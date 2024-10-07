Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ
07:14 07.10.2024 (обновлено: 07:24 07.10.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции.
Подразделения группировки российских войск "Восток" продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого. Об этом 7 октября сообщило Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают оттеснять врага и развивать успех. Часть из них продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке", - указали в министерстве.
По его словам, Западу придется выбирать между эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны или капитуляцией перед Россией, которая продвигается вперед на Украине.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.