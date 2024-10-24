Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине - 24.10.2024 Украина.ру
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Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине
Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине - 24.10.2024 Украина.ру
Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине
Владимир Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего поручил разработать новый план. Украинская власть опасается волны протестов
2024-10-24T18:40
2024-10-24T18:40
эксклюзив
хроники
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
минэнерго
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О своём поручении Зеленский сообщил в соцсетях."Провёл Ставку. Детально обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнёрами. Докладывали члены правительства — Минрегион и Минэнерго. Также — Воздушные силы. Особенное внимание — подготовке приграничных и прифронтовых общин. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше стойкости. Дал чёткие поручения, которые должны быть выполнены к началу зимы", - заявил Зеленский.Он также рассказал, что заслушал доклады Минобороны и отдельных военных о комплектации бригад, подготовки, а также о строительстве фортификационных укреплений. По словам Зеленского, "есть направления, которые должны быть усилены"."По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовки определённые части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Вместе с Планом победы мы должны отработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", - сообщил Зеленский.При этом Украине СМИ сообщают о печальном положении дел в армии."Наш источник в Генштабе сообщал, что внутри ВСУ серьезная проблема с оставлением боевых позиций без приказа, вследствие чего противник легко захватывает города и создает оперативное окружение. Противник далеко продвинулся в Горняке из-за того, что часть подразделений ВСУ покинули там свои позиции. Родственники военных массово пишут в сети, что 210-й отдельный батальон 12-й бригады попал в оперативное окружение, потому что соседний 154-й батальон под давлением РФ покинули позицию. При этом говорится, что подразделение понесло очень большие потери", - сообщил вечером 24 октября популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".По информации авторов канала, украинское командование обещало подкрепление, "но по факту оно так и не прибыло"."В итоге 210-й батальон решил выходить из окружения и покинул позиции в Горняке, за что получили от командования "угрозы расстрелом". А вскоре им поступила команда возвращаться в Горняк, которую большинство бойцов выполнять отказались в виду своего морального и физического истощения", - указывалось в публикации.За несколько часов "Резидент" сообщил о проблемах с мотивацией украинских военных."Принудительная "земобилизация" в Украине не сработала — "вчерашние" гражданские, пребывающие на фронт, фактически становятся небоеспособным балластом для ВСУ. Причём, темпы мобилизации остаются неудовлетворительными, а человеческий ресурс в Украине с каждым днем сокращается — из-за чего "штыков" на штурмы и оборону у Киева остается все меньше", - сообщали авторы "Резидента".По их данным, в ВСУ растёт количество, тех, кто самовольно оставил часть (СОЧ, по-украински — СЗЧ — Ред.). Авторы привели данные по дезертирам в ВСУ."В украинской армии растёт количество дезертиров (СЗЧ). По данным источников среди вновь мобилизованных более 60% уходят в СЗЧ в течение первых трех недель. Будучи ещё в "учебке", 97% из всех мобилизованных не имеют мотивацию и не хотят воевать. И как раз снижение темпов мобилизации — это подтверждение истощения человеческого ресурса (в "учебках" сейчас вдвое меньше людей, чем несколько месяцев назад)", - отмечалось в сообщении канала.В итоге, указали авторы "Резидента", "мотивации у свежемобилизованных в ВСУ попросту нет"."Именно поэтому мы и наблюдаем провал в обороне украинской армии на Донбасском направлении, когда военнослужащие бросают свои позиции и бегут или сдаются в плен, а не стоят до последнего. Впрочем, ничего нового — "земобилизация" реально плохо влияет на уровень мотивации новобранцев (читай — вчерашних гражданских, без какого-либо военного опыта), которые погибают, а чаще всего дезертируют даже не разу не попав под обстрел", - писали авторы канала.Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что в стране готовятся "митинги-провокации"."ГУР предупреждает о подготовку митингов-провокаций в городах Украины. ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги прийти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности — спецслужбы. Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", - указывалось в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины от 24 октября.ГУР назвало города, где будут проходить такие митинги."Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия в опасных для национальной безопасности мероприятиях. Будем бдительны, мудры и крепки! Борьба за Украину продолжается!" - подытожили в украинской военной разведке.