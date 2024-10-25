https://ukraina.ru/20241025/1058340749.html

Вадим Трухачев о том, почему у Орбана конфликт с Европой и США и чего он хочет

Вадим Трухачев о том, почему у Орбана конфликт с Европой и США и чего он хочет - 25.10.2024 Украина.ру

Вадим Трухачев о том, почему у Орбана конфликт с Европой и США и чего он хочет

Венгры, с их точки зрения, находятся в неестественных границах. Эти границы должны быть шире. Но собирают не все, что когда-то входило в Венгерское королевство, а то, где живут этнические венгры. Славянская часть Закарпатья их не интересует.

2024-10-25T05:35

2024-10-25T05:35

2024-10-25T05:35

интервью

венгрия

украина

закарпатье

виктор орбан

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европарламент

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в годовщину Венгерского восстания выступил с антиевропейской речью. По его словам, Брюссель хочет избавиться от национального правительства Венгрии и повесить на шею стране марионеточное правительство. Поэтому стоит вопрос, подчинятся ли венгры воле европейских бюрократов или ответят, как в 1956 году.- Вадим Вадимович, противостояние Орбана и Евросоюза достигает пиковой точки?- Нет. У Венгрии через полтора года выборы, там будет пиковая точка.- А насколько сложная ситуация для Орбана во внутренней политике, учитывая, что оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром обогнала его партию "Фидес" по популярности среди избирателей по итогам опроса?- Уже выборы в Европарламент показали, что его поддержка 45%, у разного рода атлантических партий 48%. И лишь за счет того, что оставшиеся 7% имели радикальные евроскептики из "Нашей Родины", которые говорят, что Венгрия — это часть тюркского мира, можно говорить о том, что условные евроскептические силы преобладают.Орбан в одиночку имеет большинство только потому, что большинство депутатов избирается не по партийным спискам, а по округам.И Будапешт настроен очень оппозиционно по отношению к Орбану. Это для него дополнительная проблема.- Жители Венгрии связывают экономические проблемы с пребыванием в Евросоюзе или с деятельностью нынешнего Кабмина?- Раскол по линии столица-провинция очень существенный. В столице больше кивают на Орбана. В провинции – на Евросоюз. И эти симпатии не из экономики вытекают, а из политических предпочтений.- Петер Мадьяр тоже апеллировал к венгерской истории и заявил, что ""у нас всё ещё есть лидеры, которые обвиняют другие нации в том, что они защищают себя от нападения тех же самых русских, которые пытали и убили сотни борцов за свободу Венгрии в 1956 году". Кому больше играют на руку такие исторические параллели – власти или оппозиции?- Каждый воспринимает их в меру своей испорченности. Но нам надо понимать, что в отличие от соседней Словакии, где процент русофилов более-менее существенный, в Венгрии их кот наплакал. В ныне русофобской Чехии русофилов значительно больше, чем в Венгрии. Поэтому Мадьяр знал, куда бил.Мадьяр говорит о связи с войной на Украине, но посмотрим, как он будет раскручивать сюжет с закарпатскими венграми. Потому что без слов о защите венгров на Украине, а заодно в Румынии и Словакии, в меньшей степени в Сербии, он не вылезет. Но думаю, что в своей программе он это отметит.- Еще одно любопытное высказывание Орбана. Он опасается, что после якобы возможной победы Украины на восточном фронте ВСУ заменят американцев в деле защиты безопасности Европы. По его словам, "венгры очнутся с фактом, что в Венгрии снова дислоцируются славянские солдаты с востока". Этот фактор страха перед угрозой с востока в венгерском обществе присутствует?- Нет, их интересует только чтобы юго-запад Закарпатья воссоединился с родиной. Страха перед Украиной, как перед государством, в Венгрии нет.- Как бы вы оценили деятельность Орбана как миротворца в украинском конфликте?- Он решает прежде всего свою внутреннюю задачу. Мы ищем что-то глобальное, а он с помощью глобальной игры решает внутреннюю задачу. Прежде всего в противостоянии с ЕС. Он ищет точки опоры за пределами ЕС в отношениях с Китаем. Он говорит в унисон с Китаем по вопросам Украины.В меньшей степени это касается Турции и России. Нас он использует для того, чтобы укрепить свое положение внутри страны, в Европе. Будучи венгерским националистом в хорошем смысле он ищет возможность вернуть юго-запад Закарпатья, только Берегово с окрестностями, там, где компактно живут венгры. Все остальное для него это оформление.- Возвращение Закарпатья — это национальная идея Венгрии сейчас?- Для части венгров это, безусловно, так. И в играх с присоединением Молдавии к Румынии у Орбана есть свой гешефт.- Какой же?- В тот же день, когда Молдавия объявит о присоединении к Румынии, Венгрия предъявит территориальные претензии к Румынии.С Сербией и Словакией дохлый номер. Там невозможно подкопаться никак. Венгров в Словакии быть не должно. Их только благодаря Советскому Союзу оттуда не выселили. И с Украиной сложнее, а к Румынии подкопаться можно.Венгры, с их точки зрения, находятся в неестественных границах. Эти границы должны быть шире. Но собирать не все, что когда-то входило в Венгерское королевство, а то, где живут этнические венгры. Славянская часть Закарпатья их не интересует.О деструктивной деятельности Запада Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада

https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html

https://ukraina.ru/20241024/1058320502.html

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интервью, венгрия, украина, закарпатье, виктор орбан, ес, украина.ру, европарламент