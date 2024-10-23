СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ - 23.10.2024 Украина.ру
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СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ
СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ - 23.10.2024 Украина.ру
СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ
Следователи СК России зафиксировали преступления вооружённых формирований Украины, совершённые за минувшие сутки в отношении мирного населения ДНР. Об этом 23 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2024-10-23T10:32
2024-10-23T10:32
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всу
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обстрелы
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"В Петровском районе Донецка, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки в результате использования противником ствольной артиллерии погиб один мужчина и ранено четверо мирных граждан. При сбросах взрывоопасных предметов с БПЛА также ранения получили две женщины", - сказано в официальном сообщении.Кроме того, ранения получил мужчина в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом в селе Павловка Волновахского муниципального округа.Также повреждения получили 3 жилых домостроения, сказано в сводке СК РФ за минувшие сутки.Накануне новостях: Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками Больше новостей на начало дня в обзоре Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
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новости, россия, донецкая народная республика, ск рф, всу, мирные жители, обстрелы, военные преступления
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, СК РФ, ВСУ, мирные жители, обстрелы, Военные преступления

СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ

10:32 23.10.2024
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкСледователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже
Следователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже
© СК РФ
Перейти в фотобанк
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Следователи СК России зафиксировали преступления вооружённых формирований Украины, совершённые за минувшие сутки в отношении мирного населения ДНР. Об этом 23 октября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
"В Петровском районе Донецка, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки в результате использования противником ствольной артиллерии погиб один мужчина и ранено четверо мирных граждан. При сбросах взрывоопасных предметов с БПЛА также ранения получили две женщины", - сказано в официальном сообщении.
Кроме того, ранения получил мужчина в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом в селе Павловка Волновахского муниципального округа.
Также повреждения получили 3 жилых домостроения, сказано в сводке СК РФ за минувшие сутки.
Накануне новостях: Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками
Больше новостей на начало дня в обзоре Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
 
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