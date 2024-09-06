Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме рассказал об обстоятельствах единственной встречи с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Встреча произошла на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в марте 2022 года. Глава российского МИД подчеркнул, что не собирался принимать участие во встрече, но его уговорили турецкие коллеги.
"Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра", - уточнил глава российской дипломатии.
На встрече Кулеба зачитал текст, в котором "не было ничего конструктивного", отметил Лавров.
Глава МИД РФ резюмировал, что не проявляет большого интереса к очередному кадровому буму на Украине и к увольнению своего украинского коллеги в том числе.
Кулеба подал заявление об увольнении с поста главы украинского МИД в среду, 4 сентября. Также в отставку подали еще несколько украинских министров. Верховная Рада согласовала отставку части из них, когда очередь дошла до Кулебы, заседание парламента закрыли. В итоге главного дипломата Украины уволили только день спустя - 5 сентября.
Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. С 5 сентября кресло 2024 года министра иностранных дел занимает бывший замглавы МИД Украины Андрей Сибига.
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