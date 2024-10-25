Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
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Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ
Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ
За август 2024 года ВС РФ освободили больше территорий, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности авиации, БПЛА и пехоты. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-25T04:30
2024-10-25T04:30
новости
селидово
борис рожин
пехота
артиллерия
бпла
окружение
авиация
детали
покровск/красноармейск
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Эффективность тактика взятия городов, когда ВС РФ охватывают их с трех сторон и наносят удары по дорогам, связана с изменениями действий пехоты, рассказал эксперт.Если у ВСУ нет сплошного фронта, а есть отдельные очаги сопротивления, малые группы просачиваются, занимают позиции и дробят оборону противника. Под Красноармейском (Покровском) и под Селидово это неплохо получается, отметил журналист.Украинская сторона сама говорит, что усовершенствование тактики российской пехоты при взаимодействии с артиллерией и БПЛА позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее, добавил Рожин.Нельзя сказать, что у киевского режима сейчас все развалится. Но противодействие такой тактике обходится для него очень дорого, потому что в рядах ВСУ растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что позволяет дальше искать дыры в украинской обороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему использование бронетехники в распутицу обернулось самоубийством для ВСУ — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру
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селидово
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новости, селидово, борис рожин, пехота, артиллерия, бпла, окружение, авиация, детали, покровск/красноармейск, сво, спецоперация, война
Новости, Селидово, Борис Рожин, пехота, артиллерия, БПЛА, окружение, авиация, детали, Покровск/Красноармейск, СВО, Спецоперация, война

Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ

04:30 25.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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За август 2024 года ВС РФ освободили больше территорий, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности авиации, БПЛА и пехоты. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Эффективность тактика взятия городов, когда ВС РФ охватывают их с трех сторон и наносят удары по дорогам, связана с изменениями действий пехоты, рассказал эксперт.
Если у ВСУ нет сплошного фронта, а есть отдельные очаги сопротивления, малые группы просачиваются, занимают позиции и дробят оборону противника. Под Красноармейском (Покровском) и под Селидово это неплохо получается, отметил журналист.
Украинская сторона сама говорит, что усовершенствование тактики российской пехоты при взаимодействии с артиллерией и БПЛА позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее, добавил Рожин.
"Мы это видим и по размерам занятых территорий. За август 2024 года мы освободили больше, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности нашей авиации, БПЛА и пехоты", — подчеркнул эксперт.
Нельзя сказать, что у киевского режима сейчас все развалится. Но противодействие такой тактике обходится для него очень дорого, потому что в рядах ВСУ растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что позволяет дальше искать дыры в украинской обороне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О том, почему использование бронетехники в распутицу обернулось самоубийством для ВСУ — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вчера, 17:04
Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиСелидовоБорис РожинпехотаартиллерияБПЛАокружениеавиациядеталиПокровск/КрасноармейскСВОСпецоперациявойна
 
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