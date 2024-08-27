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Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве" - 27.08.2024 Украина.ру
Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
Замглавы офиса украинского президента Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки. Вероятно, речь идет об убийствах плененных российских военнослужащих. Об этом 27 августа в Киеве заявил журналистам Владимир Зеленский
2024-08-27T16:34
2024-08-27T16:34
2024-08-27T16:34
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убийство
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Отвечая на вопрос журналиста о Татарове, Зеленский заявил, что рассказывал о сенсационных деяниях замглавы офиса президента Украины на закрытой встрече с украинскими журналистами. Не скрывая раздражения, Зеленский заметил журналисту, что об этих деяниях знают даже в США."Это знают и Соединенные Штаты, и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев на Украине в Киеве, пока вы здесь не были. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили русские?", - сказал Зеленский.При этом он добавил, что это была "не публичная информация", которую он сообщил ранее "всем медиа на нашей не публичной встрече".Сумбурные и противоречивые заявления Зеленского, изобилующие невероятными подробностями, сразу же стали объектом обсуждения в соцсетях и сатирических комментариев."Такое ощущение, что у Зеленского от наркоты началась деменция. Зато с Байденом говорит на одном языке", - констатировал ТГ-канал "Неофициальный Безсонов", опубликовавший фрагмент выступления Зеленского на тему убийства чеченцев.Про убийства в Киеве или других городах Украины чеченцев по этническому признаку до этого не сообщили ни ведущие украинские или зарубежные СМИ, ни глава СБУ, ни Олег Татаров. Не высказывался на эту тему и чеченский лидер Рамзан Кадыров.В 2020 году Татаров привлекался к уголовной ответственности за коррупцию и махинации в криминальной схеме строительства квартир для украинских силовиков. Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева.О традициях этнических чисток на Украине напоминал автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Как началась "Волынская резня"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, василий малюк, джо байден, сбу, чечня, убийство, криминал, геноцид, офис президента
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Джо Байден, СБУ, Чечня, убийство, криминал, геноцид, Офис президента
Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
Замглавы офиса украинского президента Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки. Вероятно, речь идет об убийствах плененных российских военнослужащих. Об этом 27 августа в Киеве заявил журналистам Владимир Зеленский
Отвечая на вопрос журналиста о Татарове, Зеленский заявил, что рассказывал о сенсационных деяниях замглавы офиса президента Украины на закрытой встрече с украинскими журналистами. Не скрывая раздражения, Зеленский заметил журналисту, что об этих деяниях знают даже в США.
"Это знают и Соединенные Штаты, и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев на Украине в Киеве, пока вы здесь не были. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили русские?", - сказал Зеленский.
При этом он добавил, что это была "не публичная информация", которую он сообщил ранее "всем медиа на нашей не публичной встрече".
Сумбурные и противоречивые заявления Зеленского, изобилующие невероятными подробностями, сразу же стали объектом обсуждения в соцсетях и сатирических комментариев.
"Такое ощущение, что у Зеленского от наркоты началась деменция. Зато с Байденом говорит на одном языке", - констатировал
ТГ-канал "Неофициальный Безсонов", опубликовавший фрагмент выступления Зеленского на тему убийства чеченцев.
Про убийства в Киеве или других городах Украины чеченцев по этническому признаку до этого не сообщили ни ведущие украинские или зарубежные СМИ, ни глава СБУ, ни Олег Татаров. Не высказывался на эту тему и чеченский лидер Рамзан Кадыров.
В 2020 году Татаров привлекался к уголовной ответственности за коррупцию и махинации в криминальной схеме строительства квартир для украинских силовиков. Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева.
О традициях этнических чисток на Украине напоминал автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Как началась "Волынская резня"