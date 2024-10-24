Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058315111.html
Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада
Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада - 24.10.2024 Украина.ру
Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада
Результаты прошедших 20 октября 2024 года в Молдавии выборов президента и референдума об ее европейской судьбе (интеграция в ЕС или нет) вопреки бытующим мнениям нельзя назвать антироссийскими. Они -- однозначно антимолдавские. Но ощущать послевкусие будет Россия.
2024-10-24T05:50
2024-10-24T05:50
россия
молдавия
украина
виктор янукович
леонид кучма
виктор ющенко
ес
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058314990_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_ff398d9bb5f4dbc5079998194d2931df.jpg
Потому что курс на ЕС, определенный минимальным перевесом голосовавших за это, грозит самой молдавской государственности. В один прекрасный момент она может проснуться частью "Великой Румынии", где в Бухаресте полным полно "юнионистов-объединителей" из числа геополитических городских сумасшедших, на полном серьезе бредящих собиранием "всех румынских земель". В том числе и тех, которые уже были российскими (та же Южная Бессарабия в доживающей свой век Украине).Голосование за европейский референдум в пропорции 50 на 50 говорит о том, что Молдавия расколота пополам. И это так и есть. Линия раскола уже рвёт эта страну на части. В Молдавии уже есть практически независимая от нее Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), отделенная Днестром, и Гагауз Ери, автономия, населенная гагаузами и ориентированная на РоссиюИ уж точно Молдавии грозит потеря собственной идентичности. Ею уже руководит президент – гражданка Румынии, которая запретила язык молдавский, назвав его румынским, а самих молдаван – румынами, что противоречит исторической правде: когда Молдавское княжество наряду с Валахией (другое Дунайское княжество) уже вовсю "шуршало" на карте Европы в прошлые века, "румынская идея" шла вприкуску к мамалыге при пьянках не в меру умничающих будущих "румынских" интеллектуалов (уже смешно, да?).Только в 1881 году Румыния стала независимым королевством под властью немецкой (швабской) династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов. Тогда и начали набухать, как детская свинка под подбородком, "великорумынские" амбиции.Сейчас президент Молдавии Майя Санду прошла во второй тур, и ее кураторы сделают все, чтобы фальсифицировать конечный результат президентской гонки и обеспечить ее пребывание у власти. Но для Молдавии это может означать начало фактического раскола по всем указанным выше линиям разлома. Особенно если Россия постарается и поможет своим симпатикам в регионе. Например, разъяснит всем, в первую очередь Кишиневу и Киеву, что она сделает с теми, кто вооруженным путем попытается ликвидировать ПРМ или Гагауз Ери.И другой вариант развития событий: если во втором туре Санду не победит, то Молдавию вполне может разорвать практически неизбежная "цветная революция" --политтехнологичное действо, многократно апробированное Западом в других странах и призванное использовать недовольство результатами выборов для смены власти банальным госпереворотом, закамуфлированным под "народные чаяния".Вспомните "оранжевый майдан" в Украине в 2004-2005 годах, который выдали за протест народа и вынудили трусливых президента Леонида Кучму и его наперсника и экс-премьера Виктора Януковича отказаться от победы на выборах. И определить в президенты на целую "пятилетку безумия" (2005-2010 годы) Виктора Ющенко. Как бы на всю больную голову "прозападного", в противовес "пророссийскому" Януковичу."Цветные революции" стали испытанным и крайне надежным инструментом Запада в переформатировании властей в нужных ему странах на бывшем постсоциалистическом пространстве и в странах так называемого третьего мира.Началось в Сербии (тогда это была Югославия из Сербии и Черногории) в 2000 году, где в результате "бульдозерной революции" свергли президента Слободана Милошевича и водрузили на его место безвольную, но как бы демократичную марионетку Воислава Коштуницу. Кто помнит сегодня, где этот смешной персонаж, но трагедия Сербии продолжается до сих пор – ее рвут на части, давят и качают, чтобы сломать и окончательно загнать в послушное и безропотное прозападное евростадо, дистиллированное политически.Потом настал черед постсоветского пространства. Сегодня подсчитано, что "цветняки" состоялись в 9 из 15 стран, образовавшихся на осколках СССР. В пяти случаях они увенчались успехом -- в Киргизии, Армении, Грузии, Молдове и Украине. Здесь произошла смена власти. Причем в Киргизии было три "цветных революции", в Украине и Армении – по две. И даже в Молдавии в 2009 году была одна – "сиреневая", которая привела к переформатированию власти -- правительства и парламента.