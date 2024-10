https://ukraina.ru/20241024/1058311866.html

Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте

Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте - 24.10.2024 Украина.ру

Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте

Владимир Зеленский, которому не удалось найти на Западе взаимопонимания для своего "плана победы", уже рассматривает новые варианты для того, чтобы "перезимовать" на своем посту

2024-10-24T05:40

2024-10-24T05:40

2024-10-24T05:40

эксклюзив

украина

запад

россия

владимир путин

владимир зеленский

нато

брикс

the wall street journal

сергей лещенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057846315_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6cc724406f7c9ccaf078a655019677f3.jpg

В интервью Financial Times 23 октября Зеленский заявил, что готов рассматривать с Россией взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, это может привести к концу горячей фазы войны. При этом он подчеркнул, что Киев не готов обсуждать с западными партнерами потенциальный отказ от территорий, которые вошли в состав России в обмен на вступление в НАТО.Болезненное возвращение с небес на землюОднако среди самых членов альянса растет понимание, что как раз членство Украины в НАТО для России абсолютно неприемлемо. Россия точно знает, от чего не отступится, и поэтому Украине в НАТО путь заказан, заявил в интервью чешскому изданию Parlamentní listy экс-дипломат Петр Друлак."С моей точки зрения, рассуждения на эту тему — лишь витание в облаках. Чиновники НАТО, разумеется, вынужденно поддерживают этот нарратив, хоть и понимают, что он далек от реальности. Ничего нового", - признался Друлак.Тем не менее, те лидеры стран альянса, которые не довольствуются риторикой и понимают, что сказанное слово повлечет последствия, прекрасно осознают, что такой шаг привел бы к третьей мировой войне, отметил чешский дипломат.По его словам, очень мощная западная пропаганда давно выстроила определенный образ России, Украины и международной политики и люди убеждены, что навязанный им образ на самом деле и есть правда. Поэтому часть западного общества ждет неизбежное болезненное возвращение с небес на землю, считает Друлак."Проблема только в том, что, к сожалению, столкнуться с реальностью придется нам всем, поскольку мы мчим в воображаемом поезде все вместе", - сказал он.Чешский дипломат считает, что предстоящая зима станет одним из решающих этапов украинского конфликта. В отличие от предыдущих зим, Украина вступает в будущую с уничтоженной инфраструктурой и это станет серьезным испытанием для населения страны, отметил он. Однако пока сложно предугадать, как это на самом деле повлияет на события внутри страны и будет ли конфликт еще продолжаться, резюмировал Петр Друлак.Конфликт на Украине оголил упадок ЗападаО том, как украинский конфликт заставил западное общество оказаться один на один со своими проблемами рассказал 22 октября в интервью Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд. По его словам, запад проиграл конфликт на Украине и сейчас в мире идет реорганизация, при чем не в соответствии с западными представлениями. В игру вступают новые игроки, например, страны БРИКС. И как бы это абсурдно не звучало, именно Запад своим отношением к украинскому конфликту, способствовал сближению стран, входящим в это объединение, полагает историк.По его словам, Запад хотел изолировать Россию, но большинство стран мира не захотело присоединиться к нему в этом вопросе. В таком контексте БРИКС, который является объединением очень разных по своей сути стран, стал выглядеть как своего рода противовес Западу."Упадок Запада виден прежде всего по его поражению в конфликте на Украине. Противостояние привело к абсолютной противоположности того, чего хотел Запад; в некотором смысле, это гол в собственные ворота". – подчеркнул Тодд.Французский историк считает, что ловушкой для Запада был евромайдан. Тогда западные страны вмешались, поставили оружие и предъявили украинцам ультиматум – Россия или Европа. Это требование привело к конфронтации и радикализации населения на Украине, а в конечном итоге к началу российской специальной военной операции, напомнил он."С февраля 2022 года у Запада появилась совершенно безумная идея о том, что, если они вооружат Украину, им удастся свергнуть Россию и инициировать смену режима. Но, конечно, этого не произошло; как я уже сказал, Россия уже победила в этом конфликте", - подчеркнул Эммануэль Тодд.Легких путей не будетПродолжение конфликта слишком дорого обходится Западу и теперь там будут искать, а не предлагать пути отхода, пишет американский The Wall Street Journal. Однако российский лидер Владимир Путин, почувствовав усталость Запада и слабость Киева, потребует высокую цену за мир, которая подразумевает серьезные территориальные требования и отказ Украины от членства в НАТО, предполагает издание.По мнению авторов статьи, от этого вооруженного конфликта Путин хочет получить три вещи. Первая из них – как можно больше территорий. Вторая – российское право вето на внешнюю и экономическую политику послевоенных остатков Украины. Третья – существенное ослабление НАТО и ЕС."Цена таких желаний высока, но каждый день боевых действий все больше приближает Путина к достижению этих трех целей", - констатирует The Wall Street Journal.Настоящую цену за эту войну Украине только предстоит платитьТем временем американское издание Responsible Statecraft попыталось подсчитать цену, которую за два с половиной года специальной военной операции пришлось заплатить Украине за политику ее руководства.