Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
За август 2024 года ВС РФ освободили больше территорий, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности авиации, БПЛА и пехоты. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Эффективность тактика взятия городов, когда ВС РФ охватывают их с трех сторон и наносят удары по дорогам, связана с изменениями действий пехоты, рассказал эксперт.
Если у ВСУ нет сплошного фронта, а есть отдельные очаги сопротивления, малые группы просачиваются, занимают позиции и дробят оборону противника. Под Красноармейском (Покровском) и под Селидово это неплохо получается, отметил журналист.
Украинская сторона сама говорит, что усовершенствование тактики российской пехоты при взаимодействии с артиллерией и БПЛА позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее, добавил Рожин.
"Мы это видим и по размерам занятых территорий. За август 2024 года мы освободили больше, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности нашей авиации, БПЛА и пехоты", — подчеркнул эксперт.
Нельзя сказать, что у киевского режима сейчас все развалится. Но противодействие такой тактике обходится для него очень дорого, потому что в рядах ВСУ растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что позволяет дальше искать дыры в украинской обороне, заключил собеседник издания.
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Вчера, 17:04Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целымЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.