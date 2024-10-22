https://ukraina.ru/20241022/1058257007.html

Михаил Амерберг: Пока Майя Санду натягивает сову на глобус, Приднестровье готовится отражать агрессию ВСУ

Михаил Амерберг: Пока Майя Санду натягивает сову на глобус, Приднестровье готовится отражать агрессию ВСУ - 22.10.2024 Украина.ру

Михаил Амерберг: Пока Майя Санду натягивает сову на глобус, Приднестровье готовится отражать агрессию ВСУ

Для Майи Санду был важен именно референдум, а не президентские выборы. Именно еврореферендум был базой, которая позволила бы ее режиму хоть как-то удержать власть. И если Санду сейчас внесет в конституцию результаты этого подтасованного референдума в 51%, это будет преступлением

2024-10-22T06:35

2024-10-22T06:35

2024-10-22T06:35

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молдавия

приднестровье

россия

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Это будет означать, что страна разделена. Ни о каком прозападном курсе Молдовы не может быть и речи, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ прошедшее воскресенье, 20 октября, в Молдавии одновременно прошли президентские выборы и референдум о курсе страны на вступление в Евросоюз, результаты которых можно расценивать как провал официального Кишинева.Если в случае с референдумом молдавским властям за счет "зависшего сайта Центризбиркома" еще удалось нарисовать результат в 51%, то в случае с президентскими выборами это не получилось. Уже 3 ноября состоится второй тур, на котором против Майи Санду выступит Александр Стояногло – бывший генпрокурор Молдавии гагаузского происхождения.При этом до самого голосования большинство экспертов сходилось во мнении, что если Санду не победит в первом туре, то во втором туре она однозначно проиграет, поскольку в таких случаях все голоса автоматически переходят к кандидату от оппозиции.- Михаил, так ли здесь все просто?- Общую ситуацию вы описали правильно, но есть нюансы.Вся эта избирательная кампания ознаменовалась террором правящего режима в отношении оппозиции. После прихода Санду к власти поэтапно были закрыты оппозиционные телеканалы и запрещены оппозиционные партии. Причем конкретным лидерам общественного мнения было запрещено заниматься политикой только потому, что они состояли в партиях, которые впоследствии были запрещены. Нынешняя власть просто-напросто вытерла ноги о конституцию страны. Но все эти нарушения и информационная блокада не спасли режим Санду от таких результатов волеизъявления общества.В этом смысле и голосование на выборах, и голосование на референдуме действительно можно назвать провалом официального Кишинёва.Все четыре года своего нахождения у власти Санду убеждала своих западных кураторов, что в Молдавии подавляющее большинство население поддерживает курс на интеграцию. Западники понимали, что не все так гладко, как она им описывает, но этот результат стал для них шоком.В частности, против курса на евроинтеграцию выступили даже жители Унденского района (на границе с Румынией), который всегда считался прозападным. Что уж говорить о Гагаузии, где 96% населения проголосовали против.Изначально в выборы президента и в референдум были заложены механизмы, которые позволяли фальсифицировать их результаты. В частности – голосование по почте. Во время выборов был доказан инцидент с конкретным человеком, который пришел на избирательный участок, а ему сказали, что он уже якобы проголосовал в Испании. Я уверен, что таких эпизодов было очень много.Санду натягивали голоса как могли. А когда случился провал, мы видели, какая истерика случилась с Санду, которая неоднократно переносила брифинг.- В итоге она вышла на брифинг в 3 часа ночи и заявила, что якобы Россия купила 300 тысяч голосов. Санду откровенно поплыла.- Дело в том, что на тот момент держался очень большой разрыв между теми, кто за и против евроинтеграции (10%). Но когда до окончательного подсчета голосов оставалось не так много протоколов, это разрыв резко сократился. Хотя в любой стране общий исход голосования известен уже после подсчета 87% голосов. Очевидно, что победу у оппозиции просто украли.Есть еще один важный момент. Люди, которые голосовали против евроинтеграции, голосовали против Санду. Да, на выборах кроме Стояногло было еще несколько кандидатов. Но в целом мы можем подсчитать, какой процент манипуляций был и на президентских выборах.- Вопрос в том, что может сделать Санду в таком неадекватном состоянии?- Санду уже заявила, что дождется окончательных результатов выборов.