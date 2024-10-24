https://ukraina.ru/20241024/1058342700.html

Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине

Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине - 24.10.2024 Украина.ру

Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине

Владимир Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего поручил разработать новый план. Украинская власть опасается волны протестов

2024-10-24T18:40

2024-10-24T18:40

2024-10-24T18:40

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О своём поручении Зеленский сообщил в соцсетях."Провёл Ставку. Детально обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнёрами. Докладывали члены правительства — Минрегион и Минэнерго. Также — Воздушные силы. Особенное внимание — подготовке приграничных и прифронтовых общин. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше стойкости. Дал чёткие поручения, которые должны быть выполнены к началу зимы", - заявил Зеленский.Он также рассказал, что заслушал доклады Минобороны и отдельных военных о комплектации бригад, подготовки, а также о строительстве фортификационных укреплений. По словам Зеленского, "есть направления, которые должны быть усилены"."По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовки определённые части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Вместе с Планом победы мы должны отработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", - сообщил Зеленский.При этом Украине СМИ сообщают о печальном положении дел в армии."Наш источник в Генштабе сообщал, что внутри ВСУ серьезная проблема с оставлением боевых позиций без приказа, вследствие чего противник легко захватывает города и создает оперативное окружение. Противник далеко продвинулся в Горняке из-за того, что часть подразделений ВСУ покинули там свои позиции. Родственники военных массово пишут в сети, что 210-й отдельный батальон 12-й бригады попал в оперативное окружение, потому что соседний 154-й батальон под давлением РФ покинули позицию. При этом говорится, что подразделение понесло очень большие потери", - сообщил вечером 24 октября популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".По информации авторов канала, украинское командование обещало подкрепление, "но по факту оно так и не прибыло"."В итоге 210-й батальон решил выходить из окружения и покинул позиции в Горняке, за что получили от командования "угрозы расстрелом". А вскоре им поступила команда возвращаться в Горняк, которую большинство бойцов выполнять отказались в виду своего морального и физического истощения", - указывалось в публикации.За несколько часов "Резидент" сообщил о проблемах с мотивацией украинских военных."Принудительная "земобилизация" в Украине не сработала — "вчерашние" гражданские, пребывающие на фронт, фактически становятся небоеспособным балластом для ВСУ. Причём, темпы мобилизации остаются неудовлетворительными, а человеческий ресурс в Украине с каждым днем сокращается — из-за чего "штыков" на штурмы и оборону у Киева остается все меньше", - сообщали авторы "Резидента".По их данным, в ВСУ растёт количество, тех, кто самовольно оставил часть (СОЧ, по-украински — СЗЧ — Ред.). Авторы привели данные по дезертирам в ВСУ."В украинской армии растёт количество дезертиров (СЗЧ). По данным источников среди вновь мобилизованных более 60% уходят в СЗЧ в течение первых трех недель. Будучи ещё в "учебке", 97% из всех мобилизованных не имеют мотивацию и не хотят воевать. И как раз снижение темпов мобилизации — это подтверждение истощения человеческого ресурса (в "учебках" сейчас вдвое меньше людей, чем несколько месяцев назад)", - отмечалось в сообщении канала.В итоге, указали авторы "Резидента", "мотивации у свежемобилизованных в ВСУ попросту нет"."Именно поэтому мы и наблюдаем провал в обороне украинской армии на Донбасском направлении, когда военнослужащие бросают свои позиции и бегут или сдаются в плен, а не стоят до последнего. Впрочем, ничего нового — "земобилизация" реально плохо влияет на уровень мотивации новобранцев (читай — вчерашних гражданских, без какого-либо военного опыта), которые погибают, а чаще всего дезертируют даже не разу не попав под обстрел", - писали авторы канала.Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что в стране готовятся "митинги-провокации"."ГУР предупреждает о подготовку митингов-провокаций в городах Украины. ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги прийти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности — спецслужбы. Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", - указывалось в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины от 24 октября.ГУР назвало города, где будут проходить такие митинги."Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах. Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия в опасных для национальной безопасности мероприятиях. Будем бдительны, мудры и крепки! Борьба за Украину продолжается!" - подытожили в украинской военной разведке.Однако на Украине не поверили в "митинги-провокации"."Заявление ГУР, что якобы россияне готовят митинги в Украине - это контрмера против назревающих митингов родственников военнослужащих ВСУ. Это из разряда репрессий, о которых мы писали, указывая, что силовики всячески будут пытаться тушить майданы внутри страны. Интересно испугаются ли родственники?" - писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Тем временем в стране растёт количество желающих немедленных переговоров с Россией. Как свидетельствуют опубликованные 24 октября данные опросов, проведённых Центром Разумкова, в сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных украинцев считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%. При этом относительное большинство — 48% — с этим не согласны.Кроме того, увеличилось количество тех, кто согласен с заявлением, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения её войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года". Доля утвердительно ответивших на этот выросла с 25% до 37%, а с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.При этом меньше стало украинцев, которые считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Доля разделяющих такую точку зрения уменьшилась с 61% до 49%. Не согласны с этим утверждением 29% опрошенных, что выше, чем в прошлом году — тогда не согласных с этим утверждением было 24%.Больше всего сторонников немедленных переговоров с Россией на юге Украины — 48%. Меньше всего — 23% — на Западной Украине.Об отношении к Украине в мире — в статье Татьяны Стоянович "Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте"

https://ukraina.ru/20241024/1058327274.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, минэнерго