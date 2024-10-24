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"Снимки - они вещь серьёзная": Путин рассказал о солдатах Сверной Кореи в России
"Снимки - они вещь серьёзная": Путин рассказал о солдатах Сверной Кореи в России - 24.10.2024 Украина.ру
"Снимки - они вещь серьёзная": Путин рассказал о солдатах Сверной Кореи в России
Сотрудничество Российской Федерации с КНДР – это вопрос, касающийся дел двух стран. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил российский президент Владимир Путин.
2024-10-24T20:05
2024-10-24T20:05
2024-10-24T20:05
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Отвечая на вопрос о наличии спутниковых снимков, из которых в западной прессе сделали вывод о наличии северокорейских солдат на российской территории, Путин отметил: это вопрос лежит в плоскости интересов не третьих стран, а относится к внутренним делам Москвы и Пхеньяна."Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки - значит, они что-то отражают", — сказал президент России.По мнению российского лидера, вопрос пребывания военнослужащих КНДР в России следует рассматривать отдельно. Тем более, напомнил он, что Москва ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве с Северной Кореей.Отдельно следует рассматривать и специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)."Не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, Соединёнными Штатами", - напомнил Путин.Он отметил также, что Запад обманывал Россию в истории минских соглашений по урегулированию украинского кризиса. Западные лидеры даже признавались в том, что таким образом выигрывали время для вооружения Украины, обратил внимание Путин.По мнению Путина, не Россия несёт ответственность за эскалацию украинского кризиса, а действия государств Запада, в том числе США.Дальнейшие шаги западных государств по эскалации, по словам Путина, заключались в том, что они начали активно вооружать киевский режим. Дело дошло, обратил внимание Путин, до прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте (СВО на Украине)."Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Чёрном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу, - сказал он. - То же самое касается инструкторов-военнослужащих. Не наёмников, а военнослужащих".В этом же контексте следует рассматривать, по словам российского лидера, использование западного высокоточного оружия - в том числе ракет ATACMS, Storm Shadow и прочих вооружений."Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства – и только при прямом участии офицеров стран НАТО", - подчеркнул президент России.Накануне: Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДРТем временем На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, кндр, украина, владимир путин, нато, сво, atacms, storm shadow , беспилотники
Новости, Россия, КНДР, Украина, Владимир Путин, НАТО, СВО, ATACMS, Storm Shadow , беспилотники
"Снимки - они вещь серьёзная": Путин рассказал о солдатах Сверной Кореи в России
Сотрудничество Российской Федерации с КНДР – это вопрос, касающийся дел двух стран. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил российский президент Владимир Путин.
Отвечая на вопрос о наличии спутниковых снимков, из которых в западной прессе сделали вывод о наличии северокорейских солдат на российской территории, Путин отметил: это вопрос лежит в плоскости интересов не третьих стран, а относится к внутренним делам Москвы и Пхеньяна.
"Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки - значит, они что-то отражают", — сказал президент России.
По мнению российского лидера, вопрос пребывания военнослужащих КНДР в России следует рассматривать отдельно. Тем более, напомнил он, что Москва ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве с Северной Кореей
.
"Там есть статья 4, и мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договорённостям серьёзно, - заявил российский лидер. - Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи".
Отдельно следует рассматривать и специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
"Не действия России привели к эскалации на Украине
, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, Соединёнными Штатами", - напомнил Путин.
Он отметил также, что Запад
обманывал Россию в истории минских соглашений по урегулированию украинского кризиса. Западные лидеры даже признавались в том, что таким образом выигрывали время для вооружения Украины, обратил внимание Путин.
По мнению Путина, не Россия несёт ответственность за эскалацию украинского кризиса, а действия государств Запада, в том числе США
.
"Было даже публично объявлено, сколько денег тогдашняя администрация США истратила на подготовку и организацию этого госпереворота. Разве это не путь к эскалации?", - сказал президент России, отвечая на вопрос представителя западной прессы.
Дальнейшие шаги западных государств по эскалации, по словам Путина, заключались в том, что они начали активно вооружать киевский режим. Дело дошло, обратил внимание Путин, до прямого участия военнослужащих армий стран НАТО
в этом конфликте (СВО на Украине).
"Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Чёрном море
. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу, - сказал он. - То же самое касается инструкторов-военнослужащих. Не наёмников, а военнослужащих".
В этом же контексте следует рассматривать, по словам российского лидера, использование западного высокоточного оружия - в том числе ракет ATACMS, Storm Shadow и прочих вооружений.
"Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства – и только при прямом участии офицеров стран НАТО", - подчеркнул президент России.