На тот момент она была уверена, что проиграла референдум. Но ей голоса натянули. Поэтому она вышла к прессе и стала делать грозные заявления об украденных голосах. Якобы какая-то преступная группировка захватила в стране власть (имея в виду Илана Шора), поэтому "будут принятые определенные решения". То есть Санду говорила не как президент, а как генпрокурор. То есть она пытается узурпировать власть. Она уже открыто угрожает и молдавскому народу, и оппозиции.Хочу подчеркнуть. Для Санду был важен именно референдум, а не президентские выборы. Было явно понятно, что в первом туре она не победит и что будет второй тур. Но еврореферендум был базой, которая позволила бы ее режиму хоть как-то удержать власть. И если Санду сейчас внесет в конституцию результаты этого подтасованного референдума в 51%, это будет преступлением. Это будет означать, что страна разделена. Ни о каком прозападном курсе Молдовы не может быть и речи.Санду второй тур вообще невыгоден. Ей выборы больше не нужны. Курс на евроинеграцию она наскребла. Второй тур – это риск, что она может проиграть. И сейчас для нее открывается широкое поле для провокации в том числе в отношении Приднестровья, чтобы удержать власть.Еще до выборов полиция и спецслужбы Молдовы вышли с "разоблачениями" о якобы готовящихся массовых беспорядках, предоставив невнятные доказательства о каких-то дронах и лагерях подготовки. Это те же самые методички, которые еще в 2014 году применял режим олиграха Плахотнюка, когда меня тоже арестовали. Тогда тоже показывали горы оружия, которые потом не подтвердились. Та же самая "рука Кремля", точно так же под выборы.Сейчас режим Санду, чтобы не проводить второй тур, может сделать то же самое. Они утверждают, что кого-то уже задержали. Им легко подать информацию: "Мы задержали одну группу, а вторая группа готовит вооруженную провокацию, поэтому второй тур надо перенести из-за террористической опасности".Более того, даже если второй тур состоится, то за это время режим устроит жесточайший террор в отношении оппозиции. Начнутся массовые аресты. Стояногло тоже могут связать с "группой Шора". Они даже могут пообещать провести второй тур в срок, а за несколько дней до него устроить какую-то крупную провокацию и отменить выборы.- По поводу провокаций в отношении Приднестровья. Это что же должна быть за провокация, чтобы все забыли о выборах?- Я не хочу давать подсказки режиму Санду, чтобы самом не стать провокатором. Ведь она может даже наше интервью использовать в своих целях.Санду может заявить, что якобы в Приднестровье прибыли бойцы из ЧВК "Вагнер", которые под руководством российских спецслужбы намерены совершить в Молдове госпереворот. Еще в зоне безопасности в российского миротворца может угодить какой-нибудь дрон. Этого будет достаточно, чтобы обострить ситуацию до предела. Такую провокацию можно осуществить даже в Кишиневе. Неважно, где это будет.Это можно сделать даже во время второго тура, чтобы сразу же закрыть участки.В конце концов, Санду может просто запугать людей: "Если вы пойдете голосовать за европейский выбор, кровавая гэбня начнет вам с беспилотников сбрасывать на головы бомбы". Неспроста они показывали по всем телеканалам какие-то дроны и зажигалки.Повторюсь, Санду уже задействовала все свои административные и информационные ресурсы в первом туре. Ей не помогли даже кандидаты-спойлеры. Октавиан Цыку (отмороженный боксер) и Тудор Ульяновский (про него вообще никто ничего не знает) принесли ей полпроцента. Ей уже натянули сову на глобус: и с выборами, и с референдумом. А у оппозиции есть серьезный запас. Главное, чтобы не было никаких сюрпризов.Да, есть опасения, что Ренато Усатый повторит свой маневр прошлых выборов, когда он призвал своих сторонников голосовать против Игоря Додона, что позволило Санду одержать победу. Но сейчас он поклялся ("даю голову на отсечение"), если он отдаст свои голоса Санду. И даже если сейчас он снова переобуется, сторонники Усатого не послушают его. Потому что накал серьезный.Люди наших взглядов сейчас мобилизуются. Они чувствуют себя обманутыми. И даже в условиях западной оккупации граждане Молдавии дали понять этой желтой плесени, что они не считают себя румынами, что они хотят дружить с Россией и что они за достойное будущее своей страны.- Допустим, все пройдет спокойно и президентом станет Стояногло. Он уже заявил, что в случае своего избрания первым делом поедет в Приднестровье. Сможет ли он бороться с этой западной оккупацией Молдавии? Есть ли опасность, что он повторит судьбу Зеленского, который тоже обещал договориться с Донбассом, а в итоге втянул Украину в войну?