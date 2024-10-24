Путин рассказал об участии Турции в бесполезных переговорах с Киевом - 24.10.2024 Украина.ру
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Путин рассказал об участии Турции в бесполезных переговорах с Киевом
Путин рассказал об участии Турции в бесполезных переговорах с Киевом - 24.10.2024 Украина.ру
Путин рассказал об участии Турции в бесполезных переговорах с Киевом
Турция неоднократно выступала посредником при попытках Москвы договориться с Киевом в период СВО. Об этом на пресс-конференции 24 октября по итогам саммита БРИКС заявил президент России.
2024-10-24T20:54
2024-10-24T20:54
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посредник
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Путин признал факт попыток начать переговоры Москвы и Киева, после чего следовал отказ киевского руководства от достигнутых договорённостей и самих таких попыток."Высокий представитель Турции позвонил нам прямо из Нью-Йорка, а до этого было то же самое", - сказал Путин, рассказывая о недавней очередной безуспешной попытке Анкары выступить посредником в налаживании переговоров Киева с Москвой.По словам Путина, после звонка помощника президента Турции из Нью-Йорка, сообщившего о неких новых предложениях по переговорам, российский лидер ответил согласием их рассмотреть. Однако на следующий день Владимир Зеленский внезапно заявил, что не намерен участвовать в каких-либо переговорах."Мы туркам сказали: "Ребята! Спасибо вам, конечно, за ваше участие. Но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда. Хотят они или не хотят — пусть скажут прямо об этом", — сообщил российский лидер.Он также напомнил, что в начале СВО, в 2022 году также при содействии Анкары шёл переговорный процесс. Тогда удалось выйти на проект мирного соглашения, и украинская делегация его парафировала, однако затем отказалась."Мы благодарны президенту Турции господину Реджепу Тайипу Эрдогану, который предоставил нам площадку для переговоров с украинской делегацией. Мы в ходе этого переговорного процесса в конце 2022 года вышли на возможный документ, проект мирного соглашения. Украинская делегация его парафировала, а значит, её все устраивало, а потом только отказалась", - рассказал Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.Ранее о посредничестве Турции в переговорах Киева с Москвой сообщалось в публикации Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах Об убийстве в Киеве украинского переговорщика Дениса Киреева недавно упоминалось в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
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Новости
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новости, турция, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, брикс, посредник, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, анкара, эрдоган, международные отношения, международная политика
Новости, Турция, Киев, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, БРИКС, посредник, переговоры, СВО, дипломатия, дипломатические отношения, Анкара, Эрдоган, международные отношения, Международная политика

Путин рассказал об участии Турции в бесполезных переговорах с Киевом

20:54 24.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Турция неоднократно выступала посредником при попытках Москвы договориться с Киевом в период СВО. Об этом на пресс-конференции 24 октября по итогам саммита БРИКС заявил президент России.
Путин признал факт попыток начать переговоры Москвы и Киева, после чего следовал отказ киевского руководства от достигнутых договорённостей и самих таких попыток.
"Высокий представитель Турции позвонил нам прямо из Нью-Йорка, а до этого было то же самое", - сказал Путин, рассказывая о недавней очередной безуспешной попытке Анкары выступить посредником в налаживании переговоров Киева с Москвой.
По словам Путина, после звонка помощника президента Турции из Нью-Йорка, сообщившего о неких новых предложениях по переговорам, российский лидер ответил согласием их рассмотреть. Однако на следующий день Владимир Зеленский внезапно заявил, что не намерен участвовать в каких-либо переговорах.
"Мы туркам сказали: "Ребята! Спасибо вам, конечно, за ваше участие. Но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда. Хотят они или не хотят — пусть скажут прямо об этом", — сообщил российский лидер.
Он также напомнил, что в начале СВО, в 2022 году также при содействии Анкары шёл переговорный процесс. Тогда удалось выйти на проект мирного соглашения, и украинская делегация его парафировала, однако затем отказалась.
"Мы благодарны президенту Турции господину Реджепу Тайипу Эрдогану, который предоставил нам площадку для переговоров с украинской делегацией. Мы в ходе этого переговорного процесса в конце 2022 года вышли на возможный документ, проект мирного соглашения. Украинская делегация его парафировала, а значит, её все устраивало, а потом только отказалась", - рассказал Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
Ранее о посредничестве Турции в переговорах Киева с Москвой сообщалось в публикации Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах
Об убийстве в Киеве украинского переговорщика Дениса Киреева недавно упоминалось в публикации Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
 
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