии лишь в 9 сторонники евроинтеграции набрали большинство, избиратели в остальных высказались против. По сути, итоговый результат сложился только благодаря диаспоре.Этот референдум по большому счету никак не приближают Молдавию ко вступлению в Евросоюз, все решения по этому вопросу будут приниматься исключительно в Брюсселе.Как голосовали регионыГолосование в Молдавии выявило несколько показательных моментов.Так, в Гагаузской автономии, где проживают 135 тысяч человек, после подсчета всех голосов 94,84% избирателей выступили против евроинтеграции.Санду набрала здесь лишь около 2%, заняв пятое место. Первенствовал в этом регионе Стояногло, своего земляка поддержала почти половина голосовавших гагаузов.Любопытны результаты выборов в Приднестровье. Избирательных участков на молдавских выборах в непризнанной республике не открывают, обладатели паспортов Молдавии могут поехать голосовать в населенные пункты, которые примыкают к Приднестровью. В этот раз таких граждан оказалось меньше, чем на выборах, которые проходили в прошлом.Из тех, кто все же проголосовал, более 62% приднестровцев выступили против курса в ЕС. На президентских выборах здесь также первенствовал Стояногло, набравший 35,41%, а Санду – 25,21%.Не смогла действующий глава государства победить и в своем родном Фалештстком районе, там она заняла всего лишь третью строчку, пропустив вперед не только Стояногло, но и Усатого, который занял первое место.Во втором туре Санду призвала избирателей проевропейских кандидатов голосовать за нее. В стане оппозиции также звучат призывы объединиться, только уже против действующего президента. Интрига в президентских выборах в Молдавии сохраняется.О том, что ждет православную церковь в Молдавии - в материале издания Украина.ру Перечеркнуть Россию. Православная церковь в Молдавии может повторить судьбу УПЦ.

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Павел Котов

эксклюзив, молдавия, ес, президентские выборы, евроинтеграция, санду майя