"Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС
В отличие от многих западных политиков, Кремль придерживается правила о неразглашении содержания разговоров, ведущихся на высшем уровне. Однако признание кандидата в американские лидера Дональда Трампа накануне президентских выборов в его стране не было неожиданностью
Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает канал "Вы слушали маяк".
"Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд лидеров такой позиции не придерживается, информационную гигиену не соблюдают. Это на их совести. Конечно, сейчас звучит очень много горячих и весьма эмоциональных заявлений от США в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии", - сказал Песков.
В понедельник, 21 октября, американская газета The Wall Street Journal опубликовала интервью с Трампом, в котором он заявил, что якобы угрожал Путину ударить по Москве, если он будет "гоняться за Украиной".
Трамп добавил, что Путин ответил на это фразой no way, что в переводе на русский значит "ни за что". Кандидат в президенты США не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог. При этом он добавил, что у него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения.
"[Президент России] знает, что я чертов сумасшедший", - заключил Трамп.
10:43"Прямо в центр Москвы". Трамп заявил, что угрожал Путину ударом возмездия за УкраинуКандидат в президенты США Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет "гоняться за Украиной". Об этом Трамп рассказал на днях в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ)
Трамп неоднократно заявлял, что решит украинский вопрос за 24 часа с момента вступления в должность президента США. Ту же мысль он повторил и на последней встрече с Владимиром Зеленским в сентябре, уточнив, что сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта.
Интересно, что в конце сентября экс-президент США публично раскритиковал Зеленского назвав его "величайшим продавцом в истории", и заявив, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому".
"Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал тогда Трамп.
Тогда же кандидат в американские лидеры заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку".
26 сентября, 11:27"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис
Выборы президента США назначены на 5 ноября.