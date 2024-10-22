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Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами

Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами - 22.10.2024 Украина.ру

Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами

Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 октября рассмотрел скандальную ситуацию с массовыми фальсификациями медицинских документов в интересах уклонистов. По итогам заседания СНБО о своей отставке заявил украинский генпрокурор Андрей Костин

2024-10-22T18:03

2024-10-22T18:03

2024-10-22T18:03

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Костин сообщил, что на СНБО обсуждалась "очевидно аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов". Медицинские документы фальсифицировались по всей Украине и среди клиентов фальсификаторов оказались также и прокуроры."Считаю абсолютно правильной позицию президента [Владимра] Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только чёткие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", - сказал он.Прокурор поблагодарил Зеленского и парламент за доверие, заявив, что в сложившейся ситуации считает правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора.Тем временем сотни лжеинвалидов выявлены СБУ и Нацполицией в Хмельницкой, Одесской и других областях Украины. Предъявлены подозрения в коррупции и подделке медицинских документов 64 должностным лицам областных центров медико-социальной экспертизы (МСЭК).Кроме того, отменены более четырёх тысяч заключений об инвалидности. СБУ проверяет 2,4 тысячи должностных лиц, незаконно получивших инвалидность.Оформление инвалидности позволяло не только избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, но также получать повышенные пенсии и другие льготы. При обысках у оформлявших документы на инвалидность должностных лиц разных МСЭК обнаружены миллионы и сотни тысяч долларов наличными, а также другие ценности и недвижимость.Накануне в новостях: СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое

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новости, украина, владимир зеленский, сбу, снбо, нацполиция, коррупция, мобилизация, медицина, взятка, офис генпрокурора