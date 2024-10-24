Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР - 24.10.2024 Украина.ру
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Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР - 24.10.2024 Украина.ру
Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года
2024-10-24T10:46
2024-10-24T10:46
новости
россия
кндр
владимир зеленский
ллойд остин
дмитрий песков
договор
партнерство
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Он подчеркнул "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений".Неделю назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.В частности, 17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Также посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния"."Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что информация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения.Также он отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран.Представитель КНДР также отреагировал на обвинения в адрес своей страны, подчеркнув, что это "беспочвенные стереотипные слухи""Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", - сказал он в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.Для чего Киеву нужна была истерия вокруг солдат КНДР на Дальнем Востоке, рассказал посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев: Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР.
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новости, россия, кндр, владимир зеленский, ллойд остин, дмитрий песков, договор, партнерство
Новости, Россия, КНДР, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Дмитрий Песков, договор, партнерство

Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

10:46 24.10.2024
 
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года
"Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на новый - союзнический уровень. Это база для расширения сотрудничества во всех сферах взаимодействия и фундамент для всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела", - отметил председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений".
Неделю назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.
В частности, 17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.
День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Также посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния".
"Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.
В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что информация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения.
Также он отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран.
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
21 октября, 12:44
Песков прокомментировал слухи о северокорейских военных на Дальнем ВостокеИнформация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в специальной военной операции на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения. Такое заявление 21 октября сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Представитель КНДР также отреагировал на обвинения в адрес своей страны, подчеркнув, что это "беспочвенные стереотипные слухи"
"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", - сказал он в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.
Фото: Рёнхап, представитель Северной Кореи в ООН
22 октября, 10:57
В Северной Корее отреагировали на обвинения в отправке своих солдат на СВООбвинения Южной Кореи и Украины в том, что Северная Корея якобы отправляет солдат для участия в войне на Украине на стороне российской армии - это "беспочвенные стереотипные слухи"
Для чего Киеву нужна была истерия вокруг солдат КНДР на Дальнем Востоке, рассказал посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев: Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР.
 
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