Издание приводит данные Фонда ООН в области народонаселения, в соответствии с которыми население этой страны сократилось примерно на 10 млн человек или около 25% с начала конфликта в 2014 году. При этом основные потери в 8 млн человек произошли уже после начала СВО, отмечает газета.Также Responsible Statecraft напоминает слова советника президента Украины Сергея Лещенко о том, что американские политики подталкивают Киев к снижению призывного возраста и "недоумевают", почему ВСУ не призывает молодежь от 18 до 25 лет.Но, если конфликт затянется, и на фронт отправятся призывники в возрасте от 18 до 25 лет, Украину ждет дальнейшее сокращение населения. Поэтому, когда боевые действия закончатся, в стране не найдется рабочей силы для ее восстановления, цитирует издание мнение директора по национальной стратегии Института имени Квинси Джорджа Биба.“Демография не всегда судьбоносна, но столь разительные прогнозы не сулят ничего хорошего для экономического процветания и общественной динамики Украины, — полагает Биб.Эксперт сослался на демографический прогноз, что к 2040 году численность трудоспособного населения Украины сократится на треть, а детей – вдвое. К тому же, накапливающийся ущерб и разрушения отпугнут многих беженцев от возвращения на родину в ближайшее время, из-за чего Украина окажется в порочном круге упадка.Польша передумала воеватьПока на Западе признают, что дела у Зеленского обстоят плохо, в Польше опасаются шагов отчаяния, которые глава киевского режима может предпринять для того, чтобы попытаться улучшить свои позиции в конфликте.Издание Niezależny Dziennik Polityczny считает вероятным сценарий военной интервенции Украины против Белоруссии и втягивания в конфликт Польши.По мнению авторов издания, Украина с ее военным опытом и знанием местности может совершить быстрый бросок на Белоруссию, рассчитывая на слабость белорусских вооруженных сил. "Белорусскую операцию" Вооруженные силы Украины могут использовать как отвлекающий маневр, который должен растянуть российские войска, идущие на помощь союзникам, полагают они."В условиях постоянно растущих геополитических рисков и угроз, особенно на фоне последних событий, сценарий военной интервенции Украины против Белоруссии — это не какая-то теория, а тревожная реальность, которая может вынудить Польшу помимо ее воли стать участником конфликта", - опасается Niezależny Dziennik Polityczny.Это означает, что польское общество окажется в ловушке и будет вынуждено адаптироваться к ужасам современной войны, где любая ошибка может стоить жизни, отмечают польские журналисты. Вступление в конфликт может быть вынужденным шагом, обусловленным как международными обязательствами, так и непосредственной угрозой, которую представляет собой возможное расширение конфликта, подчеркивают они."Перед нами стоит выбор — позволить втянуть себя в конфликт или выбрать путь дипломатии и диалога, который приведет не к разрушению, а к сохранению мира. Это наш шанс показать, что мы не только можем, но и хотим жить в мире", - призывают польские журналисты.Конкурентное сосуществование вместо стратегического партнерстваКонкурентное сосуществование - это лучший вариант отношений между Россией и Западом после украинского конфликта, пишет 24 октября The National Interest.По словам автора статьи, опубликованной на страницах издания, быть великой державой лежит в основе российской национальной идентичности. Чтобы сохранить или восстановить свое положение великой державы и гарантировать свою безопасность, Россия после конфликта почти наверняка попытается отодвинуть военную угрозу, которую она видит исходящей из Европы, как можно дальше от своих границ, предполагает он. Однако это не обрекает США и НАТО на напряженные враждебные отношения с Россией, подчеркивается в публикации. Издание советует членам НАТО восстановить нормальные дипломатические отношения с Россией, чтобы участвовать в решении общих вопросов, таких как изменение климата, и управлять продолжающимися спорами, например, по соглашениям о безопасности. "Члены НАТО должны постепенно ослаблять санкции, чтобы позволить восстановить взаимовыгодную коммерческую деятельность и обмены между людьми. Они даже должны позволить России вернуться на энергетические рынки, если будут установлены ограждения против чрезмерной зависимости", - полагает The National Interest.Кроме того, члены НАТО должны принять меры по контролю над вооружениями, аналогичные тем, которые были подписаны после окончания холодной войны, полагает издание."Это конечное состояние далеко от идеала стратегического партнерства, которое соблазнило западных и российских лидеров после окончания Холодной войны. Но это, возможно, наилучший возможный результат в мире интенсивно конкурирующих глобальных и региональных держав, который быстро формируется", - резюмирует автор статьи.Западу только предстоит переосмыслить свое отношение к украинскому конфликту и новой структуре безопасности, которую, вне всякого сомнения, придется построить после его завершения. Какой будет эта структура пока говорить рано, но на Западе понимают, что без учета интересов России она никак не сформируется.Больше об экономике Украины в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: ужас без конца от МВФ, нищие пенсионеры и отстающие подростки

https://ukraina.ru/20241023/1058306784.html

https://ukraina.ru/20241023/1058309395.html

https://ukraina.ru/20241023/1058300864.html

украина

запад

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, запад, россия, владимир путин, владимир зеленский, нато, брикс, the wall street journal, сергей лещенко, конфликт, население, польша