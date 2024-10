https://ukraina.ru/20241021/1058242674.html

"Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину

"Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину - 21.10.2024 Украина.ру

"Гигиену не соблюдают": Песков объяснил признание Трампа об угрозах Путину

В отличие от многих западных политиков, Кремль придерживается правила о неразглашении содержания разговоров, ведущихся на высшем уровне. Однако признание кандидата в американские лидера Дональда Трампа накануне президентских выборов в его стране не было неожиданностью

2024-10-21T13:07

2024-10-21T13:07

2024-10-21T13:07

новости

сша

москва

украина

россия

кремль

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

the wall street journal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101950/67/1019506746_0:129:2185:1358_1920x0_80_0_0_1d3af7234e0813e3c448a86be0db84c5.jpg

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает канал "Вы слушали маяк".В понедельник, 21 октября, американская газета The Wall Street Journal опубликовала интервью с Трампом, в котором он заявил, что якобы угрожал Путину ударить по Москве, если он будет "гоняться за Украиной"."Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу удар такой силы, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", - процитировал Трамп слова, которые сказал Путину.Трамп добавил, что Путин ответил на это фразой no way, что в переводе на русский значит "ни за что". Кандидат в президенты США не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог. При этом он добавил, что у него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения."[Президент России] знает, что я чертов сумасшедший", - заключил Трамп.Трамп неоднократно заявлял, что решит украинский вопрос за 24 часа с момента вступления в должность президента США. Ту же мысль он повторил и на последней встрече с Владимиром Зеленским в сентябре, уточнив, что сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта.Интересно, что в конце сентября экс-президент США публично раскритиковал Зеленского назвав его "величайшим продавцом в истории", и заявив, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому"."Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал тогда Трамп.Тогда же кандидат в американские лидеры заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку".Выборы президента США назначены на 5 ноября.Другие темы: Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street Journal.

https://ukraina.ru/20241021/1058233694.html

https://ukraina.ru/20240926/1057698241.html

сша

москва

украина

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, москва, украина, россия, кремль, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, the wall street journal, угроза