Однако на Украине не поверили в "митинги-провокации"."Заявление ГУР, что якобы россияне готовят митинги в Украине - это контрмера против назревающих митингов родственников военнослужащих ВСУ. Это из разряда репрессий, о которых мы писали, указывая, что силовики всячески будут пытаться тушить майданы внутри страны. Интересно испугаются ли родственники?" - писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Тем временем в стране растёт количество желающих немедленных переговоров с Россией. Как свидетельствуют опубликованные 24 октября данные опросов, проведённых Центром Разумкова, в сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных украинцев считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%. При этом относительное большинство — 48% — с этим не согласны.Кроме того, увеличилось количество тех, кто согласен с заявлением, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения её войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года". Доля утвердительно ответивших на этот выросла с 25% до 37%, а с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.При этом меньше стало украинцев, которые считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Доля разделяющих такую точку зрения уменьшилась с 61% до 49%. Не согласны с этим утверждением 29% опрошенных, что выше, чем в прошлом году — тогда не согласных с этим утверждением было 24%.Больше всего сторонников немедленных переговоров с Россией на юге Украины — 48%. Меньше всего — 23% — на Западной Украине.Об отношении к Украине в мире — в статье Татьяны Стоянович "Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте"
https://ukraina.ru/20241024/1058327274.html
https://ukraina.ru/20241024/1058318854.html
https://ukraina.ru/20241023/1058312295.html
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Егор Леев
Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, минэнерго
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Минэнерго

Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине

18:40 24.10.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего поручил разработать новый план. Украинская власть опасается волны протестов
О своём поручении Зеленский сообщил в соцсетях.
"Провёл Ставку. Детально обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнёрами. Докладывали члены правительства — Минрегион и Минэнерго. Также — Воздушные силы. Особенное внимание — подготовке приграничных и прифронтовых общин. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше стойкости. Дал чёткие поручения, которые должны быть выполнены к началу зимы", - заявил Зеленский.
Он также рассказал, что заслушал доклады Минобороны и отдельных военных о комплектации бригад, подготовки, а также о строительстве фортификационных укреплений. По словам Зеленского, "есть направления, которые должны быть усилены".
"По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовки определённые части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Вместе с Планом победы мы должны отработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", - сообщил Зеленский.
При этом Украине СМИ сообщают о печальном положении дел в армии.
"Наш источник в Генштабе сообщал, что внутри ВСУ серьезная проблема с оставлением боевых позиций без приказа, вследствие чего противник легко захватывает города и создает оперативное окружение. Противник далеко продвинулся в Горняке из-за того, что часть подразделений ВСУ покинули там свои позиции. Родственники военных массово пишут в сети, что 210-й отдельный батальон 12-й бригады попал в оперативное окружение, потому что соседний 154-й батальон под давлением РФ покинули позицию. При этом говорится, что подразделение понесло очень большие потери", - сообщил вечером 24 октября популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
13:00
В БРИКС оценили Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 октябряЛидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин прокомментировали происходящее на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По информации авторов канала, украинское командование обещало подкрепление, "но по факту оно так и не прибыло".

"В итоге 210-й батальон решил выходить из окружения и покинул позиции в Горняке, за что получили от командования "угрозы расстрелом". А вскоре им поступила команда возвращаться в Горняк, которую большинство бойцов выполнять отказались в виду своего морального и физического истощения", - указывалось в публикации.
За несколько часов "Резидент" сообщил о проблемах с мотивацией украинских военных.
"Принудительная "земобилизация" в Украине не сработала — "вчерашние" гражданские, пребывающие на фронт, фактически становятся небоеспособным балластом для ВСУ. Причём, темпы мобилизации остаются неудовлетворительными, а человеческий ресурс в Украине с каждым днем сокращается — из-за чего "штыков" на штурмы и оборону у Киева остается все меньше", - сообщали авторы "Резидента".