В четырех случаях власти остаться у руля – в Узбекистане, Россия ("болотные протесты"), Беларуси (2020-2021) и Казахстане (2022).Следовательно, Молдавия сегодня уже "беременна" очередным "цветняком", с последствиями которого, повторяю, и может иметь дело Россия. Москве придется это делать, если она хочет сохранить влияние и статус защитника русского мира в регионе и вообще в мире.И точно такая же картина складывается в Грузии, где 26 октября сего года состоятся парламентские выборы, на которых прозападная оппозиция, ведомая действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили (французской грузинкой, как в Молдавии президент Санду – румынская молдаванка), готовится свергнуть правительство партии "Грузинская мечта" и вернуть страну в славные времена Михо Саакашвили. Это когда Грузия семимильно шагала на Запад и даже в 2008 году побывала в его руках военным орудием против России. Как с 2022 года по этом пути идет Украина, стараясь нанести "стратегическое поражение" России на полях СВО.Но дальше на 26 января 2025 года уже назначены президентские выборы в Белоруссии, а значит, появляется еще одна потенциальная горячая точка противостояния, нестабильности и напряженности. Повод – как президентские выборы в 2020 году.Почему же так все повторяется?Во-первых, потому, что по-прежнему сказывается главный просчет российской политики на постсоветском пространстве – желание работать с политическими элитами и бизнес-сообществом и неумение (или высокомерное нежелание?) работать с народными массами. Широкими или не широкими, не важно -- с любыми, но особенно с молодежью, которая вступает во взрослую жизнь, будучи охваченной прозападными настроениями, идеями, увлечениями и устремлениями. Россия не умела, да и сейчас плохо умеет работать с так называемой "мягкой силой" -- непрямым воздействием на общественное сознание другой страны.Если анализировать украинский опыт, то Россия в этой республике всегда старалась привязать к своей колеснице политиков и бизнесменов, включая олигархов. Их, грубо говоря, покупали, может, и не всегда деньгами, но однозначно обещаниями, политико-дипломатической лестью, дешевыми энергоносителями, выгодными контрактами то да се. Как однажды сказал президент России Владимир Путин, только преференций в виде дешевых энергоносителей Украина от России получила за все время миллиардов на 200. Это сумасшедшие деньги.А вот небезызвестная "мать европмайдана-2014" из Госдепа США Виктория Нуланд, кормившая погромщиков гамбургерами на майдана Независимости в Киеве во время госпереворота, сообщила, что ее страна в победу демократии в Украине вложила 5 млрд. долл. Это ложь, конечно. США в переформатирование под госпереворот вложили значительно больше. Но все равно это много меньше российских подарков. В лучшем случае, на порядок, а то и во много десятков раз.А все потому, что подходы к обработке страны и народа были принципиально разные. Россия покупала украинскую горе-элиту (как, впрочем, и элиту в любой другой стране) в надежде, что та никуда не денется и приведет ей людей на веревочке, а страну принесет на блюдечке с голубой каемочкой.А вот американцы вкладывали в обработку простых людей. В воспитание нужных настроений и кадров с младых ногтей, начиная чуть ли не с детских садиков, окучивая школы и вузы, перекупая и переформатируя СМИ, общественные организации, клубы по интересам и т. д.Условно говоря, россияне покупали элиту, чтобы получить народ, а американцы покупали и воспитывали народ, чтобы тот дал им нужную элиту. И сегодня американцы в Украине выиграли – там правят их так называемые грантоеды-соросята, которые никогда не думали даже, что можно отстаивать национальные интересы Украины, а не Запада и не западных грантодателей, благодетелей и спонсоров.Вот и вся разница, которая привела к таким сокрушительным для России последствиям в Украине: очень много украинцев ожесточенно воюют сегодня с российской армией, очень медленно освобождаясь от морока обмана и наваждения, русофобского воспитания и такой же идеологической обработки.Во-вторых, у России пока туговато с идеями, которые можно и нужно было бы прививать и распространять и дома, и в окружающем пространстве, демонстрируя более привлекательную перспективу в первую очередь молодым. В России пока нет даже целостной, аргументированно и проработанной теоретически идеологии, которая рассказывала и рисовала бы самим россиянам их образ будущего. Не сиюминутное чавканье у корыта которое должно быть наполнено (это тоже очень важно), а понимание, что же они строят, куда идут и куда в конце концов могут прийти, чтобы жить безопасно, спокойно и, не исключено, даже счастливо.В "лихие 90-ые", отказываясь от тягостной и обязательной коммунистической идеологии, руководители России, ее стратеги и тактики вместе с грязной водой идеологического оболванивания выплеснули и ребенка – понимание, как построить или хотя бы обозначить счастливую страну, удобную и комфортную для всех.