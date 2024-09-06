Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах - 06.09.2024 Украина.ру
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Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах
Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах - 06.09.2024 Украина.ру
Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме рассказал об обстоятельствах единственной встречи с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
2024-09-06T12:20
2024-09-06T12:20
новости
украина
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анкара
сергей лавров
дмитрий кулеба
мид
верховная рада
увольнение
встреча
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Встреча произошла на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в марте 2022 года. Глава российского МИД подчеркнул, что не собирался принимать участие во встрече, но его уговорили турецкие коллеги.На встрече Кулеба зачитал текст, в котором "не было ничего конструктивного", отметил Лавров.Глава МИД РФ резюмировал, что не проявляет большого интереса к очередному кадровому буму на Украине и к увольнению своего украинского коллеги в том числе.Кулеба подал заявление об увольнении с поста главы украинского МИД в среду, 4 сентября. Также в отставку подали еще несколько украинских министров. Верховная Рада согласовала отставку части из них, когда очередь дошла до Кулебы, заседание парламента закрыли. В итоге главного дипломата Украины уволили только день спустя - 5 сентября.Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. С 5 сентября кресло 2024 года министра иностранных дел занимает бывший замглавы МИД Украины Андрей Сибига.
https://ukraina.ru/20240906/1057276381.html
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новости, украина, россия, анкара, сергей лавров, дмитрий кулеба, мид, верховная рада, увольнение, встреча
Новости, Украина, Россия, Анкара, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, МИД, Верховная Рада, увольнение, встреча

Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах

12:20 06.09.2024
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме рассказал об обстоятельствах единственной встречи с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Встреча произошла на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в марте 2022 года. Глава российского МИД подчеркнул, что не собирался принимать участие во встрече, но его уговорили турецкие коллеги.
"Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра", - уточнил глава российской дипломатии.
На встрече Кулеба зачитал текст, в котором "не было ничего конструктивного", отметил Лавров.
Глава МИД РФ резюмировал, что не проявляет большого интереса к очередному кадровому буму на Украине и к увольнению своего украинского коллеги в том числе.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководствеМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перестановки в украинском руководстве ему неинтересны, передает РБК
Кулеба подал заявление об увольнении с поста главы украинского МИД в среду, 4 сентября. Также в отставку подали еще несколько украинских министров. Верховная Рада согласовала отставку части из них, когда очередь дошла до Кулебы, заседание парламента закрыли. В итоге главного дипломата Украины уволили только день спустя - 5 сентября.
Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. С 5 сентября кресло 2024 года министра иностранных дел занимает бывший замглавы МИД Украины Андрей Сибига.
Уходящий Кулеба
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"Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с РоссиейОтставка главы украинского МИД Дмитрия Кулебы напрямую связана с его позицией по теме заключения мира с Россией. Такое заявление в своих соцсетях сделал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*
 
НовостиУкраинаРоссияАнкараСергей ЛавровДмитрий КулебаМИДВерховная Радаувольнениевстреча
 
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