По их данным, в ВСУ растёт количество, тех, кто самовольно оставил часть (СОЧ, по-украински — СЗЧ — Ред.). Авторы привели данные по дезертирам в ВСУ.
"В украинской армии растёт количество дезертиров (СЗЧ). По данным источников среди вновь мобилизованных более 60% уходят в СЗЧ в течение первых трех недель. Будучи ещё в "учебке", 97% из всех мобилизованных не имеют мотивацию и не хотят воевать. И как раз снижение темпов мобилизации — это подтверждение истощения человеческого ресурса (в "учебках" сейчас вдвое меньше людей, чем несколько месяцев назад)", - отмечалось в сообщении канала.
В итоге, указали авторы "Резидента", "мотивации у свежемобилизованных в ВСУ попросту нет".
"Именно поэтому мы и наблюдаем провал в обороне украинской армии на Донбасском направлении, когда военнослужащие бросают свои позиции и бегут или сдаются в плен, а не стоят до последнего. Впрочем, ничего нового — "земобилизация" реально плохо влияет на уровень мотивации новобранцев (читай — вчерашних гражданских, без какого-либо военного опыта), которые погибают, а чаще всего дезертируют даже не разу не попав под обстрел", - писали авторы канала.
НАТО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
09:18
НАТО не хочет Украину. Главное на Украине на утро 24 октябряЗападные СМИ сообщили, что страны НАТО не в восторге от членства Украины в Альянсе
Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что в стране готовятся "митинги-провокации".
"ГУР предупреждает о подготовку митингов-провокаций в городах Украины. ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги прийти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности — спецслужбы. Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", - указывалось в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины от 24 октября.
ГУР назвало города, где будут проходить такие митинги.
"Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия в опасных для национальной безопасности мероприятиях. Будем бдительны, мудры и крепки! Борьба за Украину продолжается!" - подытожили в украинской военной разведке.
Однако на Украине не поверили в "митинги-провокации".
"Заявление ГУР, что якобы россияне готовят митинги в Украине - это контрмера против назревающих митингов родственников военнослужащих ВСУ. Это из разряда репрессий, о которых мы писали, указывая, что силовики всячески будут пытаться тушить майданы внутри страны. Интересно испугаются ли родственники?" - писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Тем временем в стране растёт количество желающих немедленных переговоров с Россией. Как свидетельствуют опубликованные 24 октября данные опросов, проведённых Центром Разумкова, в сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных украинцев считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%. При этом относительное большинство — 48% — с этим не согласны.
Коллаж: лидеры стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Вчера, 18:29
Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октябряЭкономические и политические выводы саммита БРИКС в Казани, преследование певицы Повалий
Кроме того, увеличилось количество тех, кто согласен с заявлением, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения её войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года". Доля утвердительно ответивших на этот выросла с 25% до 37%, а с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.
При этом меньше стало украинцев, которые считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Доля разделяющих такую точку зрения уменьшилась с 61% до 49%. Не согласны с этим утверждением 29% опрошенных, что выше, чем в прошлом году — тогда не согласных с этим утверждением было 24%.
Больше всего сторонников немедленных переговоров с Россией на юге Украины — 48%. Меньше всего — 23% — на Западной Украине.
Об отношении к Украине в мире — в статье Татьяны Стоянович "Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте"
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинобороныМинэнерго
 
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Заголовок открываемого материала
18:44Путин рассказал, что в БРИКС все настроены на решение украинской проблемы
18:40Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине
18:28Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов
18:00Арчил Сихарулидзе: Оппозиция в Грузии готова биться с Россией за Украину, но грузинам нужен мир и порядок
17:58Лагман, граффити и много иностранцев: как Россия удивила гостей саммита БРИКС. Наш спецрепортаж из Казани
17:53Приговор не нужен. Как меняли Анатолия Бая и почему политзэкам на Украине не следует признавать вину
17:48Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
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