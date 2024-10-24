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Путин рассказал об озаботивших Запад разговорах с Трампом

Путин рассказал об озаботивших Запад разговорах с Трампом - 24.10.2024 Украина.ру

Путин рассказал об озаботивших Запад разговорах с Трампом

Вокруг разговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом много домыслов, не соответствующих действительности. Об этом на пресс-конференции 24 октября по итогам саммита БРИКС заявил президент России.

2024-10-24T20:16

2024-10-24T20:16

2024-10-24T20:20

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"Что касается контактов с господином Трампом: это вещь, которая постоянно муссируется уже на протяжении не одного года", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос Кир Симмонс из NBC News.Путин напомнил, что Трампа обвиняли в неких связях с Россией.По его мнению, выбор стратегии выстраивания отношений между США и Россией зависит прежде всего от результатов президентских выборов в этой североамериканской стране."Если Соединённые Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо", - сказал президент России, обозначая ситуацию выбора будущей администрации Белого дома.Путин также отметил, что сейчас очень острая фаза выборов президента США. Поэтому заявлениям на тему переговоров Трампа с российским лидером не следует придавать большей серьёзности, чем они заслуживают.Ранее на эту тему: "Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину

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новости, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, брикс, международные отношения, международная политика, президент сша, президентские выборы