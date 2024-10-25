https://ukraina.ru/20241025/1058344331.html

Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо

Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо - 25.10.2024 Украина.ру

Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо

У Украины заканчиваются военные ресурсы, и Западу нужно срочно организовывать второй эшелон для сохранения этого конфликта. Молдова для этого подходит лучше всего. Потому что она проводит антироссийскую политику, не являясь членом НАТО. Это позволит Альянсу опять остаться в стороне, если здесь произойдет какое-то обострение.

2024-10-25T05:50

2024-10-25T05:50

2024-10-25T05:50

интервью

молдавия

приднестровье

кишинёв

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выборы

санду майя

общество

румыния

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Так что нынешние президентские выборы для Молдовы – это выбор между войной и миром, считает директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь), доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Игорь, вы ранее говорили, что подтасованные результаты еврореферендума и выборов сделали Майю Санду политическим трупом. А вы не допускаете, что Санду еще может сохранить власть, попытавшись сорвать проведение второго тура с помощью провокаций или подкупив Ренато Усатого, чтобы он отдал ей голоса своих избирателей как во время прошлых выборов?- Теоретически перед угрозой утраты власти Санду может решиться на любую глупость, в том числе на провокацию в отношении Приднестровья. Но если это произойдет, то эта попытка не будет тщательно подготовлена и обернется провалом. А если она обернется провалом, у Санду не останется никаких шансов сохранить президентский пост.Что касается Усатого, то эта угроза более реальна, но я не думаю, что он будет помогать Санду. Когда он ей подыграл четыре года назад, он надеялся получить от нее бонусы – как минимум, участвовать в политических процессах Молдовы. Но он не получил ничего. Санду заплатила ему за это черной неблагодарностью. Поэтому на месте Усатого было бы глупо наступать на одни и те же грабли.В Молдове все видят, что Санду – уходящая фигура. Судя по ее реакциям, она сама это понимает. А с уходящей натурой связываться не захочет никто.У Усатого есть свои политические амбиции. В следующем году в Молдове будут парламентские выборы, и он наверняка хочет в этот парламент попасть со своей партией. Если он поддержит этот уходящий тренд, шансов на успех у него будет гораздо меньше.Да, Усатый – человек несамостоятельный. На него наверняка есть гора компромата. Но даже если он подыграет Санду, не факт, что его избиратели за нее проголосуют. Его электорат – это русскоговорящее население левых взглядов. Для них Санду – неприемлемый вариант.Поэтому я пока не вижу политтехнологических приемов, которые позволили бы Санду остаться президентом. Возможности фальсификации у нее тоже ограничены.Вообще в истории Молдовы еще у правящей партии еще не было столько инструментов для подтасовки результатов голосования. У Санду был актив в виде диаспоры на Западе (это 15% ее электората). Это давала ей возможности манипулировать голосами из тех 15%, кто не пришел на выборы. Участки стояли полупустыми, а явка якобы составила больше 200 тысяч человек. Еще 7-8% она получила на территории самой Молдовы за счет вбросов и административного ресурса.Резюмирую. Результат, который мы увидели в первом туре – это был максимум Санду. Достичь такого же результата во втором туре ей будет трудно хотя бы потому, что в один день со вторым туром уже не будут проводить еврореферендум.- Вы сказали, что если Санду попытается сорвать выборы, то у нее ничего не выйдет. Почему вы думаете, что у нее нет домашних заготовок в виде вооруженных провокаций против Приднестровья или майдана?- Санду не устроит провокацию против Приднестровья хотя бы потому, что военный потенциал Молдовы не позволяет ей давить на Тирасполь самостоятельно. Там есть российские миротворцы и российская армия. В экстренных условиях что-то сделать с ними будет тяжело. А вот майдан в Кишиневе более вероятен.Во-первых, туда можно завезти боевиков из Румынии. Во-вторых, у Санду есть фанатичные сторонники, которые даже при своей малочисленности могут устроить уличные беспорядки.Но надо иметь в виду, что в самом Кишиневе у Санду не так много сторонников. В 2024 году на митинги в ее поддержки выходило меньше людей, чем на празднование 9 мая. Так что шансов на победу такого майдана мало.Вообще ситуация по Молдавии выглядит так. Кишинев настроен проевропейски, пригороды Кишинева придерживаются прорумынских взглядов, а все остальные регионы голосовали не за Санду, и не за евроинтеграцию. Так что попытка майдана может привести не просто к расколу общества, а к гражданскому конфликту в республике. Для действующего режима это будет более губительно, чем признание поражения на президентских выборах.Надо понимать, что Молдова – это парламентская республика. И вопрос о реальной власти будет решаться в следующем году на парламентских выборах.Правящий режим осознает, что поражение на президентских выборах – это начало его конца. Но ускорять свою кончину для них было бы неразумно. У власти в запасе есть еще год. А за год можно много чего успеть сделать.- Вопрос еще в том, есть ли у Стояногло организационные ресурсы, чтобы мобилизовать свой электорат?