Путин рассказал об озаботивших Запад разговорах с Трампом - 24.10.2024 Украина.ру
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Путин рассказал об озаботивших Запад разговорах с Трампом
Путин рассказал об озаботивших Запад разговорах с Трампом - 24.10.2024 Украина.ру
Путин рассказал об озаботивших Запад разговорах с Трампом
Вокруг разговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом много домыслов, не соответствующих действительности. Об этом на пресс-конференции 24 октября по итогам саммита БРИКС заявил президент России.
2024-10-24T20:16
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"Что касается контактов с господином Трампом: это вещь, которая постоянно муссируется уже на протяжении не одного года", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос Кир Симмонс из NBC News.Путин напомнил, что Трампа обвиняли в неких связях с Россией.По его мнению, выбор стратегии выстраивания отношений между США и Россией зависит прежде всего от результатов президентских выборов в этой североамериканской стране."Если Соединённые Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо", - сказал президент России, обозначая ситуацию выбора будущей администрации Белого дома.Путин также отметил, что сейчас очень острая фаза выборов президента США. Поэтому заявлениям на тему переговоров Трампа с российским лидером не следует придавать большей серьёзности, чем они заслуживают.Ранее на эту тему: "Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину
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новости, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, брикс, международные отношения, международная политика, президент сша, президентские выборы
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, международные отношения, Международная политика, президент США, президентские выборы

Путин рассказал об озаботивших Запад разговорах с Трампом

20:16 24.10.2024 (обновлено: 20:20 24.10.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Вокруг разговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом много домыслов, не соответствующих действительности. Об этом на пресс-конференции 24 октября по итогам саммита БРИКС заявил президент России.
"Что касается контактов с господином Трампом: это вещь, которая постоянно муссируется уже на протяжении не одного года", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос Кир Симмонс из NBC News.
Путин напомнил, что Трампа обвиняли в неких связях с Россией.
"Потом в результате расследования в самих Соединённых Штатах все пришли к выводу, в том числе и в Конгрессе, по-моему, что это полная чушь, что ничего подобного никогда не было. Не было раньше – этого нет и сейчас", - сказал Путин.
По его мнению, выбор стратегии выстраивания отношений между США и Россией зависит прежде всего от результатов президентских выборов в этой североамериканской стране.
"Если Соединённые Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо", - сказал президент России, обозначая ситуацию выбора будущей администрации Белого дома.
Путин также отметил, что сейчас очень острая фаза выборов президента США. Поэтому заявлениям на тему переговоров Трампа с российским лидером не следует придавать большей серьёзности, чем они заслуживают.
Ранее на эту тему: "Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину
 
НовостиРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковБРИКСмеждународные отношенияМеждународная политикапрезидент СШАпрезидентские выборы
 
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