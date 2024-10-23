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После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК
После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК - 23.10.2024 Украина.ру
После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК
Центральную комиссию по медико-социальной экспертизе (МСЭК) на Украине планируют ликвидировать до конца недели. Об этом заявил министр здравоохранения республики Виктор Ляшко
2024-10-23T12:43
2024-10-23T12:43
2024-10-23T12:43
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По словам министра, Кабмин поручил Минздраву собрать все документы, чтобы завершить ликвидацию ведомства и ввести новую модель медико-социальной экспертизы."Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что Центральная МСЭК - это только была визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", - сказал в ходе брифинга Ляшко.Правительственному решению предшествовал огромный скандал, потрясший всю Украины. Как выяснилось, во всех регионах медико-социальные экспертные комиссии оформляли фальшивые документы, позволявшие избегать мобилизации и получать социальные выплаты.Среди липовых инвалидов оказались не только обыватели, сделавшие своими взятками руководителей медкомиссий долларовыми миллионерами, но также прокуроры и другие силовики, чиновники разных уровней.Реагируя на масштабный скандал, Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальной экспертной комиссии. Министр здравоохранения уволил руководство Центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, курировавшего деятельность таких комиссий.СБУ и Нацполиция ежедневно сообщают о новых схемах уклонения от мобилизации с участием должностных лиц. На фоне скандалов вокруг комиссий заявления об отставках сделали генпрокурор, министр здравоохранения и другие высокопоставленные чиновники.Накануне в новостях: Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
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новости, украина, днепр, виктор ляшко, владимир зеленский, минздрав, кабмин, сбу, уклонисты, коррупция, взятка, мобилизация
Новости, Украина, Днепр, Виктор Ляшко, Владимир Зеленский, Минздрав, Кабмин, СБУ, уклонисты, коррупция, взятка, мобилизация
После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК
Центральную комиссию по медико-социальной экспертизе (МСЭК) на Украине планируют ликвидировать до конца недели. Об этом заявил министр здравоохранения республики Виктор Ляшко
По словам министра, Кабмин поручил Минздраву собрать все документы, чтобы завершить ликвидацию ведомства и ввести новую модель медико-социальной экспертизы.
"Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр
. Поскольку мы видели, что Центральная МСЭК - это только была визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", - сказал в ходе брифинга Ляшко.
Правительственному решению предшествовал огромный скандал, потрясший всю Украины. Как выяснилось, во всех регионах медико-социальные экспертные комиссии оформляли фальшивые документы, позволявшие избегать мобилизации и получать социальные выплаты.
Среди липовых инвалидов оказались не только обыватели, сделавшие своими взятками руководителей медкомиссий долларовыми миллионерами, но также прокуроры и другие силовики, чиновники разных уровней.
Реагируя на масштабный скандал, Владимир Зеленский
подписал указ о ликвидации медико-социальной экспертной комиссии. Министр здравоохранения уволил руководство Центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, курировавшего деятельность таких комиссий.
СБУ
и Нацполиция
ежедневно сообщают о новых схемах уклонения от мобилизации с участием должностных лиц. На фоне скандалов вокруг комиссий заявления об отставках сделали генпрокурор, министр здравоохранения и другие высокопоставленные чиновники.