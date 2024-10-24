https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html

На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие

На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие - 24.10.2024 Украина.ру

На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО. Об этом 24 октября написала американская газета The Washington Times

2024-10-24T14:59

2024-10-24T14:59

2024-10-24T14:59

россия

кндр

южная корея

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

ллойд остин

оружие

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Юн Сок Ёль заявил, что предполагаемое развертывание войск Северной Кореи в России является "провокацией, которая угрожает глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы", поэтому Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" и направит оружие Киеву.Неделей ранее высокопоставленный чиновник из Южной Кореи на условиях анонимности сообщил журналистам, что Сеул рассматривает дипломатические, экономические и военные варианты давления на Пхенькян и Москву, включая поставку Украине наступательных систем вооружения.До сих пор Южная Корея сопротивлялась призывам Киева и НАТО напрямую поставлять Украине оружие, ограничиваясь только гуманитарной помощью и нелетальной поддержкой.Эксперты обратили внимание на удивительное совпадение: именно неделю назад в общественном пространстве впервые прозвучало обвинение Пхеньяна и Москвы в отправке северокорейских солдат на СВО.В частности, 17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Также посол Южной Кореи в ООН Хван Джун Кук осудил Россию, заявив, что она "пошла на риск из-за отчаяния"."Трудно поверить, что постоянный член Совета Безопасности пойдет на такую ​​авантюру и изменит ход войны", - заявил Хван.В воскресенье, 20 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что информация о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО на стороне ВС РФ противоречива и требует соответствующего отношения.Также он отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран.Представитель КНДР также отреагировал на обвинения в адрес своей страны, подчеркнув, что это "беспочвенные стереотипные слухи""Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", - сказал он в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.Большинство специалистов сходится в том, что истерия Киева и Сеула вокруг солдат КНДР на СВО - лишь повод вынудить Южную Корею включиться в украинский конфликт на стороне Киева, который сейчас стремительно теряет позиции.Еще по теме: Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

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россия, кндр, южная корея, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, ллойд остин, оружие