Сейчас все признают это просчет, стенают о том, как плохо жить и развиваться без идеологии, но прежний страх перед бывшим коммунистическим монстром духовного и нравственного подавления не дает возможности что-то предпринять и исправить положение – осветить и обозначить путь ориентирами.А США как мнили себя как градом на холме и олицетворением демократии и гуманизма, как и навязывали этот образ человечеству, так и продолжают это делать. Фарисейски, абсолютно лживо и фальшиво это у них получается. Многие это понимают, но инерция восприятия продолжает работать. И сбивать с толку молодых, которые ищут духовную опору. В том числе и на пути в политику.Сегодня ситуация меняется. Россия встала в авангарде борьбы за многополярный мир с единой и неделимой безопасностью для всех, с равными правами в сотрудничестве, с подлинной демократией, с отказом от неоколониальных поползновений "золотого миллиарда" и "цветущего сада" на остальные дикие "джунгли", с преданностью традиционным ценностям и правам человека.Это и есть та идеология, которой нужно "заражать" молодежь, импортировать и пропагандировать по всему миру как мягкую силу.А как получится, посмотрим уже во втором туре президентских выборов в Молдавии и сразу после них. И для этой страны, и для всей Европы, и для России это еще один вызов…Более подробно об особенностях президентских выборов в Молдавии - в статье Михаила Павлива "Молдавия - цэ Украина"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
россия
молдавия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058314990_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_99b610c078a54f8bac47042ba4bdb16f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, молдавия, украина, виктор янукович, леонид кучма, виктор ющенко, ес, мнения
Россия, Молдавия, Украина, Виктор Янукович, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, ЕС, Мнения

Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада

05:50 24.10.2024
 
Антироссийский митинг
Антироссийский митинг
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Результаты прошедших 20 октября 2024 года в Молдавии выборов президента и референдума об ее европейской судьбе (интеграция в ЕС или нет) вопреки бытующим мнениям нельзя назвать антироссийскими. Они -- однозначно антимолдавские. Но ощущать послевкусие будет Россия.
Потому что курс на ЕС, определенный минимальным перевесом голосовавших за это, грозит самой молдавской государственности. В один прекрасный момент она может проснуться частью "Великой Румынии", где в Бухаресте полным полно "юнионистов-объединителей" из числа геополитических городских сумасшедших, на полном серьезе бредящих собиранием "всех румынских земель". В том числе и тех, которые уже были российскими (та же Южная Бессарабия в доживающей свой век Украине).
Голосование за европейский референдум в пропорции 50 на 50 говорит о том, что Молдавия расколота пополам. И это так и есть. Линия раскола уже рвёт эта страну на части. В Молдавии уже есть практически независимая от нее Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), отделенная Днестром, и Гагауз Ери, автономия, населенная гагаузами и ориентированная на Россию
И уж точно Молдавии грозит потеря собственной идентичности. Ею уже руководит президент – гражданка Румынии, которая запретила язык молдавский, назвав его румынским, а самих молдаван – румынами, что противоречит исторической правде: когда Молдавское княжество наряду с Валахией (другое Дунайское княжество) уже вовсю "шуршало" на карте Европы в прошлые века, "румынская идея" шла вприкуску к мамалыге при пьянках не в меру умничающих будущих "румынских" интеллектуалов (уже смешно, да?).
Только в 1881 году Румыния стала независимым королевством под властью немецкой (швабской) династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов. Тогда и начали набухать, как детская свинка под подбородком, "великорумынские" амбиции.
Сейчас президент Молдавии Майя Санду прошла во второй тур, и ее кураторы сделают все, чтобы фальсифицировать конечный результат президентской гонки и обеспечить ее пребывание у власти. Но для Молдавии это может означать начало фактического раскола по всем указанным выше линиям разлома. Особенно если Россия постарается и поможет своим симпатикам в регионе. Например, разъяснит всем, в первую очередь Кишиневу и Киеву, что она сделает с теми, кто вооруженным путем попытается ликвидировать ПРМ или Гагауз Ери.
И другой вариант развития событий: если во втором туре Санду не победит, то Молдавию вполне может разорвать практически неизбежная "цветная революция" --политтехнологичное действо, многократно апробированное Западом в других странах и призванное использовать недовольство результатами выборов для смены власти банальным госпереворотом, закамуфлированным под "народные чаяния".
