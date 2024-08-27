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Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"

Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве" - 27.08.2024 Украина.ру

Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"

Замглавы офиса украинского президента Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки. Вероятно, речь идет об убийствах плененных российских военнослужащих. Об этом 27 августа в Киеве заявил журналистам Владимир Зеленский

2024-08-27T16:34

2024-08-27T16:34

2024-08-27T16:34

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Отвечая на вопрос журналиста о Татарове, Зеленский заявил, что рассказывал о сенсационных деяниях замглавы офиса президента Украины на закрытой встрече с украинскими журналистами. Не скрывая раздражения, Зеленский заметил журналисту, что об этих деяниях знают даже в США."Это знают и Соединенные Штаты, и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев на Украине в Киеве, пока вы здесь не были. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили русские?", - сказал Зеленский.При этом он добавил, что это была "не публичная информация", которую он сообщил ранее "всем медиа на нашей не публичной встрече".Сумбурные и противоречивые заявления Зеленского, изобилующие невероятными подробностями, сразу же стали объектом обсуждения в соцсетях и сатирических комментариев."Такое ощущение, что у Зеленского от наркоты началась деменция. Зато с Байденом говорит на одном языке", - констатировал ТГ-канал "Неофициальный Безсонов", опубликовавший фрагмент выступления Зеленского на тему убийства чеченцев.Про убийства в Киеве или других городах Украины чеченцев по этническому признаку до этого не сообщили ни ведущие украинские или зарубежные СМИ, ни глава СБУ, ни Олег Татаров. Не высказывался на эту тему и чеченский лидер Рамзан Кадыров.В 2020 году Татаров привлекался к уголовной ответственности за коррупцию и махинации в криминальной схеме строительства квартир для украинских силовиков. Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства в Киеве члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева.О традициях этнических чисток на Украине напоминал автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Как началась "Волынская резня"

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, василий малюк, джо байден, сбу, чечня, убийство, криминал, геноцид, офис президента