- Стояногло располагает ресурсом социалистической партии. Первый тур показал, что этот ресурс эффективно работает. Кроме того, вокруг него начинают группироваться все оппоненты Санду, особенно из левого и центристского лагеря.Ион Кику, который призывал голосовать за евроинтеграцию, отказался от поддержки Санду. А это уже прямой сигнал его избирателям, что надо голосовать за Стояногло.Ирина Влах сказала, что еще будет консультироваться со своими избирателями, но, нет сомнений, что они посоветуют ей поддержать Стояногло.Василий Тарлев вообще предложил не признавать итоги референдума и пересчитать голоса. Понятно, что с таким настроем его электорат предпочтут избрать Стояногло.Так что у Стояногло нет проблем с поддержкой в обществе. Тем более, люди после первого тура увидели, что сейчас есть шанс избавиться от ненавистного режима. Они настроены прийти на выборы и сбросить это ярмо.- Если вопрос реальной власти решится на парламентских выборах, что Стояногло в случае своей победы может успеть сделать за этот год в плане избавления Молдавии от этого западно-олигархического ярма?- Самое главное, что он может сделать – не допустить втягивания Молдовы в войну. Это самая большая опасность в предстоящем году.Мы видим, что у Украины заканчиваются военные ресурсы, и Западу нужно срочно организовывать второй эшелон для сохранения этого конфликта. Молдова для этого подходит лучше всего. Потому что она проводит антироссийскую политику, не являясь членом НАТО. Это позволит Альянсу опять остаться в стороне, если здесь произойдет какое-то обострение.Повторюсь, нынешние президентские выборы для Молдовы – это выбор между войной и миром. Сейчас решается, сможет ли Кишинев избежать втягивания в этот кризис. И если в республике поменяется президент, втянуть ее в войну будет крайне проблематично. А если изберут Санду, то вероятность войны резко возрастет. Потому что она будет отработанным материалом, которым не жалко пожертвовать.Этот год будет для Стояногло сложным. Он столкнется с недружественным парламентом, с которым тяжело договариваться. Но у него тоже есть определенные рычаги для сдерживания этих негативных явлений, которые продолжались все эти четыре года.- Не получится ли так, что Украина решит напасть на Приднестровье в порядке самодеятельности под предлогом победы Стояногло? "Страну, которая находится в нашем стратегическом тылу, захватил агент кремля. Это представляет для нас угрозу, поэтому нам нужно провести спецоперацию".- Украина может это говорить, но с точки зрения международного права она все равно будет страной-агрессором, а Киев этого не хочет. Чтобы нанести удар по Приднестровью, им все равно нужна минимальная просьба со стороны Кишинева. Такой просьбы они не получат и будут вынуждены действовать на свой страх и риск. В этом случае они будут мгновенно лишатся международной поддержки. Да и еще неизвестно, как на эту агрессию может ответить Россия.Так что победа Стояногло не приведет к ухудшению обстановки вокруг Приднестровья. Наоборот, только это может гарантировать стабильность в регионе.- А Румыния как сейчас смотрит на всю эту ситуацию?- У Румынии тоже есть свои опасения.Бухарест не хочет втягиваться в войну. Но он связан с Кишиневом рядом соглашений о безопасности. И если Молдова втянется в приднестровский конфликт или в противостояние России, Румынии придется приходить ей на помощь в соответствии с этими союзническими обязательствами.Есть еще один момент. Если Румыния будет втянута в этот конфликт, это не означает, что НАТО должен будет автоматически за нее воевать. Но Запад с большим удовольствием будет оказывать помощь воюющей с Россией Румынией. В Вашингтоне или в Лондоне очень бы обрадовались такому сценарию. Потому что Румыния – не такая маленькая страна, как Молдова. Она обладает гораздо большим потенциалом, который, с точки зрения Запада, должен быть использован для противодействия России, а Запад бы за это не нес никакой ответственности.- Но об этом пока говорить рано, потому до окончания выборов в США на Западе не захотят вступать в жесткую конфронтацию с Россией?- Конечно. США сейчас не до Молдовы. У них пока еще даже нет посла в Кишиневе. В ходе в этой кампании американское посольство не особенно себя афишировало. Мне вообще странно было наблюдать, насколько тихо американцы себя ведут.- Как в этом году Приднестровье будет справляться с социально-экономическими проблемами, пока в Молдавии идет борьба за власть и пока армия России до Одессы еще не дошла?- Если победит Стояногло, Приднестровье нормально переживет этот год, потому что Молдова будет занята внутренними делами. А если Майя Санду сохранит свою власть, боюсь, что Тирасполю надо будет готовиться к худшему. Потому что Кишинев готов к экономическому и энергетическому давлению на ПМР.Напомню, что в 2025 году заканчивается контракт на транзит газа через Украину. И Молдова может манипулировать: давать газ или не давать. Уже это позволит Кишиневу предъявлять политические ультиматумы Приднестровью уже в начале этого года.С другой стороны, Стояноглу заявил, что готов к диалогу к Тирасполю. И если он станет президентом, никакой экономической и энергетической блокады не произойдет.Также о ситуации вокруг Молдавии - в интервью Михаила Амерберга: Пока Майя Санду натягивает сову на глобус, Приднестровье готовится отражать агрессию ВСУ

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, молдавия, приднестровье, кишинёв, ренато усатый, нато, выборы, санду майя, общество, румыния, россия, украина, одесса, энергетика, экономика, запад, сша