Вспомните "оранжевый майдан" в Украине в 2004-2005 годах, который выдали за протест народа и вынудили трусливых президента Леонида Кучму и его наперсника и экс-премьера Виктора Януковича отказаться от победы на выборах. И определить в президенты на целую "пятилетку безумия" (2005-2010 годы) Виктора Ющенко. Как бы на всю больную голову "прозападного", в противовес "пророссийскому" Януковичу.
"Цветные революции" стали испытанным и крайне надежным инструментом Запада в переформатировании властей в нужных ему странах на бывшем постсоциалистическом пространстве и в странах так называемого третьего мира.
Началось в Сербии (тогда это была Югославия из Сербии и Черногории) в 2000 году, где в результате "бульдозерной революции" свергли президента Слободана Милошевича и водрузили на его место безвольную, но как бы демократичную марионетку Воислава Коштуницу. Кто помнит сегодня, где этот смешной персонаж, но трагедия Сербии продолжается до сих пор – ее рвут на части, давят и качают, чтобы сломать и окончательно загнать в послушное и безропотное прозападное евростадо, дистиллированное политически.
Потом настал черед постсоветского пространства. Сегодня подсчитано, что "цветняки" состоялись в 9 из 15 стран, образовавшихся на осколках СССР. В пяти случаях они увенчались успехом -- в Киргизии, Армении, Грузии, Молдове и Украине. Здесь произошла смена власти. Причем в Киргизии было три "цветных революции", в Украине и Армении – по две. И даже в Молдавии в 2009 году была одна – "сиреневая", которая привела к переформатированию власти -- правительства и парламента.
В четырех случаях власти остаться у руля – в Узбекистане, Россия ("болотные протесты"), Беларуси (2020-2021) и Казахстане (2022).
Следовательно, Молдавия сегодня уже "беременна" очередным "цветняком", с последствиями которого, повторяю, и может иметь дело Россия. Москве придется это делать, если она хочет сохранить влияние и статус защитника русского мира в регионе и вообще в мире.
И точно такая же картина складывается в Грузии, где 26 октября сего года состоятся парламентские выборы, на которых прозападная оппозиция, ведомая действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили (французской грузинкой, как в Молдавии президент Санду – румынская молдаванка), готовится свергнуть правительство партии "Грузинская мечта" и вернуть страну в славные времена Михо Саакашвили. Это когда Грузия семимильно шагала на Запад и даже в 2008 году побывала в его руках военным орудием против России. Как с 2022 года по этом пути идет Украина, стараясь нанести "стратегическое поражение" России на полях СВО.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но дальше на 26 января 2025 года уже назначены президентские выборы в Белоруссии, а значит, появляется еще одна потенциальная горячая точка противостояния, нестабильности и напряженности. Повод – как президентские выборы в 2020 году.
Почему же так все повторяется?
Во-первых, потому, что по-прежнему сказывается главный просчет российской политики на постсоветском пространстве – желание работать с политическими элитами и бизнес-сообществом и неумение (или высокомерное нежелание?) работать с народными массами. Широкими или не широкими, не важно -- с любыми, но особенно с молодежью, которая вступает во взрослую жизнь, будучи охваченной прозападными настроениями, идеями, увлечениями и устремлениями. Россия не умела, да и сейчас плохо умеет работать с так называемой "мягкой силой" -- непрямым воздействием на общественное сознание другой страны.
Если анализировать украинский опыт, то Россия в этой республике всегда старалась привязать к своей колеснице политиков и бизнесменов, включая олигархов. Их, грубо говоря, покупали, может, и не всегда деньгами, но однозначно обещаниями, политико-дипломатической лестью, дешевыми энергоносителями, выгодными контрактами то да се. Как однажды сказал президент России Владимир Путин, только преференций в виде дешевых энергоносителей Украина от России получила за все время миллиардов на 200. Это сумасшедшие деньги.
А вот небезызвестная "мать европмайдана-2014" из Госдепа США Виктория Нуланд, кормившая погромщиков гамбургерами на майдана Независимости в Киеве во время госпереворота, сообщила, что ее страна в победу демократии в Украине вложила 5 млрд. долл. Это ложь, конечно. США в переформатирование под госпереворот вложили значительно больше. Но все равно это много меньше российских подарков. В лучшем случае, на порядок, а то и во много десятков раз.
А все потому, что подходы к обработке страны и народа были принципиально разные. Россия покупала украинскую горе-элиту (как, впрочем, и элиту в любой другой стране) в надежде, что та никуда не денется и приведет ей людей на веревочке, а страну принесет на блюдечке с голубой каемочкой.
