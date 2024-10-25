Планы по отлову мужчин не выполняются: журналист рассказал, кого будут "выгребать на фронт" на Украине
Чтобы получить помощь Запада и наполнять войска хоть кем-то, украинские власти будут вынуждены снижать мобилизационный возраст. Также противник рассматривает вопрос о частичной мобилизации женщин. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас на Украине поднимается тема мобилизации молодежи от 25 до 18 лет и пересмотра критериев брони, подготовка к этому уже идет. Киевский режим уже "открыл окно Овертона", чтобы общество с этим смирилось, сказал эксперт.
Наверняка Украина снизит до 20 лет мобилизационный возраст. Также противник рассматривает вопрос о частичной мобилизации женщин, отметил журналист.
"Другое дело, что все эти мобилизационные категории постепенно выгребаются, а набирать новых людей становится все сложнее: планы по отлову мужчин не выполняются, а отловленные потом разбегаются под Угледаром", — подчеркнул Рожин.
По мнению эксперта, чтобы получить помощь Запада и наполнять войска хоть кем-то, украинские власти будут вынуждены снижать мобилизационный возраст.
Понятно, что лица младше 25 лет не будут больше мотивированы, чем лица старше 25 лет. Потому что с 18 лет можно было пойти добровольцем на фронт, а добровольно эти люди не пошли, сказал он.
"Чем больше киевский режим будет выгребать сейчас людей, тем глубже будет демографическая яма на территориях, которые останутся от Украины после войны", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
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