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Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами - 22.10.2024 Украина.ру
Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 октября рассмотрел скандальную ситуацию с массовыми фальсификациями медицинских документов в интересах уклонистов. По итогам заседания СНБО о своей отставке заявил украинский генпрокурор Андрей Костин
2024-10-22T18:03
2024-10-22T18:03
2024-10-22T18:03
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украина
владимир зеленский
сбу
снбо
нацполиция
коррупция
мобилизация
медицина
взятка
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Костин сообщил, что на СНБО обсуждалась "очевидно аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов". Медицинские документы фальсифицировались по всей Украине и среди клиентов фальсификаторов оказались также и прокуроры."Считаю абсолютно правильной позицию президента [Владимра] Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только чёткие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", - сказал он.Прокурор поблагодарил Зеленского и парламент за доверие, заявив, что в сложившейся ситуации считает правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора.Тем временем сотни лжеинвалидов выявлены СБУ и Нацполицией в Хмельницкой, Одесской и других областях Украины. Предъявлены подозрения в коррупции и подделке медицинских документов 64 должностным лицам областных центров медико-социальной экспертизы (МСЭК).Кроме того, отменены более четырёх тысяч заключений об инвалидности. СБУ проверяет 2,4 тысячи должностных лиц, незаконно получивших инвалидность.Оформление инвалидности позволяло не только избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, но также получать повышенные пенсии и другие льготы. При обысках у оформлявших документы на инвалидность должностных лиц разных МСЭК обнаружены миллионы и сотни тысяч долларов наличными, а также другие ценности и недвижимость.Накануне в новостях: СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое
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новости, украина, владимир зеленский, сбу, снбо, нацполиция, коррупция, мобилизация, медицина, взятка, офис генпрокурора
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СБУ, СНБО, Нацполиция, коррупция, мобилизация, медицина, взятка, Офис генпрокурора
Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 октября рассмотрел скандальную ситуацию с массовыми фальсификациями медицинских документов в интересах уклонистов. По итогам заседания СНБО о своей отставке заявил украинский генпрокурор Андрей Костин
Костин сообщил, что на СНБО обсуждалась "очевидно аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов". Медицинские документы фальсифицировались по всей Украине и среди клиентов фальсификаторов оказались также и прокуроры.
"Считаю абсолютно правильной позицию президента [Владимра] Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только чёткие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", -
сказал он.
Прокурор поблагодарил Зеленского и парламент за доверие, заявив, что в сложившейся ситуации считает правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора.
Тем временем сотни лжеинвалидов выявлены СБУ
и Нацполицией
в Хмельницкой
, Одесской и других областях Украины. Предъявлены подозрения в коррупции и подделке медицинских документов 64 должностным лицам областных центров медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Кроме того, отменены более четырёх тысяч заключений об инвалидности. СБУ проверяет 2,4 тысячи должностных лиц, незаконно получивших инвалидность.
Оформление инвалидности позволяло не только избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, но также получать повышенные пенсии и другие льготы. При обысках у оформлявших документы на инвалидность должностных лиц разных МСЭК обнаружены миллионы и сотни тысяч долларов наличными, а также другие ценности и недвижимость.