А вот американцы вкладывали в обработку простых людей. В воспитание нужных настроений и кадров с младых ногтей, начиная чуть ли не с детских садиков, окучивая школы и вузы, перекупая и переформатируя СМИ, общественные организации, клубы по интересам и т. д.
Условно говоря, россияне покупали элиту, чтобы получить народ, а американцы покупали и воспитывали народ, чтобы тот дал им нужную элиту. И сегодня американцы в Украине выиграли – там правят их так называемые грантоеды-соросята, которые никогда не думали даже, что можно отстаивать национальные интересы Украины, а не Запада и не западных грантодателей, благодетелей и спонсоров.
Вот и вся разница, которая привела к таким сокрушительным для России последствиям в Украине: очень много украинцев ожесточенно воюют сегодня с российской армией, очень медленно освобождаясь от морока обмана и наваждения, русофобского воспитания и такой же идеологической обработки.
Во-вторых, у России пока туговато с идеями, которые можно и нужно было бы прививать и распространять и дома, и в окружающем пространстве, демонстрируя более привлекательную перспективу в первую очередь молодым. В России пока нет даже целостной, аргументированно и проработанной теоретически идеологии, которая рассказывала и рисовала бы самим россиянам их образ будущего. Не сиюминутное чавканье у корыта которое должно быть наполнено (это тоже очень важно), а понимание, что же они строят, куда идут и куда в конце концов могут прийти, чтобы жить безопасно, спокойно и, не исключено, даже счастливо.
В "лихие 90-ые", отказываясь от тягостной и обязательной коммунистической идеологии, руководители России, ее стратеги и тактики вместе с грязной водой идеологического оболванивания выплеснули и ребенка – понимание, как построить или хотя бы обозначить счастливую страну, удобную и комфортную для всех.
Сейчас все признают это просчет, стенают о том, как плохо жить и развиваться без идеологии, но прежний страх перед бывшим коммунистическим монстром духовного и нравственного подавления не дает возможности что-то предпринять и исправить положение – осветить и обозначить путь ориентирами.
А США как мнили себя как градом на холме и олицетворением демократии и гуманизма, как и навязывали этот образ человечеству, так и продолжают это делать. Фарисейски, абсолютно лживо и фальшиво это у них получается. Многие это понимают, но инерция восприятия продолжает работать. И сбивать с толку молодых, которые ищут духовную опору. В том числе и на пути в политику.
Сегодня ситуация меняется. Россия встала в авангарде борьбы за многополярный мир с единой и неделимой безопасностью для всех, с равными правами в сотрудничестве, с подлинной демократией, с отказом от неоколониальных поползновений "золотого миллиарда" и "цветущего сада" на остальные дикие "джунгли", с преданностью традиционным ценностям и правам человека.
Это и есть та идеология, которой нужно "заражать" молодежь, импортировать и пропагандировать по всему миру как мягкую силу.
А как получится, посмотрим уже во втором туре президентских выборов в Молдавии и сразу после них. И для этой страны, и для всей Европы, и для России это еще один вызов…
Более подробно об особенностях президентских выборов в Молдавии - в статье Михаила Павлива "Молдавия - цэ Украина"
 
РоссияМолдавияУкраинаВиктор ЯнуковичЛеонид КучмаВиктор ЮщенкоЕСМнения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Это военная глупость: эксперт рассказал, как ВСУ похоронили под Курском свою 50-тысячную группировку
05:50Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада
05:45Прокрутили через мясорубку больше миллиона: Ищенко объяснил, почему не бунтует украинская армия
05:40Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте
05:30"Они пошли ва-банк": Сазонов раскрыл, что будет, если ВСУ захотят быстро выскочить из Курской области
05:15На руках миллионы стволов: Ищенко объяснил, почему вместо бунта украинцы "как лемминги идут на убой"
05:00Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ
04:58Украинизаторы и уклонисты. Украинские эксперты о том, как они разрушают Украину
04:45Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией
04:44Воюет под Запорожьем и хочет под Курск. Чем занимается украинский нацист Олег Тягнибок
04:30Все бунтари сбежали или погибли на фронте: Ищенко о вероятности общегосударственного мятежа на Украине
04:15Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"
04:00Политолог о том, что значат "пышные заявления" Парижа о размещении сил неядерного сдерживания на Украине
03:45Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях
03:30Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной
03:15Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит
03:02Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области
03:00"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ
19:30Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты
18:29Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября
Лента новостейМолния