- У президента в Молдавии нет столько полномочий. Все решают результаты парламентских выборов и пост премьер-министра. Даже если Стояногло одержит победу, он будет максимально ограничен нынешней властью. Это у них сейчас Санду решает все, потому что у нее полная поддержка Запада.Более того, в случае победы Стояногло наверняка следует ожидать агрессивной реакции Украины и Запада. Несмотря на то, что без парламента он не сможет ни на что влиять.Тем не менее, в любом случае должны стремиться к победе оппозиционных сил. Хотя бы ради морального фактора.- То есть Украина может использовать победу Стояногло в качестве предлога для нападения на Приднестровье? "Страну, которая находится в тылу у Одессы, захватил пророссийский кандидат, поэтому мы должны ликвидировать эту угрозу".- Конечно. Это будет одним из аргументов за то, чтобы проводить "специальную военную операцию" в Приднестровье. Так что здесь палка о двух концах.Повторюсь, у режима Санду уже есть какие-то заготовки провокаций с дронами, задержанными группами и тренировочными лагерями. Все это они будут увязывать по линии "Россия-Приднестровье", которые выльются в конкретные процессуальные последствия для оппозиции.Пугать людей будут очень серьезно.- Вы в прошлый раз отмечали, что в Приднестровье наконец-то начали проводить учения в целях подготовки к отражению вооруженной агрессии. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Если об этом можно говорить.- В Приднестровье действительно происходят определенные изменения в сфере безопасности.Почему режим Санду сейчас так зациклился на теме провокации с дронами? Потому что сейчас в ПМР создают флот ударных и защитных БПЛА. "В Приднестровье это есть, мы этих людей задержали, готовится провокация, переносим выборы".Понятно, что человеческие и технические ресурсы Тирасполя ограничены. Вооружение все советское, чего-то современного нет. Мотивации у людей на службе хватает, но во всех структурах есть слабые звенья, на которые спецслужбы Украины и Молдовы оказывают различные формы давления. Да и общество все равно ощущает себя в некоей ловушке, потому что нет связи с большой землей.В этой ситуации не все примут серьезное решение драться до конца. Это надо учитывать. Надо быть готовыми ко всему.- Последний вопрос будет по поводу граждан Молдавии, которые массово приходили на голосование в Москве? Речь идет о выходцах из Приднестровья или из самой Молдовы? И как они дальше видят развитие отношений в треугольнике "Россия-Приднестровье-Молдавия"?- Мы же с вами не отметили очень важный момент, с которого следовало бы начать.В России было открыто всего два избирательных участка в одном здании – в консульстве Республики Молдовы в Москве. А в Европе было открыто больше 300 участков. Причем мы видели кадры, что во время голосования эти участки пустовали. Хотя на прошлых выборах там был ажиотаж с танцами. Там людей, не скрывая, привозили на автобусах.Видимо, диаспоре дали команду голосовать по почте, чтобы иметь больше возможностей для фальсификации.Зато в Москве вы видели огромное количество людей. В отличие от прошлых выборов, когда в России – наоборот, было пассивное голосование со стороны российской диаспоры. Но даже это не повлияло бы на ситуацию, потому что на Россию было выделено всего 10 тысяч бюллетеней.Хочу подчеркнуть. В РФ проживает около 500 тысяч граждан Молдовы. И все они были лишены права голоса. Только по этой причине эти выборы можно считать незаконными.Я не проводил социологический опрос среди тех, кто стоял в очереди. Но в самом Приднестровье проживает меньше 500 тысяч человек. Тут не так много людей. Наверное, в большинстве своем это выходцы из самой Молдовы, которые в разное время уехали на территорию РФ.- Резюмируем. Против Майи Санду выступают 500 тысяч граждан Молдавии в РФ, жители Приднестровья и какая-то часть жителей в самой Республике Молдова. Выходит, у нас с общественной поддержкой там все не так плохо.- С общественной поддержкой у нас все хорошо. У нас все плохо с самим режимом Санду, который действует репрессивными методами.Повторюсь, Санду действительно может пойти по пути Зеленского. Потому что методички одни и те же. Она может устроить провокацию и перенести выборы на весну, а потом окончательно закрутить гайки.Подробнее об обсуждаемой теме - в материале Павла Котова: Выборы Санду и референдум о ЕС. Молдавия - против, диаспора - за

https://ukraina.ru/20240917/1057477948.html

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интервью, молдавия, приднестровье, россия, ренато усатый, владимир зеленский, владимир плахотнюк, ес, вооруженные силы украины, сво, выборы, санду майя, дроны