https://ukraina.ru/20241025/1058338095.html

Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ

Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру

Под Красноармейском и Селидово получается неплохо: эксперт о том, как малые группы дробят оборону ВСУ

За август 2024 года ВС РФ освободили больше территорий, чем за весь прошлый год. И это связано не только с поражениями противника, но и с повышением эффективности авиации, БПЛА и пехоты. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-10-25T04:30

2024-10-25T04:30

2024-10-25T04:30

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селидово

борис рожин

пехота

артиллерия

бпла

окружение

авиация

детали

покровск/красноармейск

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Эффективность тактика взятия городов, когда ВС РФ охватывают их с трех сторон и наносят удары по дорогам, связана с изменениями действий пехоты, рассказал эксперт.Если у ВСУ нет сплошного фронта, а есть отдельные очаги сопротивления, малые группы просачиваются, занимают позиции и дробят оборону противника. Под Красноармейском (Покровском) и под Селидово это неплохо получается, отметил журналист.Украинская сторона сама говорит, что усовершенствование тактики российской пехоты при взаимодействии с артиллерией и БПЛА позволяет ВС РФ добиваться больших успехов, чем ранее, добавил Рожин.Нельзя сказать, что у киевского режима сейчас все развалится. Но противодействие такой тактике обходится для него очень дорого, потому что в рядах ВСУ растет число плохо подготовленных и немотивированных солдат, что позволяет дальше искать дыры в украинской обороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему использование бронетехники в распутицу обернулось самоубийством для ВСУ — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241024/1058336758.html

селидово

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