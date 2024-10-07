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Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ

Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ - 07.10.2024 Украина.ру

Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ

Подразделения группировки российских войск "Восток" продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого. Об этом 7 октября сообщило Минобороны РФ

2024-10-07T07:14

2024-10-07T07:14

2024-10-07T07:24

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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают оттеснять врага и развивать успех. Часть из них продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке", - указали в министерстве.Британский эксперт Александр Меркурис считает, что успехи российских военных на поле боя и отказ от урегулирования конфликта на условиях Украины ставят Запад перед тяжелым выбором. По его словам, Западу придется выбирать между эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны или капитуляцией перед Россией, которая продвигается вперед на Украине.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.

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