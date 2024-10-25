Планы по отлову мужчин не выполняются: журналист рассказал, кого будут "выгребать на фронт" на Украине - 25.10.2024 Украина.ру
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Планы по отлову мужчин не выполняются: журналист рассказал, кого будут "выгребать на фронт" на Украине
Планы по отлову мужчин не выполняются: журналист рассказал, кого будут "выгребать на фронт" на Украине - 25.10.2024 Украина.ру
Планы по отлову мужчин не выполняются: журналист рассказал, кого будут "выгребать на фронт" на Украине
Чтобы получить помощь Запада и наполнять войска хоть кем-то, украинские власти будут вынуждены снижать мобилизационный возраст. Также противник рассматривает вопрос о частичной мобилизации женщин. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-25T05:45
2024-10-25T05:45
новости
украина
запад
борис рожин
всу
мобилизация
украинская армия
доброволец
детали
мотивация
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Сейчас на Украине поднимается тема мобилизации молодежи от 25 до 18 лет и пересмотра критериев брони, подготовка к этому уже идет. Киевский режим уже "открыл окно Овертона", чтобы общество с этим смирилось, сказал эксперт.Наверняка Украина снизит до 20 лет мобилизационный возраст. Также противник рассматривает вопрос о частичной мобилизации женщин, отметил журналист.По мнению эксперта, чтобы получить помощь Запада и наполнять войска хоть кем-то, украинские власти будут вынуждены снижать мобилизационный возраст. Понятно, что лица младше 25 лет не будут больше мотивированы, чем лица старше 25 лет. Потому что с 18 лет можно было пойти добровольцем на фронт, а добровольно эти люди не пошли, сказал он."Чем больше киевский режим будет выгребать сейчас людей, тем глубже будет демографическая яма на территориях, которые останутся от Украины после войны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему использование бронетехники в распутицу обернулось самоубийством для ВСУ — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запад, борис рожин, всу, мобилизация, украинская армия, доброволец, детали, мотивация, сво, спецоперация, война
Новости, Украина, Запад, Борис Рожин, ВСУ, мобилизация, украинская армия, доброволец, детали, мотивация, СВО, Спецоперация, война

Планы по отлову мужчин не выполняются: журналист рассказал, кого будут "выгребать на фронт" на Украине

05:45 25.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Чтобы получить помощь Запада и наполнять войска хоть кем-то, украинские власти будут вынуждены снижать мобилизационный возраст. Также противник рассматривает вопрос о частичной мобилизации женщин. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас на Украине поднимается тема мобилизации молодежи от 25 до 18 лет и пересмотра критериев брони, подготовка к этому уже идет. Киевский режим уже "открыл окно Овертона", чтобы общество с этим смирилось, сказал эксперт.
Наверняка Украина снизит до 20 лет мобилизационный возраст. Также противник рассматривает вопрос о частичной мобилизации женщин, отметил журналист.
"Другое дело, что все эти мобилизационные категории постепенно выгребаются, а набирать новых людей становится все сложнее: планы по отлову мужчин не выполняются, а отловленные потом разбегаются под Угледаром", — подчеркнул Рожин.
По мнению эксперта, чтобы получить помощь Запада и наполнять войска хоть кем-то, украинские власти будут вынуждены снижать мобилизационный возраст.
Понятно, что лица младше 25 лет не будут больше мотивированы, чем лица старше 25 лет. Потому что с 18 лет можно было пойти добровольцем на фронт, а добровольно эти люди не пошли, сказал он.
"Чем больше киевский режим будет выгребать сейчас людей, тем глубже будет демографическая яма на территориях, которые останутся от Украины после войны", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О том, почему использование бронетехники в распутицу обернулось самоубийством для ВСУ — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вчера, 17:04
Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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