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После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК

После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК - 23.10.2024 Украина.ру

После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК

Центральную комиссию по медико-социальной экспертизе (МСЭК) на Украине планируют ликвидировать до конца недели. Об этом заявил министр здравоохранения республики Виктор Ляшко

2024-10-23T12:43

2024-10-23T12:43

2024-10-23T12:43

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По словам министра, Кабмин поручил Минздраву собрать все документы, чтобы завершить ликвидацию ведомства и ввести новую модель медико-социальной экспертизы."Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что Центральная МСЭК - это только была визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", - сказал в ходе брифинга Ляшко.Правительственному решению предшествовал огромный скандал, потрясший всю Украины. Как выяснилось, во всех регионах медико-социальные экспертные комиссии оформляли фальшивые документы, позволявшие избегать мобилизации и получать социальные выплаты.Среди липовых инвалидов оказались не только обыватели, сделавшие своими взятками руководителей медкомиссий долларовыми миллионерами, но также прокуроры и другие силовики, чиновники разных уровней.Реагируя на масштабный скандал, Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальной экспертной комиссии. Министр здравоохранения уволил руководство Центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, курировавшего деятельность таких комиссий.СБУ и Нацполиция ежедневно сообщают о новых схемах уклонения от мобилизации с участием должностных лиц. На фоне скандалов вокруг комиссий заявления об отставках сделали генпрокурор, министр здравоохранения и другие высокопоставленные чиновники.Накануне в новостях: Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами

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новости, украина, днепр, виктор ляшко, владимир зеленский, минздрав, кабмин, сбу, уклонисты, коррупция, взятка, мобилизация