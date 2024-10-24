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Путин рассказал об участии Турции в бесполезных переговорах с Киевом

Путин рассказал об участии Турции в бесполезных переговорах с Киевом - 24.10.2024 Украина.ру

Путин рассказал об участии Турции в бесполезных переговорах с Киевом

Турция неоднократно выступала посредником при попытках Москвы договориться с Киевом в период СВО. Об этом на пресс-конференции 24 октября по итогам саммита БРИКС заявил президент России.

2024-10-24T20:54

2024-10-24T20:54

2024-10-24T20:54

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Путин признал факт попыток начать переговоры Москвы и Киева, после чего следовал отказ киевского руководства от достигнутых договорённостей и самих таких попыток."Высокий представитель Турции позвонил нам прямо из Нью-Йорка, а до этого было то же самое", - сказал Путин, рассказывая о недавней очередной безуспешной попытке Анкары выступить посредником в налаживании переговоров Киева с Москвой.По словам Путина, после звонка помощника президента Турции из Нью-Йорка, сообщившего о неких новых предложениях по переговорам, российский лидер ответил согласием их рассмотреть. Однако на следующий день Владимир Зеленский внезапно заявил, что не намерен участвовать в каких-либо переговорах."Мы туркам сказали: "Ребята! Спасибо вам, конечно, за ваше участие. Но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда. Хотят они или не хотят — пусть скажут прямо об этом", — сообщил российский лидер.Он также напомнил, что в начале СВО, в 2022 году также при содействии Анкары шёл переговорный процесс. Тогда удалось выйти на проект мирного соглашения, и украинская делегация его парафировала, однако затем отказалась."Мы благодарны президенту Турции господину Реджепу Тайипу Эрдогану, который предоставил нам площадку для переговоров с украинской делегацией. Мы в ходе этого переговорного процесса в конце 2022 года вышли на возможный документ, проект мирного соглашения. Украинская делегация его парафировала, а значит, её все устраивало, а потом только отказалась", - рассказал Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.Ранее о посредничестве Турции в переговорах Киева с Москвой сообщалось в публикации Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах Об убийстве в Киеве украинского переговорщика Дениса Киреева недавно упоминалось в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"

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